Украину атакует сильный снегопад: названа дата опасной погоды

Мария Тупик
25 декабря 2025, 15:25
Когда в Украину придут сильные снегопады.
Украину накроет снегопад - погода на 26 декабря
Украину накроет снегопад - погода на 26 декабря / pixabay

Погода в Украине в последние выходные 2025 года очень удивит украинцев. Как рассказал синоптик Укргидрометцентра Иван Семилит в интервью Главреду, уже в эту пятницу, 26 декабря Украину атакуют снегопады.

"Уже в пятницу, 26 декабря, мы ожидаем поступления поля атмосферного давления, то есть циклон, который принесет больше облачности. В ночные часы мы ожидаем в северных, Харьковской, Полтавской, Черкасской областях, а днем по территории Украины, кроме крайнего запада, снег, метели, а на дорогах может образовываться гололедица", - сообщил синоптик.

Погода на выходные 27-28 декабря

"27 декабря у нас будет уже полностью затуманенное небо. Будет оставаться небольшой снег. Днем снег будет пролетать местами. Скорость ветра будет оставаться сильной в пределах 7-12 м/с. Воздушные потоки будут продолжать двигаться с северо-запада. Ночью - 1-6 мороза, днем от -3 до +2 по всей территории Украины. На выходных температурный фон будет немного выравниваться по территории Украины", - отметил синоптик.

По словам синоптика, в воскресенье, 28 декабря временами будет снежить, значительные температуры ночью будут от -4 до -10. В Карпатах до -14. Днем ожидаем от -1 до -7. Теплее всего на Закарпатье и севере страны, ночью до -7 мороза, а днем максимум около 0.

Погода на 26 грудня
Погода на 26 декабря / meteo.gov.ua

Синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что на этой неделе в отдельных регионах прогнозируют снегопады, на дорогах образуется гололедица.

В пятницу, 26 декабря, в Украине прогнозируют снег, сильный ветер и метели. В то же время возможно потепление. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

О персоне: Иван Семилит

Синоптик отдела взаимодействия со средствами массовой информации Украинского гидрометеорологического центра. Изучал метеорологию на географическом факультете КНУ имени Тараса Шевченка.

