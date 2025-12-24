Резко влупит 13-градусный мороз: погода на Рождество будет удивлять холодиной

Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -9 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода ночью 25 декабря

Когда температура воздуха опустится до -13 градусов

Погода в Украине 25 декабря будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что будет первичное появление первичных ледовых явлений в виде заберегов и шуги. Они ожидаются на реках бассейнов Сяна, Днестра, Западного Буга во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской областях.

Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 25 декабря в Украине будут сильные морозы. Ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей опустится до 5-13 градусов мороза. Днем ожидается -3...-8 градусов. На дорогах ожидается гололедица, но осадков не будет.

26 декабря Украину будет засыпать снегом. При этом будет сильный ветер, а температура воздуха повысится.

Погода 25 декабря

В Украине 25 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Относительно температурного режима ночью в пределах 7-12° мороза, днем 1-6° мороза; на Закарпатье и в Крыму температура воздуха будет несколько выше, ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -1

По данным meteoprog, 25 декабря в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -2...+4 градусов тепла. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -9...-4 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: meteoprog

Погода 25 декабря в Киеве

В Киеве 25 декабря будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 8-10° мороза, днем 2-4° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: meteoprog

