Резко влупит 13-градусный мороз: погода на Рождество будет удивлять холодиной

Ангелина Подвысоцкая
24 декабря 2025, 19:42
Погода в Сумах будет самой холодной. Там температура воздуха опустится до -9 градусов.
погода
Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой будет погода ночью 25 декабря
  • Когда температура воздуха опустится до -13 градусов

Погода в Украине 25 декабря будет очень морозной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Синоптики предупреждают о том, что будет первичное появление первичных ледовых явлений в виде заберегов и шуги. Они ожидаются на реках бассейнов Сяна, Днестра, Западного Буга во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской областях.

погода 25 грудня
Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: ventusky

Синоптик Наталья Диденко отметила, что 25 декабря в Украине будут сильные морозы. Ближайшей ночью температура воздуха в большинстве областей опустится до 5-13 градусов мороза. Днем ожидается -3...-8 градусов. На дорогах ожидается гололедица, но осадков не будет.

26 декабря Украину будет засыпать снегом. При этом будет сильный ветер, а температура воздуха повысится.

Кто такая Наталка Диденко / Инфографика: Главред

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Дыденко", пишет Википедия.

Погода 25 декабря

В Украине 25 декабря будет облачно. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Относительно температурного режима ночью в пределах 7-12° мороза, днем 1-6° мороза; на Закарпатье и в Крыму температура воздуха будет несколько выше, ночью 0-5° мороза, днем от 1° мороза до 4° тепла", - говорится в сообщении.

В Украине ударит -1

По данным meteoprog, 25 декабря в Украине будет холодно. Теплее всего будет в Закарпатской области. Там температура воздуха повысится до -2...+4 градусов тепла. Самая низкая температура будет в Сумской области. Там температура воздуха опустится до -9...-4 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: meteoprog

Погода 25 декабря в Киеве

В Киеве 25 декабря будет переменная облачность. Синоптики в этот день осадков не прогнозируют. Ветер в этот день будет северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

"Температура по области ночью 7-12° мороза, днем 1-6° мороза; в Киеве ночью 8-10° мороза, днем 2-4° мороза", - сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: meteoprog

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в понедельник, 22 декабря, погода будет без существенных осадков. Температура воздуха днем составит около нуля, на юге - +3...+8 градусов.

Кроме того, 22 декабря Украину накроет новая магнитная буря. Ее мощность возрастет до 4-х баллов.

Недавно синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

Об источнике: Укргидрометцентр

Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

погода прогноз погоды Укргидрометцентр Наталья Диденко Погода в Украине погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня погода завтра
Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 24 декабря (обновляется)

