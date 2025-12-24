Укр
В Украину пришел холод из Баренцева моря: когда ударят сильные морозы и пойдет снег

Анна Ярославская
24 декабря 2025, 10:09
Антициклон с севера будет формировать малооблачную сухую погоду и снижение температуры до -13 градусов.
Кратко:

  • В Украину пришло устойчивое зимнее похолодание
  • Самая низкая температура зафиксирована в Черниговской области
  • 25 декабря ожидается кульминация первой волны холода

В Украину пришла настоящая зима. В некоторых регионах температура воздуха опустилась до 13 градусов мороза, и это не предел.

Как рассказал синоптик Виталий Постригань, в Украину поступил сухой и холодный воздух из акватории Баренцева моря.

видео дня

По состоянию на утро 24 декабря холоднее всего было на Черниговщине. На метеостанции Покошичи было зафиксировано 13° мороза.

"Погружение в зиму начинается", - отметил Постригань в Facebook.

Прогноз погоды - карта / facebook.com/vitalijpostrigan

Какой будет погода в Украине на Рождество

Синоптик прогнозирует, что 25 декабря ожидается кульминация первой порции холода. Антициклон с севера будет формировать малооблачную сухую погоду и создаст условия для дополнительного ночного охлаждения воздуха, на что сразу отреагируют столбики термометров. Ночью ожидается 8-13 градусов мороза, днем - от -​​2 до -7 градусов.

Постригань предупредил, что умеренные морозы обусловят появление первого льда на малых и средних реках региона, а также на мелководных участках Кременчугского водохранилища.

"Но этот первый лед ненадежный и опасный", - подчеркнул синоптик.

Погода в Украине 26 декабря

В пятницу циклон с северо-востока ослабит морозы, принесет снег и сильный ветер опасных значений.

Погода в Украине - прогнозы

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич прогнозирует, что в Украине ожидается существенное похолодание из-за мощного скандинавского антициклона, который смещается в сторону Украины. Начиная с 24 декабря, температура воздуха будет снижаться до небольших, а местами и умеренных морозов. В отдельных регионах прогнозируют снегопады, на дорогах образуется гололедица. Наиболее морозная погода придется на 25 - 26 декабря, а к выходным температура понемногу будет повышаться, местами даже до небольшой оттепели.

К слову, предсказать погоду можно с помощью косточки хурмы — это забавный и ненаучный способ составить прогноз погоды на зиму.

Если вам интересны другие признаки, предсказывающие погоду, читайте материал: Какой будет зима в Украине: о чем молчат синоптики, но знают белки и коты.

О персоне: Виталий Постригань

Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

погода синоптик прогноз погоды Погода в Украине Виталий Постригань
