Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Синоптик

Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании

Инна Ковенько
21 декабря 2025, 16:23
140
На следующей неделе ожидается существенное похолодание, которое охватит почти все регионы нашей страны.
Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании
Прогноз погоды в Украине на неделю / Фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода на неделю
  • Когда ждать снижения температуры

В Украине ожидается существенное похолодание из-за мощного скандинавского антициклона, который смещается в сторону Украины. Начиная с 24 декабря, температура воздуха будет снижаться до небольших, а местами и умеренных морозов.

В отдельных регионах прогнозируют снегопады, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

видео дня

Наиболее морозная погода придется на 25 - 26 декабря, а к выходным температура по-немногу будет повышаться, местами даже до небольшой оттепели.

Погода 22 декабря

В понедельник, 22 декабря, на территории Украины ожидается облачная погода, без осадков, лишь в Сумской и Харьковской областях местами возможен небольшой мокрый снег. Местами будет наблюдаться туман. Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления, 5 - 10 м/с, в западных регионах переменного направления, 2 - 7 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -3...+2 °С, днем +2...+7°С.

Прогноз погоды в Украине на 22 декабря
Прогноз погоды в Украине на 22 декабря / фото: meteoprog

Погода 23 декабря

Во вторник, 23 декабря, ночью без существенных осадков, днем в северных и западных областях ожидается небольшой снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 2 - 7 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...+1 °С, днем -2...+3 °С, в Крыму и на юге Одесской области +4...+6 °С.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: meteoprog
Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: meteoprog

Погода 24 декабря

В среду, 24 декабря, под влиянием малоподвижного холодного фронта в западных регионах и в Винницкой области ожидается снег, мокрый снег. На Прикарпатье и в Карпатах местами сильный снег, метель, на дорогах гололедица. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер северо-восточный, 5 - 10 м/с, в западных областях 9 - 14 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -2...-8 °С, днем -1...-6 °С. В северо-восточной части страны ночью -8...-13 °С, днем -5...-10 °С. На крайнем юге и на Закарпатье ночью -2...+3 °С, днем 0...+5 °С.

Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / фото: meteoprog
Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / фото: meteoprog

Погода 25 декабря

В четверг, 25 декабря, на всей территории Украины установится малооблачная и морозная погода, без осадков. Только на Прикарпатье ночью и в первой половине дня еще может наблюдаться небольшой снег. На дорогах западных областей местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в ночное время снизится до -5...-12 °С, днем будет колебаться в пределах -1...-6 °С. На крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье около 0 °С.

Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: Windy
Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: Windy

Погода 26 декабря

В пятницу, 26 декабря, в большинстве областей Украины будет наблюдаться холодная и преимущественно сухая погода. Только в восточных областях ожидается небольшой снег и слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер в западной части переменных направлений, 2 - 7 м/с; на Левобережье северо-западный, 9 -14 м/с, днем возможны порывы до 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит -5...-10 °С, в западных областях местами -11...-14 °С; днем -4...+1 °С.

Прогноз погоды в Украине на 26 декабря / фото: Windy
Прогноз погоды в Украине на 26 декабря / фото: Windy

Погода 27 декабря

В субботу, 27 декабря, в Украине будет преобладать устойчивая антициклональная погода, без существенных осадков. Лишь на крайнем востоке ночью и утром ожидается небольшой снег. Ветер в западных областях переменных направлений, 3 - 8 м/с, на остальной территории страны северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 0...-5 °С, в западных областях -5...-10 °С; днем -3...+2 °С.

Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / фото: ventusky
Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / фото: ventusky

Погода 28 декабря

В воскресенье, 28 декабря, в большинстве областей Украины сохранится устойчивая и сухая погода, без осадков на фоне повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7 °С, в дневные часы -2...+3 °С.

Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / фото: ventusky
Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / фото: ventusky

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, в понедельник, 22 декабря, погода будет без существенных осадков. Температура воздуха днем составит около нуля, на юге - +3...+8 градусов.

Кроме того, 22 декабря Украину накроет новая магнитная буря. Ее мощность возрастет до 4-х баллов.

Недавно синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

Читайте также:

О персоне: Игорь Кибальчич

Игорь Кибальчич - синоптик Харьковского регионального центра по гидрометеорологии. Кибальчич является кандидатом географических наук.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

погода прогноз погоды погода в Киеве Погода на завтра Погода на сегодня
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании

Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании

16:23Синоптик
"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

14:52Фронт
"К нам придут морозы": синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов

"К нам придут морозы": синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов

13:35Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

"Мы ее разрушили": Буданов назвал самую большую ошибку Украины во время войны

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождя

За 150 лет сменил три названия: какой город Украины носил имя советского вождя

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

Боится за свою жизнь: Рыбчинский выдал главную тайну Валерия Леонтьева

Боится за свою жизнь: Рыбчинский выдал главную тайну Валерия Леонтьева

Последние новости

16:26

Тайный смысл помпона на головном уборе: раскрыт главный секрет зимних шапок

16:23

Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании

16:17

Спят в разных комнатах: отношения Оли Цибульской с мужем серьезно изменились

15:43

Индексация пенсий в 2026 году обойдет часть украинцев: кому не повысят выплаты

15:37

Какой душ лучше принимать - горячий или холодный: поставлена точка в вопросеВидео

Любые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - КошельЛюбые выборы в Украине будут считаться послевоенными, страна к ним не готова - Кошель
15:30

"Все очень плохо": в ЕС жестко взялись за Долину из-за поддержки войны

15:13

Непрерывные пехотные атаки: РФ изменила тактику наступления на Мирноград и Покровск

14:52

"ВСУ вынуждены отступить": РФ прорвала границу на новом направлении, какая сейчас ситуация

14:46

Какой 22 декабря церковный праздник: что можно и нельзя делать в этот день

Реклама
14:32

Как спасти замшевую обувь от соли: простой домашний метод, который действительно работает

14:12

Реально ли во время войны провести выборы в Украине - названы важные нюансы

13:57

Скрывала два года: известная блогерка сообщила о мобилизации в ВСУ

13:35

"К нам придут морозы": синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов

13:26

Резкое усиление мобилизации: какие данные о мужчинах получит Минобороны и кого призовут

13:01

"Никогда не говорила на русском": предательство Повалий вылезло боком ее матери

12:58

Крещение в 2026 году будут праздновать по-новому: названа дата и главные запреты

12:18

Американцы во время тайных переговоров передали РФ важное послание - Kyiv Post

12:09

"Появились эти женщины": раскрыта причина разрыва Билык и Никитина

12:00

Любовный гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:56

Возможен сюрприз перед праздниками: банкир предупредил, каким будет курс доллара

Реклама
11:56

Финансовый гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря

11:25

Битва Украины с "теневым флотом" РФ получила глобальный масштаб - Forbes

10:56

Новогодние продукты взлетели в цене: как накрыть праздничный стол без лишних затрат

10:37

Гороскоп Таро на неделю с 22 по 28 декабря: Ракам - веселье, Бизнецам нужен отдых

10:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 21 декабря (обновляется)

10:20

Китайский гороскоп на завтра 22 декабря: Быкам - трудности, Змеям - перерыв

10:16

Снос памятника Булгакову: почему Украина - не российская культурная провинциямнение

10:08

ВСУ продвинулись в центральной части Купянска - ISW

09:57

Reuters узнало детали нового раунда мирных переговоров: что изменится

09:43

Даже не Киев: какой город самый большой в Украине по площади, неожиданный ответВидео

09:28

Гороскоп на неделю с 22 по 28 декабря: Тельцам пора действовать, Львам - спокойствие

09:19

Родился в Киеве, писал песни Киркорову и Леонтьеву: в РФ умер известный поэт и актерВидео

08:56

Кто в ЕС инициировал предоставление Украине 90 млрд евро: Сибига раскрыл детали

08:40

Карта Deep State онлайн за 21 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:09

Партизаны парализовали ключевой ж/д узел снабжения РФ в районе Ростова-на-Дону

07:37

Оккупанты пересекли границу на Сумщине: в ВСУ подтвердили вывоз более 50-ти людей

06:30

Судьба подкинет сюрприз: какие знаки зодиака скоро притянут к себе деньги

05:23

Как быстро убрать шерсть с ковра: крутой трюк с пилочкой

04:36

Гороскоп на завтра 22 декабря: Близнецам - напряжение, Водолеям - счастье

03:29

Лучше обычной картошки: что такое батат и с чем его едят

Реклама
02:30

Сенсационное открытие ученых: спутник в Солнечной системе может быть обитаемым

20 декабря, суббота
23:22

Графики отключений света сократят: когда украинцы смогут выдохнуть

22:07

Мирные договоренности могут сорваться: названы главные риски проведения выборов

21:49

Зеленский хочет сменить командующего ЧВК "Юг" Дмитрия Карпенко - почему

21:08

Цены поднимутся до 200 гривен за килограмм: какие овощи станут "деликатесом"

20:41

Навроцкий сделал Зеленскому неоднозначный подарок - что говорят в ОП

20:27

Графики отключения света для Киева и области: ограничения ДТЭК на 21 декабряФото

20:07

Так делает каждый второй: какие привычки водителей незаметно "убивают" авто

19:42

Отец не пережил потерю сына: погиб военный с позывным "Малый"Эксклюзив

19:19

Продается дешевле на 20%: в Украине резко обвалились цены на один вид мяса

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять