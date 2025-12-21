Украину накроет 12-градусный мороз: синоптики предупреждают о резком похолодании

На следующей неделе ожидается существенное похолодание, которое охватит почти все регионы нашей страны.

Прогноз погоды в Украине на неделю / Фото: ua.depositphotos.com

В Украине ожидается существенное похолодание из-за мощного скандинавского антициклона, который смещается в сторону Украины. Начиная с 24 декабря, температура воздуха будет снижаться до небольших, а местами и умеренных морозов.

В отдельных регионах прогнозируют снегопады, на дорогах образуется гололедица. Об этом сообщает синоптик Игорь Кибальчич.

Наиболее морозная погода придется на 25 - 26 декабря, а к выходным температура по-немногу будет повышаться, местами даже до небольшой оттепели.

Погода 22 декабря

В понедельник, 22 декабря, на территории Украины ожидается облачная погода, без осадков, лишь в Сумской и Харьковской областях местами возможен небольшой мокрый снег. Местами будет наблюдаться туман. Ветер ожидается преимущественно северо-западного направления, 5 - 10 м/с, в западных регионах переменного направления, 2 - 7 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -3...+2 °С, днем +2...+7°С.

Прогноз погоды в Украине на 22 декабря / фото: meteoprog

Погода 23 декабря

Во вторник, 23 декабря, ночью без существенных осадков, днем в северных и западных областях ожидается небольшой снег, мокрый снег. Местами налипание мокрого снега, туман, на дорогах гололедица. Ветер переменных направлений, 2 - 7 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах -4...+1 °С, днем -2...+3 °С, в Крыму и на юге Одесской области +4...+6 °С.

Прогноз погоды в Украине на 23 декабря / фото: meteoprog

Погода 24 декабря

В среду, 24 декабря, под влиянием малоподвижного холодного фронта в западных регионах и в Винницкой области ожидается снег, мокрый снег. На Прикарпатье и в Карпатах местами сильный снег, метель, на дорогах гололедица. В остальных регионах Украины без осадков. Ветер северо-восточный, 5 - 10 м/с, в западных областях 9 - 14 м/с. Температура воздуха в ночное время составит -2...-8 °С, днем -1...-6 °С. В северо-восточной части страны ночью -8...-13 °С, днем -5...-10 °С. На крайнем юге и на Закарпатье ночью -2...+3 °С, днем 0...+5 °С.

Прогноз погоды в Украине на 24 декабря / фото: meteoprog

Погода 25 декабря

В четверг, 25 декабря, на всей территории Украины установится малооблачная и морозная погода, без осадков. Только на Прикарпатье ночью и в первой половине дня еще может наблюдаться небольшой снег. На дорогах западных областей местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3 - 8 м/с. Температура воздуха в ночное время снизится до -5...-12 °С, днем будет колебаться в пределах -1...-6 °С. На крайнем юге, в Крыму и на Закарпатье около 0 °С.

Прогноз погоды в Украине на 25 декабря / фото: Windy

Погода 26 декабря

В пятницу, 26 декабря, в большинстве областей Украины будет наблюдаться холодная и преимущественно сухая погода. Только в восточных областях ожидается небольшой снег и слабая метель. На дорогах местами гололедица. Ветер в западной части переменных направлений, 2 - 7 м/с; на Левобережье северо-западный, 9 -14 м/с, днем возможны порывы до 15 - 20 м/с. Температура воздуха ночью составит -5...-10 °С, в западных областях местами -11...-14 °С; днем -4...+1 °С.

Прогноз погоды в Украине на 26 декабря / фото: Windy

Погода 27 декабря

В субботу, 27 декабря, в Украине будет преобладать устойчивая антициклональная погода, без существенных осадков. Лишь на крайнем востоке ночью и утром ожидается небольшой снег. Ветер в западных областях переменных направлений, 3 - 8 м/с, на остальной территории страны северо-западный, 5 - 10 м/с. Температура воздуха в ночное время составит 0...-5 °С, в западных областях -5...-10 °С; днем -3...+2 °С.

Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / фото: ventusky

Погода 28 декабря

В воскресенье, 28 декабря, в большинстве областей Украины сохранится устойчивая и сухая погода, без осадков на фоне повышенного атмосферного давления. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер ночью переменных направлений, днем юго-западный, 3 - 8 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -2...-7 °С, в дневные часы -2...+3 °С.

Прогноз погоды в Украине на 27 декабря / фото: ventusky

Как писал Главред, в понедельник, 22 декабря, погода будет без существенных осадков. Температура воздуха днем составит около нуля, на юге - +3...+8 градусов.

Кроме того, 22 декабря Украину накроет новая магнитная буря. Ее мощность возрастет до 4-х баллов.

Недавно синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

