"К нам придут морозы": синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов

Погода в начале следующей недели в Украине будет похожа на синоптическую ситуацию воскресенья, 21 декабря. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, в понедельник, 22 декабря, погода будет без существенных осадков, "разве какая-то морось". Температура воздуха днем составит около нуля, на юге - +3...+8 градусов.
Однако, подчеркнула Диденко, уже на Сочельник и Рождество в Украине похолодает.
"24-25 декабря в Украине ощутимо похолодает. К нам придут морозы", - написала Диденко.
"Поэтому в понедельник-вторник в Украине еще достаточно тепло. А уже на праздники поморозит. Как и положено по законам природы", - отметила синоптик.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.
Погода в Украине 22 декабря будет облачной с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Средняя температура ночью составит +1°…-1°. Средняя температура днем составит +1°…+3°.
Погода в Украине 23 декабря будет облачной с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Средняя температура ночью составит 0°…-2°. Средняя температура днем составит 0°…+2°.
Как писал Главред, погода в Украине в ближайшее время будет местами теплой, а местами прохладной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. На выходных, 20-21 декабря будет облачно. В эти дни не ожидаются существенные осадки, но будут туманы. Украина будет под влиянием антициклона.
22 декабря Украину накроет новая магнитная буря. Её мощность вырастет до 4-х баллов.
Недавно синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".
Об источнике: Укргидрометцентр
Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.
