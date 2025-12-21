"К нам придут морозы": синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов

Как отметила Диденко, уже на Сочельник и Рождество в Украине похолодает.

https://glavred.info/synoptic/k-nam-pridut-morozy-sinoptik-nazvala-tochnuyu-datu-prihoda-v-ukrainu-zimnih-holodov-10725938.html Ссылка скопирована

Синоптик назвала точную дату прихода в Украину зимних холодов / Фото: pixabay

Вы узнаете:

Прогноз погоды от Натальи Диденко

Прогноз погоды от Укргидрометцентр

Погода в начале следующей недели в Украине будет похожа на синоптическую ситуацию воскресенья, 21 декабря. Об этом сообщила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в понедельник, 22 декабря, погода будет без существенных осадков, "разве какая-то морось". Температура воздуха днем составит около нуля, на юге - +3...+8 градусов.

видео дня

Однако, подчеркнула Диденко, уже на Сочельник и Рождество в Украине похолодает.

"24-25 декабря в Украине ощутимо похолодает. К нам придут морозы", - написала Диденко.

"Поэтому в понедельник-вторник в Украине еще достаточно тепло. А уже на праздники поморозит. Как и положено по законам природы", - отметила синоптик.

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Наташей Диденко", пишет Википедия.

Погода в Украине 22 декабря будет облачной с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура ночью составит +1°…-1°. Средняя температура днем составит +1°…+3°.

Погода 22 декабря / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине 23 декабря будет облачной с прояснениями, без осадков. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Средняя температура ночью составит 0°…-2°. Средняя температура днем составит 0°…+2°.

Погода 23 декабря / Фото: meteo.gov.ua

Погода в Украине - новости по теме

Как писал Главред, погода в Украине в ближайшее время будет местами теплой, а местами прохладной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. На выходных, 20-21 декабря будет облачно. В эти дни не ожидаются существенные осадки, но будут туманы. Украина будет под влиянием антициклона.

22 декабря Украину накроет новая магнитная буря. Её мощность вырастет до 4-х баллов.

Недавно синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

Читайте также:

Об источнике: Укргидрометцентр Украинский гидрометеорологический центр (Укргидрометцентр) - государственное учреждение, которое занимается метеорологическими и гидрологическими наблюдениями на территории Украины. Оно входит в состав ГСЧС. Укргидрометцентр публикует данные о температуре воздуха, атмосферном давлении, направлении и силе ветра, осадках, влажности воздуха и других показателях. На официальном сайте учреждения можно посмотреть погоду в реальном времени и на несколько дней вперед. Специалисты предоставляют данные о погоде не только по всей Украине, но и по каждому региону и населенному пункту. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред