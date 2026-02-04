Назван главный провал Путина в войне: что может заставить Кремль остановить войну

Война против Украины стала для России стратегическим провалом, а дальнейшее усиление давления на Кремль только приблизит ее завершение, указал Сибига.

https://glavred.info/war/nazvan-glavnyy-proval-putina-v-voyne-chto-mozhet-zastavit-kreml-ostanovit-voynu-10738013.html Ссылка скопирована

Глава МИД Украины рассказал, почему Россия не выиграет войну против Украины / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, 22 ОМБр

О чем идет речь в материале:

Россия не выиграет войну против Украины

Сибига обозначил основные проблемы РФ из-за войны

Ситуация для Путина в дальнейшем будет только ухудшаться

Страна-агрессор Россия не сможет победить в войне против Украины. Эта война стала для Кремля настоящим провалом, и усиление давления на Путина будет способствовать ее завершению. Об этом в посте в соцсети X сообщил глава украинского МИД Андрей Сибига.

"В 2025 году Россия потеряла 480 000 солдат, которые были ранены или погибли, оккупировав дополнительные 0,7% территории Украины. В январе 2026 года, несмотря на потерю в среднем более 1000 солдат в день, Россия оккупировала дополнительные 0,04%. Это самый низкий месячный прогресс за 9 месяцев", - сообщил он. видео дня

По его словам, за предыдущие 25 месяцев — с января 2024-го по январь 2026 года — Россия захватила еще 21% территории Донецкой области, заплатив за это сотнями тысяч погибших военных. В то же время площадь региона, остающегося под контролем Украины, больше.

Андрей Сибига обратил внимание, что российская экономика входит в фазу глубокой рецессии. Совокупный дефицит бюджетов регионов РФ в 2025 году достиг рекордных 21 млрд долларов, что в восемь раз превышает показатель 2023 года.

"Москва не в состоянии остановить падение производства в 12 ключевых отраслях промышленности. Вместо этого она повышает налоги. В 2025 году закрылось на 15% больше российских предприятий, а еще 10% находятся на грани закрытия", - указал он.

Министр также отметил, что некачественное бюджетное планирование в России приведет к еще более серьезным финансовым разрывам. Несоответствие между прогнозами российского Минфина и реальной ситуацией приведет к потере не менее 25 млрд долларов нефтяных доходов уже в этом году.

Параллельно Украина наращивает кампанию глубоких ударов по законным военным целям на территории России. В течение 2025 года было осуществлено 719 таких атак, которые нанесли ущерб на сумму около 15 млрд долларов. Эта кампания будет продолжаться — война возвращается туда, откуда ее начали.

"Для Путина ситуация будет только ухудшаться, как на поле боя, так и в экономике. Дополнительное санкционное давление, в частности на теневой флот и энергетику России, а также усиление поддержки обороны и устойчивости Украины имеют решающее значение. Чем больше давление на Москву и поддержка Украины, тем быстрее закончится война. Чем быстрее Путин потеряет иллюзии относительно своей способности достичь чего-либо военным путем, тем быстрее будут успешными мирные усилия", - резюмировал он.

Какое влияние оказывают санкции на Россию? / Инфографика - Главред

Когда закончится война - прогноз Келлога

Как писал Главред, бывший спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил, что война России против Украины может завершиться уже летом. По его мнению, достижение мира возможно до Дня Независимости Украины — 24 августа 2026 года. Он также отметил, что после зимы стратегическое преимущество может перейти на сторону Украины. Несмотря на критическую в настоящее время ситуацию, украинские военные продолжают сдерживать наступление российских оккупантов.

"Я действительно верю: если Украина переживет эту зиму — январь и февраль — и выйдет в март и апрель, преимущество будет на вашей стороне, на стороне Украины... Я надеюсь, что ко Дню Независимости этим летом на этой земле будет мир", — сказал Келлог.

Война России против Украины - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, 4 февраля в Абу-Даби начался очередной этап переговоров по завершению войны в Украине, и на этот раз дипломатическая атмосфера существенно отличается от предыдущих. Хотя в Киеве сохраняется сдержанное недоверие и неопределенность, источники в США и Украине отмечают, что в действиях российской делегации появились сигналы готовности к реальному компромиссу. Об этом сообщает Politico.

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали заявления президента США Дональда Трампа о якобы соблюдении Россией договоренностей об энергетическом перемирии, обратив внимание на важную деталь этих договоренностей. Об этом сообщил спикер МИД Георгий Тихий.

Между тем пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия формально декларирует открытость к мирному урегулированию, при этом не исключая продолжения ракетных и дронных атак.

Другие новости:

О персоне: Андрей Сибига Андрей Сибига — министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года — первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред