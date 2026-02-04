Харлан показала беременный животик и рассказала о личном: "Много вопросов"

Недавно Ольга Харлан заявила о беременности.

Ольга Харлан беременна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Харлан

Ольга Харлан беременна

Как себя чувствует спортсменка

Украинская саблистка Ольга Харлан после объявления о своей беременности перестала скрывать фигуру. Двукратная олимпийская чемпионка показала беременный животик и ответила на вопросы поклонников в Instagram.

Харлан поблагодарила всех за поздравления с прибавлением в семье и показала фрагмент УЗИ-снимка с будущим малышом.

Ольга Харлан ребенок / фото: instagram.com, Ольга Харлан

"Спасибо всем за поздравления. Я читаю каждое сообщение и очень ценю вашу поддержку", — написала саблистка.

Также она отметила, что многие подписчики спрашивали, как изменилось ее самочувствие во время беременности. Спортсменка призналась, что чувствует себя хорошо, а беременность не мешает ее привычному ритму жизни.

"Много вопросов в директ, как я себя чувствую. Чувствую отлично! Жизнь не стала на паузу, она двигается вперед. И это мне очень нравится", — заверила Ольга.

Как выглядит беременная Ольга Харлан / фото: instagram.com, Ольга Харлан

Ольга Харлан — личная жизнь

Украинская олимпийская чемпионка по фехтованию Ольга Харлан после развода с Дмитрием Бойко (2014–2018) состоит в отношениях с итальянским саблистом Луиджи Самеле. В сентябре 2024 года Луиджи сделал Ольге предложение руки и сердца, а в феврале 2026 года пара сообщила, что ждет ребенка.

Ольга Харлан / инфографика: Главред

О персоне: Ольга Харлан Ольга Харлан - фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов и серебряный призер Олимпийских игр 2016 года в командном первенстве, трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр (2014, 2013 2017, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2013 в командном первенстве), восьмикратная чемпионка Европы (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 в индивидуальном первенстве, 2009 и 2010 в командном первенстве), Кавалер ордена Свободы, орденов Ярослава Мудрого IV и V вв., полный кавалер орденов "За заслуги" и княгини Ольги.

За свою спортивную карьеру Ольга Харлан завоевала шесть олимпийских медалей (больше всего среди спортсменов, представлявших Украину), 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионатов Европы, что является рекордом для украинских фехтовальщиков.

