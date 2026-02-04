Сметут вмиг: шикарный рецепт голубцов по-закарпатски

Оригинальный рецепт голубцов из квашенной капусты.

https://glavred.info/recipes/smetut-vmig-shikarnyy-recept-golubcov-po-zakarpatski-10737809.html Ссылка скопирована

Голубцы по-закарпатски - рецепт / коллаж: Главред, фото: depositphotos.com/ua/

Существует множество рецептов приготовления голубцов, а на Закарпатье их часто готовят из квашенной капусты – крыжавки. В этом рецепте сочетание квашенной капусты и аппетитной начинки создают очень вкусное блюдо.

Голубцы по-закарпатски - рецепт

Ингредиенты:

Крыжавка — 1 шт.

Рис – 350 г

Лук – 2 шт.

Чеснок – 4 зубчика

Молотые шкварки – 150 г

Фарш - 250 г

Соус "Сацебели" — 2 упаковки

Паприка сладкая – 1 ст. л.

Перец черный молотый – 0,5 ч. л.

Сушеный чабрец – 1 ч. л.

Соль – 1 ч. л.

Копчености – 200 г

Листья кольраби — 3 шт.

Веточки тимьяна — 2 шт.

Рис промойте холодной водой, откиньте на дуршлаг.

видео дня

Снимите листья с квашеной капусты, с каждого листочка срежьте твердую часть и разрежьте листки пополам.

Лук и чеснок мелко нарежьте, на растительном масле обжарьте одну луковицу и добавьте два зубчика чеснока, шкварки, паприку, перец и чабрец.

Приготовленную зажарку добавьте к рису. Также добавьте еще одну нарезанную луковицу, чеснок, фарш, соль, перец, чабрец и половину упаковки соуса "Сацебели". Все хорошо перемешайте.

На дно кастрюли выложите веточки тимьяна, листья кольраби, обрезки капусты и копчености.

Сформируйте голубцы, остальной "Сацебели" разведите водой и залейте соусом блюдо.

Накройте голубцы листьями капусты, влейте воду, поставьте пресс и варите на медленном огне не менее часа.

Приятного аппетита!

Смотрите видео приготовления голубцов по-зарпатски:

Вас может заинтересовать:

О персоне: Мирослава Пекарюк Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред