Сметут вмиг: шикарный рецепт голубцов по-закарпатски

Существует множество рецептов приготовления голубцов, а на Закарпатье их часто готовят из квашенной капусты – крыжавки. В этом рецепте сочетание квашенной капусты и аппетитной начинки создают очень вкусное блюдо.
Голубцы по-закарпатски - рецепт
Ингредиенты:
- Крыжавка — 1 шт.
- Рис – 350 г
- Лук – 2 шт.
- Чеснок – 4 зубчика
- Молотые шкварки – 150 г
- Фарш - 250 г
- Соус "Сацебели" — 2 упаковки
- Паприка сладкая – 1 ст. л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч. л.
- Сушеный чабрец – 1 ч. л.
- Соль – 1 ч. л.
- Копчености – 200 г
- Листья кольраби — 3 шт.
- Веточки тимьяна — 2 шт.
Рис промойте холодной водой, откиньте на дуршлаг.
Снимите листья с квашеной капусты, с каждого листочка срежьте твердую часть и разрежьте листки пополам.
Лук и чеснок мелко нарежьте, на растительном масле обжарьте одну луковицу и добавьте два зубчика чеснока, шкварки, паприку, перец и чабрец.
Приготовленную зажарку добавьте к рису. Также добавьте еще одну нарезанную луковицу, чеснок, фарш, соль, перец, чабрец и половину упаковки соуса "Сацебели". Все хорошо перемешайте.
На дно кастрюли выложите веточки тимьяна, листья кольраби, обрезки капусты и копчености.
Сформируйте голубцы, остальной "Сацебели" разведите водой и залейте соусом блюдо.
Накройте голубцы листьями капусты, влейте воду, поставьте пресс и варите на медленном огне не менее часа.
Приятного аппетита!
Смотрите видео приготовления голубцов по-зарпатски:
О персоне: Мирослава Пекарюк
Мирослава Пекарюк - участница кулинарного телешоу "Мастершеф" из Ивано-Франковска. Мирослава обожает готовить мясо и салаты, совмещать интересные вкусы. Мечтает в будущем выпустить свою книгу и делиться крутыми рецептами в соцсетях.
