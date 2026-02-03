Укр
  Звёзды

Тяжелая потеря: сын Грубича показался на могиле своей сестры

Алена Кюпели
3 февраля 2026, 19:30
38
Ярослав Грубич родился в один день с сестрой Олей, которую сбил насмерть водитель.
Ярослав Грубич рассказал о погибшей сестре
Ярослав Грубич рассказал о погибшей сестре / Коллаж Главред, фото Instagram/yaroslav_grubych

Кратко:

  • Что известно о дочери Константина Грубича
  • Что о ней рассказал Ярослав Грубич

Сын популярного украинского телеведущего Константина Грубича, который в июле 2025 года получил тяжелое ранение на фронте и потерял руку, показался на могиле своей сестры Оли, которая погибла много лет назад.

Оля была двойняшкой Ярослава и ее не стало в 17 лет. Сегодня бы и Ярославу и его сестре исполнилось 29 лет. Об этом защитник Украины написал на своей странице в Instagram.

видео дня
Ярослав Грубич
Ярослав Грубич - защитник Украины/ фото: facebook.com, Ярослав Грубич

"Сегодня День рождения не только мой. Мы с сестрой Олей родились в один день. Я старше на 10 мин. Мы всегда смеялись над этим. Но к большому сожалению Оли не стало в 17 лет — она погибла в ДТП 2014 года. Ее сбила машина и человек скрылся с места преступления. Оля была замечательным человеком, умным не на свой возраст. Это тяжелая потеря не из-за войны. Нам очень не хватает ее. Мы всегда о ней помним", — написал Ярослав.

Дочь Константина Грубича погибла 11 лет назад
Дочь Константина Грубича погибла много лет назад / Фото Грубича из Facebook

Ярослав Грубич также показал фото с могилы сестры. По словам скорбящего Ярослава, в семье помнят про девушку и ее очень не хватает. Он также добавил, что пока жива память про человека, живет его душа.

О персоне: Константин Грубич

Константин Владимирович Грубич (род. 20 августа 1968, Полтава) - журналист, ведущий телепрограммы "Знак качества" и "Твой День", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Константин Грубич новости шоу бизнеса
