Идеальный тон лица как у знаменитостей: 3 совета от звездного визажиста

Егор Андрюшин раскрыл, как он делает макияж украинским звездам.

Макияж украинских звезд / коллаж: Главред, скрин из видео

Вы узнаете:

Как подготовить кожу к макияжу

Какой тональный крем лучше использовать для фотосессий

Как использовать технику "голливудский треугольник"

Макияж всегда начинается с выравнивания тона кожи, но не каждый тональный крем гарантирует идеальный результат, как у звезд. Главред расскажет секреты макияжа украинских звезд, которые позволяют им сиять на сцене и выглядеть безупречно.

Как подготовить кожу к нанесению тонального крема

Звездный визажист Егор Андрюшин рассказал, что первым шагом к идеальному тону всегда является подготовка кожи лица. Она должна быть идеально увлажнена и отшелушена, чтобы косметика не подчеркивала недостатки.

"Раз в неделю я делаю себе пилинг-скатку, а перед каждым макияжем обязательно увлажняю кожу", — поделился Егор.

Увлажнение кожи / фото: ua.depositphotos.com

Какой тональный крем выбрать для идеального тона

Звездам, которые часто выходят на сцену и находятся под прицелом камер, нужен плотный и стойкий тон, ведь он является базой для всех других косметических продуктов. Андрюшин использует в макияже знаменитостей тональные средства высокой плотности и наносит их на все лицо, даже на синячки под глазами.

"Если вы работаете с возрастной или сухой кожей — забудьте о матовых тональных средствах, они лишь подчеркнут ваши морщинки", — предупреждает визажист.

Как наносить тональный крем / фото: ua.depositphotos.com

"Голливудский треугольник" в макияже — как использовать

Все знают, что консилер — более плотное тональное средство, которое используется для скрытия несовершенств кожи. Но визажист подсказывает, что его можно применять и для легкой коррекции лица. Достаточно выбрать консилер более светлого оттенка, чем тональный крем, и нанести его в технике "голливудский треугольник", растушевывая от внутреннего уголка глаза к внешнему, а затем вниз к крылу носа. Такой способ помогает сделать лицо более свежим и молодым.

Тональный крем, bb, cc, dd-крем / Инфографика: Главред

Как делают макияж звездам - смотреть видео:

Кто такой Егор Андрюшин? Егор Андрюшин - украинский визажист, бьюти-блогер, певец. Широкую популярность в Сети приобрел благодаря видео преображений при помощи макияжа. Главными героями его роликов нередко становятся украинские знаменитости.

