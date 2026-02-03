Идеальный тон лица как у знаменитостей: 3 совета от звездного визажиста

Вы узнаете:
- Как подготовить кожу к макияжу
- Какой тональный крем лучше использовать для фотосессий
- Как использовать технику "голливудский треугольник"
Макияж всегда начинается с выравнивания тона кожи, но не каждый тональный крем гарантирует идеальный результат, как у звезд. Главред расскажет секреты макияжа украинских звезд, которые позволяют им сиять на сцене и выглядеть безупречно.
Как подготовить кожу к нанесению тонального крема
Звездный визажист Егор Андрюшин рассказал, что первым шагом к идеальному тону всегда является подготовка кожи лица. Она должна быть идеально увлажнена и отшелушена, чтобы косметика не подчеркивала недостатки.
"Раз в неделю я делаю себе пилинг-скатку, а перед каждым макияжем обязательно увлажняю кожу", — поделился Егор.
Какой тональный крем выбрать для идеального тона
Звездам, которые часто выходят на сцену и находятся под прицелом камер, нужен плотный и стойкий тон, ведь он является базой для всех других косметических продуктов. Андрюшин использует в макияже знаменитостей тональные средства высокой плотности и наносит их на все лицо, даже на синячки под глазами.
"Если вы работаете с возрастной или сухой кожей — забудьте о матовых тональных средствах, они лишь подчеркнут ваши морщинки", — предупреждает визажист.
"Голливудский треугольник" в макияже — как использовать
Все знают, что консилер — более плотное тональное средство, которое используется для скрытия несовершенств кожи. Но визажист подсказывает, что его можно применять и для легкой коррекции лица. Достаточно выбрать консилер более светлого оттенка, чем тональный крем, и нанести его в технике "голливудский треугольник", растушевывая от внутреннего уголка глаза к внешнему, а затем вниз к крылу носа. Такой способ помогает сделать лицо более свежим и молодым.
Как делают макияж звездам - смотреть видео:
Кто такой Егор Андрюшин?
Егор Андрюшин - украинский визажист, бьюти-блогер, певец. Широкую популярность в Сети приобрел благодаря видео преображений при помощи макияжа. Главными героями его роликов нередко становятся украинские знаменитости.
