'В неделе не 4 дня': Путин нарушил обещание, которое дал Трампу по Украине

Российский диктатор и военный преступник обещал президенту США Трампу воздержаться от ударов по Украине на неделю. Однако массированный удар в ночь на 3 февраля по Украине фактически перечеркнул эти договоренности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, передает УНИАН.

"Жесткий момент этой войны, когда россияне снова пренебрегли усилиями американской стороны. Была просьба президента США воздержаться от ударов по энергетике и по критической инфраструктуре на время встречи наших переговорных команд, и президент Америки говорил, что нужно воздержаться от ударов в течение недели. Это было очень важно и важное решение. Фактически это (удары россиян по Украине, - ред.) началось в ночь на пятницу, и в ночь на сегодня россияне, на наш взгляд, нарушили обещание. То есть либо Россия теперь считает, что в неделе неполные 4 дня вместо 7, либо они реально делают ставку на войну и только, и просто дождались самых холодных дней этой зимы, когда у нас на значительной территории Украины больше, чем минус 20 по Цельсию", - сказал он.

Зеленский заявил, что Россия нанесла беспрецедентно масштабный и чрезвычайно тяжелый удар, в частности с применением баллистических ракет. По его словам, своеобразным антирекордом стало использование 28 крылатых ракет, а также еще 43 ракет различных типов, которые двигались по баллистической траектории и могут быть перехвачены только системами Patriot. Президент подчеркнул, что такие действия России четко демонстрируют ее истинные намерения и, по мнению Украины, являются прямым нарушением договоренностей, достигнутых при участии американской стороны, что должно иметь соответствующие последствия.

Глава государства также отметил, что атаки произошли в период самых сложных и холодных дней, а их целью снова стала критическая инфраструктура, прежде всего энергетическая. Цель этих ударов — оставить людей без электроэнергии и отопления, лишить дома тепла и спровоцировать масштабные блэкауты, что, по словам Зеленского, и является реальным отношением России к происходящим событиям.

"Мы будем контактировать с американской стороной по этому поводу. Я рассчитываю, что партнеры не будут молчать о том, что происходит. Критически важно для всех и в дальнейшем поддерживать защиту нашей страны, защиту наших людей. Против баллистики наиболее эффективно работают Patriot — это означает, что нужно больше ракет", — резюмирует он.

