Сильнейший удар по энергетике в 2026 году: в ДТЭК сказали, что будет со светом

Мария Николишин
3 февраля 2026, 13:35
В ДТЭК подчеркнули, что энергосистема работает с серьезными ограничениями.
Последствия удара по энергетике / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • РФ нанесла мощнейший удар по энергетике
  • Удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева
  • В Одесской области тысячи людей остались без света

В ночь на 3 февраля страна-агрессор Россия нанесла самый мощный удар по энергетике Украины с начала года. Под атакой оказались объекты генерации и распределения электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК.

Отмечается, что удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. В частности, сильно пострадали теплоэлектростанции ДТЭК.

Также ракетами и дронами был атакован объект ДТЭК в Одесской области. Из-за этого тысячи людей остались без света.

В ДТЭК говорят, что из-за последствий атаки в Киеве часть левого берега — в частности Днепровский и Дарницкий районы — вынужденно перешли на экстренные отключения. На правом берегу действуют временные графики.

"Энергосистема работает с серьезными ограничениями. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов", — говорится в сообщении.

Когда ситуация в энергетике может улучшиться

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус говорил, что нужно готовиться к прохождению ближайших трех недель зимы, которые обещают быть очень тяжелыми из-за морозов.

По его словам, российские агрессоры сейчас не хотят ни мира, ни перемирия, в том числе энергетического.

Однако он добавил, что ориентировочно с середины февраля ситуация со светом улучшится благодаря активизации солнечных станций.

Генерация электроэнергии / Инфографика: Главред

Удары по энергетике - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ нанесла прицельный удар по объектам энергетики. Оккупанты использовали более 70 ракет и 450 ударных дронов. Под ударами оказались Сумская, Харьковская, Киевская и область, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области.

В Харькове враг бил именно по энергетическим узлам, стремясь максимально повредить систему теплоснабжения и оставить город без тепла в период сильных морозов.

В результате российской атаки более 50 тысяч жителей Одесской области временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением.

Об источнике: ДТЭК

ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.

Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.

