Сильнейший удар по энергетике в 2026 году: в ДТЭК сказали, что будет со светом

Кратко:
- РФ нанесла мощнейший удар по энергетике
- Удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева
- В Одесской области тысячи людей остались без света
В ночь на 3 февраля страна-агрессор Россия нанесла самый мощный удар по энергетике Украины с начала года. Под атакой оказались объекты генерации и распределения электроэнергии. Об этом сообщили в ДТЭК.
Отмечается, что удары пришлись по ТЭЦ и ТЭС, которые работали в режиме обогрева в Киеве, Харькове и Днепре. В частности, сильно пострадали теплоэлектростанции ДТЭК.
Также ракетами и дронами был атакован объект ДТЭК в Одесской области. Из-за этого тысячи людей остались без света.
В ДТЭК говорят, что из-за последствий атаки в Киеве часть левого берега — в частности Днепровский и Дарницкий районы — вынужденно перешли на экстренные отключения. На правом берегу действуют временные графики.
"Энергосистема работает с серьезными ограничениями. Энергетики делают все возможное, чтобы стабилизировать питание пострадавших районов", — говорится в сообщении.
В ДТЭК раскрыли ситуацию со светом — видео:
Когда ситуация в энергетике может улучшиться
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус говорил, что нужно готовиться к прохождению ближайших трех недель зимы, которые обещают быть очень тяжелыми из-за морозов.
По его словам, российские агрессоры сейчас не хотят ни мира, ни перемирия, в том числе энергетического.
Однако он добавил, что ориентировочно с середины февраля ситуация со светом улучшится благодаря активизации солнечных станций.
Удары по энергетике - что известно
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что армия РФ нанесла прицельный удар по объектам энергетики. Оккупанты использовали более 70 ракет и 450 ударных дронов. Под ударами оказались Сумская, Харьковская, Киевская и область, Днепропетровская, Одесская и Винницкая области.
В Харькове враг бил именно по энергетическим узлам, стремясь максимально повредить систему теплоснабжения и оставить город без тепла в период сильных морозов.
В результате российской атаки более 50 тысяч жителей Одесской области временно остались без электроснабжения. Энергетики уже работают над восстановлением.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее — Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбаська паливно-енергетична компанія) — крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
