"Я изящно": Дзидзьо впервые прокомментировал слухи о рождении у него ребенка

Кратко:
- Дзидзьо дал комментарий об отцовстве
- Певец продолжает скрывать личную жизнь
Украинский известный певец Дзидзьо впервые отреагировал на разговоры о том, что у него родился ребенок.
В комментарии для Oboz.ua певец так и не дал конкретный ответ.
"Пока что я не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю", - отметил Дзидзьо.
Напомним, после развода с певицей SLAVIA, Дзидзьо ничего не рассказывает о своей личной жизни, но в прошлом году появились слухи о том, что певец нашел возлюбленную, а также стал отцом.
Кстати, коллеги артиста также отказываются комментировать его личную жизнь, считая, что это должен делать только он.
Псевдоним Дзидзьо
Певец Михаил Хома уже давно выступает под псевдонимом Дзидзьо, оказывается, сценическое имя он себе взял в честь своего дедушки Яна Казимировича. Артист рассказал, что его родственник был ветеринаром и помогал всем односельчанам. Когда людям нужно было позвать ветеринара, они приходили к ним домой и звали "дзидзьо".
О персоне: Михаил Хома
Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.
