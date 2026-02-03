"Я изящно": Дзидзьо впервые прокомментировал слухи о рождении у него ребенка

Друзья Дзидзьо отказываются комментировать отцовство артиста.

https://glavred.info/starnews/ya-izyashchno-dzidzo-vpervye-prokommentiroval-sluhi-o-rozhdenii-u-nego-rebenka-10737596.html Ссылка скопирована

Дзидзьо высказался о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дзидзьо

Кратко:

Дзидзьо дал комментарий об отцовстве

Певец продолжает скрывать личную жизнь

Украинский известный певец Дзидзьо впервые отреагировал на разговоры о том, что у него родился ребенок.

В комментарии для Oboz.ua певец так и не дал конкретный ответ.

видео дня

"Пока что я не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю", - отметил Дзидзьо.

Дзидзьо / фото: instagram.com, Дзидзьо

Напомним, после развода с певицей SLAVIA, Дзидзьо ничего не рассказывает о своей личной жизни, но в прошлом году появились слухи о том, что певец нашел возлюбленную, а также стал отцом.

Кстати, коллеги артиста также отказываются комментировать его личную жизнь, считая, что это должен делать только он.

Дзидзьо / фото: instagram.com, Дзидзьо

Псевдоним Дзидзьо

Певец Михаил Хома уже давно выступает под псевдонимом Дзидзьо, оказывается, сценическое имя он себе взял в честь своего дедушки Яна Казимировича. Артист рассказал, что его родственник был ветеринаром и помогал всем односельчанам. Когда людям нужно было позвать ветеринара, они приходили к ним домой и звали "дзидзьо".

Дзидзьо / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, певец и финалист украинского нацотбора на Евровидение-2026 Khayat рассказал, что думает про Олега Винника, который сбежал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине.

А также украинская легендарная художественная гимнастка, Герой Украины, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина умерла после заболевания на COVID-19. Ирина Дерюгина заявила, что ее маму неправильно лечили.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Михаил Хома Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред