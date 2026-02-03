Укр
"Я изящно": Дзидзьо впервые прокомментировал слухи о рождении у него ребенка

Элина Чигис
3 февраля 2026, 12:23
Друзья Дзидзьо отказываются комментировать отцовство артиста.
Дзидзьо
Дзидзьо высказался о личном / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Дзидзьо

Кратко:

  • Дзидзьо дал комментарий об отцовстве
  • Певец продолжает скрывать личную жизнь

Украинский известный певец Дзидзьо впервые отреагировал на разговоры о том, что у него родился ребенок.

В комментарии для Oboz.ua певец так и не дал конкретный ответ.

"Пока что я не отвечаю на этот вопрос, потому что хочу дать очень изысканный ответ. Я изящно это сделаю", - отметил Дзидзьо.

Дзидзьо
Дзидзьо / фото: instagram.com, Дзидзьо

Напомним, после развода с певицей SLAVIA, Дзидзьо ничего не рассказывает о своей личной жизни, но в прошлом году появились слухи о том, что певец нашел возлюбленную, а также стал отцом.

Кстати, коллеги артиста также отказываются комментировать его личную жизнь, считая, что это должен делать только он.

Дзидзьо
Дзидзьо / фото: instagram.com, Дзидзьо

Псевдоним Дзидзьо

Певец Михаил Хома уже давно выступает под псевдонимом Дзидзьо, оказывается, сценическое имя он себе взял в честь своего дедушки Яна Казимировича. Артист рассказал, что его родственник был ветеринаром и помогал всем односельчанам. Когда людям нужно было позвать ветеринара, они приходили к ним домой и звали "дзидзьо".

Дзидзьо
Дзидзьо / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред, певец и финалист украинского нацотбора на Евровидение-2026 Khayat рассказал, что думает про Олега Винника, который сбежал в Германию в начале полномасштабной войны в Украине.

А также украинская легендарная художественная гимнастка, Герой Украины, заслуженный тренер Украины Альбина Дерюгина умерла после заболевания на COVID-19. Ирина Дерюгина заявила, что ее маму неправильно лечили.

О персоне: Михаил Хома

Михаил Хома, более известный как Дзидзьо — украинский певец, автор песен, актёр, кинорежиссёр, продюсер. Фронтмен и основатель группы "DZIDZIO". Заслуженный артист Украины (2020). Амбассадор Сборной Украины по футболу.

