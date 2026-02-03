Рекорд по запущенной баллистике: РФ била по энергетике сразу нескольких регионов Украины

Под ударом оказались Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Винница, Запорожье, Павлоград.

РФ атаковала Украину десятками ракет: что известно

Кратко:

РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар

Основной целью стала энергетическая инфраструктура нескольких регионов

Зафиксировано рекордное за сутки количество баллистических ракет

В ночь на 3 февраля российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине.

Как пишет мониторинговый канал monitor, враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов, применив достаточно широкую номенклатуру средств поражения.

"Количество запущенной баллистики может быть рекордным в сутки", - говорится в сообщении.

В течение ночи под ударом находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье и отдельные районы указанных областей.

Армия РФ применила по меньшей мере 2 гиперзвуковых ракеты "Циркон" по Киевщине.

Кром того, оккупанты направили около 10 крылатых противокорабельных ракет Х-32 по Киевской области.

Оккупанты массированно били по Харькову, Днепру и Киевщине баллистическими ракетами в количестве около 20 единиц.

Под утро враг запустил крылатые ракеты воздушного базирования в направлении Киевщины и Винницы.

Ракета Циркон / Инфографика: Главред

Атака на Украину - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 3 февраля в Киеве прогремела серия громких взрывов: оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами, которые летели из Брянска. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что медики выезжают на вызовы в Днепровском и Деснянском районах. В Деснянском районе зафиксировано повреждение хозяйственных построек.

Позже стало известно, что Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и вывела в море ракетоноситель. По меньшей мере четыре борта Ту-95МС направлялись к потенциальным пусковым рубежам в Саратовской области.

Утром 3 февраля в Украине продолжалась воздушная тревога. В воздушном пространстве Украины были зафиксированы дроны, а также крылатые ракеты. РФ осуществила пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Детальнее читайте в материале: Украина - под ударом дронов и ракет: какие области под угрозой.

Зачем РФ массированно атакует Украину: мнение экспертов

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что главной целью атак РФ остаётся столица Украины.

"Они хотят выключить Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев погаснет — они считают это своей огромной победой", — сказал Жданов.

Он добавил, что в последнее время удары всё чаще наносятся по Киевской области — в первую очередь по объектам энергетической инфраструктуры и высоковольтным линиям, обеспечивающим электроснабжение столицы.

