Рекорд по запущенной баллистике: РФ била по энергетике сразу нескольких регионов Украины

Кратко:
- РФ нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар
- Основной целью стала энергетическая инфраструктура нескольких регионов
- Зафиксировано рекордное за сутки количество баллистических ракет
В ночь на 3 февраля российская оккупационная армия нанесла комбинированный ракетно-дроновый удар по Украине.
Как пишет мониторинговый канал monitor, враг атаковал энергетическую инфраструктуру сразу нескольких регионов, применив достаточно широкую номенклатуру средств поражения.
"Количество запущенной баллистики может быть рекордным в сутки", - говорится в сообщении.
В течение ночи под ударом находились Харьков, Днепр, Киев, Винница, Одесса, Павлоград, Запорожье и отдельные районы указанных областей.
Армия РФ применила по меньшей мере 2 гиперзвуковых ракеты "Циркон" по Киевщине.
Кром того, оккупанты направили около 10 крылатых противокорабельных ракет Х-32 по Киевской области.
Оккупанты массированно били по Харькову, Днепру и Киевщине баллистическими ракетами в количестве около 20 единиц.
Под утро враг запустил крылатые ракеты воздушного базирования в направлении Киевщины и Винницы.
Атака на Украину - последние новости
Как писал Главред, в ночь на 3 февраля в Киеве прогремела серия громких взрывов: оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами, которые летели из Брянска. Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что медики выезжают на вызовы в Днепровском и Деснянском районах. В Деснянском районе зафиксировано повреждение хозяйственных построек.
Позже стало известно, что Россия подняла в воздух стратегическую авиацию и вывела в море ракетоноситель. По меньшей мере четыре борта Ту-95МС направлялись к потенциальным пусковым рубежам в Саратовской области.
Утром 3 февраля в Украине продолжалась воздушная тревога. В воздушном пространстве Украины были зафиксированы дроны, а также крылатые ракеты. РФ осуществила пуски крылатых ракет из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Детальнее читайте в материале: Украина - под ударом дронов и ракет: какие области под угрозой.
Зачем РФ массированно атакует Украину: мнение экспертов
Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов заявил, что главной целью атак РФ остаётся столица Украины.
"Они хотят выключить Киев полностью. Харьков — это вторая столица, которую они пытаются уничтожить уже не первый год. Но Киев как столица — это символ. Если Киев погаснет — они считают это своей огромной победой", — сказал Жданов.
Он добавил, что в последнее время удары всё чаще наносятся по Киевской области — в первую очередь по объектам энергетической инфраструктуры и высоковольтным линиям, обеспечивающим электроснабжение столицы.
О персоне: Олег Жданов
Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.
С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.
