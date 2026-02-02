Фирташ, соратник Медведчука и не только: Зеленский сообщил о санкционных решениях

О чем идет речь в материале:
- Зеленский подписал указы о продлении санкций против Фирташа и Медведчука
- Украина синхронизировала санкции против окружения Фирташа
Сегодня, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский подписал решения, предусматривающие синхронизацию санкционных мер с Великобританией и продление санкций, срок которых истекал. Об этом Зеленский сообщил в Telegram. Соответствующие указы опубликованы на сайте Офиса президента.
"Продолжаем санкции против бывшего олигарха Дмитрия Фирташа и в рамках синхронизации применяем санкции против его близкого окружения и подконтрольной ему компании. Все субъекты, связанные с Россией и ее структурами, заслуживают блокировки", - сообщил он.
Зеленский также заявил о продлении санкций в отношении одного из ближайших союзников бывшего олигарха Виктора Медведчука — Тараса Козака, а также восьми связанных с ним компаний. По словам президента, еще задолго до начала полномасштабного вторжения России эти люди сознательно сделали свой выбор в пользу РФ, а значит — в пользу войны.
"Будем и в дальнейшем противодействовать каждому такому субъекту", - подчеркнул он.
Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 января президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем, во время которой обсуждались антироссийские санкции, гарантии безопасности и другие аспекты поддержки Украины в войне с РФ.
Также до этого глава государства подписал указ о введении санкций в отношении бизнесменов Тимура Миндича и Александра Цукермана, которые фигурируют в деле о коррупционных махинациях в государственной компании "Энергоатом".
Еще ранее Зеленский ввел в действие еще три указа о новых санкциях, под которые попали представители оккупационной администрации Крыма, российские пропагандисты и пророссийские деятели из Молдовы.
