Может существенно повлиять на РФ: что обсуждал Зеленский с сенаторами США, детали

Кратко:
- Зеленский обсудил с сенаторами США санкции против России
- В ходе переговоров подняли вопрос о гарантиях безопасности для Украины
- Президент рассказал об атаках РФ на энергетику и ПВО
Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 января, провел переговоры с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.
Во время беседы стороны обсудили антироссийские санкции, гарантии безопасности и другие вопросы, связанные с поддержкой Украины в войне с Россией.
Усиление давления на Россию
"Есть много различных факторов, которые делают Владимира Путина, а следовательно, и всю Россию, значительно слабее. Поэтому важно максимально усилить все возможные формы давления, чтобы заставить россиян закончить войну", — отметил Зеленский.
Президент сообщил сенаторам о состоянии санкционного законопроекта, который способен существенно повлиять на позиции России и ее союзников.
Также он рассказал о комбинированных атаках РФ на энергетику Украины: "Это сотни дронов и десятки ракет ежедневно, и намеренно именно сейчас, во время такой холодной зимы. Поэтому ракеты для ПВО — наш основной приоритет, и мы рассчитываем на поддержку партнеров".
Контакты с администрацией Трампа
Кроме того, Зеленский проинформировал законодателей США о ходе контактов с представителями администрации Дональда Трампа, отметив, что стороны близки к финализации документов.
"Я благодарен сенаторам за их позицию относительно важности гарантий безопасности и их дальнейшей двухпартийной поддержки в Конгрессе США. Все помнят, что такое Будапештский меморандум, никто не хочет его повторения", — добавил президент.
Зеленский подчеркнул конструктивность разговора и договорился о продолжении диалога в ближайшее время: "Спасибо за помощь и двухпартийную поддержку".
Каковы перспективы переговоров о завершении войны — мнение эксперта
В конце 2025 года переговоры о завершении войны в Украине активизировались, однако пока нет гарантий, что они принесут ожидаемый результат. Об этом заявил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.
По его словам, продолжать переговорный процесс в 2026 году имеет смысл только при одном условии — если удастся сдержать и ослабить руководителя Кремля Владимира Путина, чего на сегодняшний день не наблюдается.
"Без этого ключевого фактора любые переговоры рискуют остаться неэффективными", — отметил эксперт.
Война России против Украины — что известно о ходе переговоров между Украиной и США
Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в Путином и считает, что именно глава Кремля является главным препятствием для достижения мира в Украине, а не президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинской делегацией по итогам переговоров с американской стороной и дал важное поручение. Об этом глава государства сообщил в сообщении в Telegram.
Напомним, что Украина анализирует американское предложение о создании специальной свободной экономической зоны, которая в случае возможного прекращения боевых действий могла бы стать линией разграничения между украинскими и российскими силами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.
О персоне: Олег Шамшур
Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции.
В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.
