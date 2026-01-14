Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Может существенно повлиять на РФ: что обсуждал Зеленский с сенаторами США, детали

Руслан Иваненко
14 января 2026, 01:32
133
Президент подчеркнул важность двухпартийной поддержки Конгресса США для укрепления безопасности Украины.
Зеленский
Зеленский призвал усилить санкции и давление на Россию / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Кратко:

  • Зеленский обсудил с сенаторами США санкции против России
  • В ходе переговоров подняли вопрос о гарантиях безопасности для Украины
  • Президент рассказал об атаках РФ на энергетику и ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 13 января, провел переговоры с сенаторами США Линдси Грэмом и Ричардом Блюменталем. Об этом говорится в сообщении главы государства в Telegram.

Во время беседы стороны обсудили антироссийские санкции, гарантии безопасности и другие вопросы, связанные с поддержкой Украины в войне с Россией.

видео дня

Усиление давления на Россию

"Есть много различных факторов, которые делают Владимира Путина, а следовательно, и всю Россию, значительно слабее. Поэтому важно максимально усилить все возможные формы давления, чтобы заставить россиян закончить войну", — отметил Зеленский.

Президент сообщил сенаторам о состоянии санкционного законопроекта, который способен существенно повлиять на позиции России и ее союзников.

Также он рассказал о комбинированных атаках РФ на энергетику Украины: "Это сотни дронов и десятки ракет ежедневно, и намеренно именно сейчас, во время такой холодной зимы. Поэтому ракеты для ПВО — наш основной приоритет, и мы рассчитываем на поддержку партнеров".

Контакты с администрацией Трампа

Кроме того, Зеленский проинформировал законодателей США о ходе контактов с представителями администрации Дональда Трампа, отметив, что стороны близки к финализации документов.

"Я благодарен сенаторам за их позицию относительно важности гарантий безопасности и их дальнейшей двухпартийной поддержки в Конгрессе США. Все помнят, что такое Будапештский меморандум, никто не хочет его повторения", — добавил президент.

Зеленский подчеркнул конструктивность разговора и договорился о продолжении диалога в ближайшее время: "Спасибо за помощь и двухпартийную поддержку".

Каковы перспективы переговоров о завершении войны — мнение эксперта

В конце 2025 года переговоры о завершении войны в Украине активизировались, однако пока нет гарантий, что они принесут ожидаемый результат. Об этом заявил бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.

По его словам, продолжать переговорный процесс в 2026 году имеет смысл только при одном условии — если удастся сдержать и ослабить руководителя Кремля Владимира Путина, чего на сегодняшний день не наблюдается.

"Без этого ключевого фактора любые переговоры рискуют остаться неэффективными", — отметил эксперт.

Война России против Украины — что известно о ходе переговоров между Украиной и США

Как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп все больше разочаровывается в Путином и считает, что именно глава Кремля является главным препятствием для достижения мира в Украине, а не президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает британское издание The Telegraph, ссылаясь на собственные источники.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с украинской делегацией по итогам переговоров с американской стороной и дал важное поручение. Об этом глава государства сообщил в сообщении в Telegram.

Напомним, что Украина анализирует американское предложение о создании специальной свободной экономической зоны, которая в случае возможного прекращения боевых действий могла бы стать линией разграничения между украинскими и российскими силами. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

Читайте также:

О персоне: Олег Шамшур

Олег Шамшур - украинский дипломат. В период с 2005 по 2010 год был послом Украины в США и Антигуа и Барбуде. С 2014 по 2020 год - посол Украины во Франции.

В разные годы работал в Представительстве правительства Украины при отделении ООН в Женеве, посольстве Украины в странах Бенилюкса, и был заместителем министра иностранных дел, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

санкции война в Украине Владимир Зеленский новости Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Может существенно повлиять на РФ: что обсуждал Зеленский с сенаторами США, детали

Может существенно повлиять на РФ: что обсуждал Зеленский с сенаторами США, детали

01:32Украина
В городе проблемы с теплом и светом: Кривой Рог подвергся массированной атаке

В городе проблемы с теплом и светом: Кривой Рог подвергся массированной атаке

01:15Война
Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

23:25Энергетика
Реклама

Популярное

Ещё
Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

Гороскоп Таро на завтра 14 января: Весам - сила, Стрельцам - остерегаться

Последние новости

02:50

На пути к катастрофе: как космический телескоп может угрожать людям

02:24

72-летняя Елена Степаненко закрутила роман с мужчиной на 30 лет младше нее

01:32

Может существенно повлиять на РФ: что обсуждал Зеленский с сенаторами США, детали

01:30

Сказала "Да": возлюбленная Киану Ривза показала личные фото со свидания с актером

01:15

В городе проблемы с теплом и светом: Кривой Рог подвергся массированной атаке

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
01:00

"Не знаю, как пережили": звезда "Папанек" рассказал, как спасался из оккупации

13 января, вторник
23:33

"Выключить" города-миллионники: Жданов назвал цели новых массированных атак РФ

23:25

Новый график для Днепра и области: как будут отключать свет в среду, 14 января

23:10

"Прокляни тебя Бог": молчун Игорь Николаев раскрыл правду о личном

Реклама
22:52

Листья желтеют не от старости: какая вода медленно уничтожает комнатные растенияВидео

22:27

На Киевщине гремят взрывы: РФ атакует ракетами и ударными дронами

22:26

"Больная": что стало известно о состоянии Аллы Пугачевой

22:17

Как будут отключать свет в Черкассах и области 14 января - новый график

21:47

Враг накапливает "кулак" на новом участке: куда направлено основное давление

21:44

Послали вдову защитника: команда Степана Гиги попала в громкий скандал

21:42

"Хайп на панике": в Раде предупредили о "катастрофе" для Киева, в СНБО ответилиВидео

21:13

Света станет меньше - новые графики отключений для Запорожской области на 14 января

21:02

Может закончиться фатально: ветеринар рассказала, что категорически нельзя давать коту

20:27

Почему кот перестал спать с хозяином: причина серьезнее, чем кажетсяВидео

20:12

"Ситуация ухудшается": сотни домов без отопления, названы цели ударов РФ

Реклама
19:57

Малюк остается в СБУ и обещает новую "пылающую бавовну" в РФ

19:56

Мясо или растительная пища: ученые выяснили, какой рацион продлевает жизнь

19:28

Как будут отключать свет 14 января: в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях

19:10

Почему война Путина становится позорной: что будет делать Кремльмнение

19:03

Угроза для всех областей - РФ начала бить новым видом оружия по Украине, что известно

18:58

В Черном море дроны ударили по шедшим в РФ трем нефтяным танкерам – СМИ

18:57

Полесье отстранило двух лидеров от основной команды – стала известна причина

18:48

Доллар и евро пошли на спад после серии рекордов: новый курс валют на 14 января

18:18

Известный украинский рэпер мобилизовался в Нацгвардию - детали

18:11

Коридор затмений развалит Россию - астролог назвал дату невозврата для КремляВидео

17:55

"Жесткие графики": стало известно, когда Киев вернется к почасовым отключениям

17:55

Как выбрать повербанк, чтобы не пожалеть: 4 крайне важные характеристики

17:22

Лобода стала причиной переполоха в РФ из-за помощи ВСУ — деталиВидео

17:14

Пойдет ли РФ на форсирование Днепра: Ступак об угрозе нового штурма Херсона

17:02

Эти знаки зодиака ждет переломный момент: жизнь изменится к лучшему

17:01

Детектив НАБУ Магамедрасулов не вернул в кассу 30 тыс. долларов, полученных на документирование преступления, – экс-прокурор САПФото

16:54

Пэрис Хилтон раскрыла правду о состоянии Бритни Спирс

16:54

Зимний прогрев двигателя: почему это важно и как понять, что авто уже готово к поездке

16:44

Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на новую должность

16:43

Пропавший "Тамбовский волк" из "Квартала" объявился и сделал объявление

Реклама
16:34

Как высушить бельё зимой без батарей: простой лайфхак, о котором мало кто знаетВидео

16:24

Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

16:07

"Наша гордость и наш рыцарь": на войне погиб известный археолог

15:57

Житомирщину скует лютый мороз: синоптики рассказали, когда ударят самые сильные холода

15:45

"У него родились дети": Дерюгина рассказала, почему развелась с Блохиным

15:35

"Не является приказом": будут ли вызывать в ЦПАУ Полтавы полицию на уклонистов

15:33

В честь родного человека: Дзидзьо раскрыл трогательную историю псевдонима

15:32

Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет "Калибр" - в ВМС ответили

15:11

Морозы и обстрелы в Харькове: что поручил создать Терехов в городе

14:59

Экономно и эффективно: лайфхак для украинцев, как зимой быстро высушить одежду

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Поздравления
С днем рождения подругеС днем рождения дочериС днем рождения, кумС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять