Угроза для всех областей - РФ начала бить новым видом оружия по Украине, что известно

РФ начала наносить удары по Украине с помощью нового БпЛА"Герань-5", который обладает большей дальностью, скоростью и боевыми возможностями, указал эксперт.

Россия начала бить новым видом оружия по Украине, что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Командование Объединенных Сил ВС Украины

О чем идет речь в материале:

Новые российские ударные БПЛА внешне похожи на ракеты

Эксперт назвал технические характеристики дронов "Герань-5"

По данным Главного управления разведки, Россия начала применять для ударов по Украине новые ударные БПЛА. Об основных характеристиках нового дрона и о том, до каких областей Украины он может долететь, рассказал в посте в Telegram специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Безкрестнов.

По словам эксперта, "Герань-5" является очередной попыткой России создать дешевую крылатую ракету. Подобные проекты уже появлялись ранее — в частности, решения типа "Бандероли", "Грома" и УМПБ-5Р.

"Почему появилась Герань-5 и чем россиян не устраивает реактивный Шахед "Герань-3"? Основная причина — поиск решения против современных антишахедных решений Украины. Зенитные дроны, вертолеты, спортивные самолеты — все эти средства эффективны до определенной скорости цели", — указывает он.

Сергей Безкрестнов объяснил, что изначально ставка делалась на реактивные "Шахеды", однако во время испытаний и боевого применения стало понятно, что из-за аэродинамики корпуса и расхода топлива их крейсерская скорость на большие дистанции с боевой частью около 50 кг ограничивается примерно 290–330 км/ч. Такой показатель оказался вполне "по зубам" для украинских зенитных дронов.

"Герань-5" уже больше похожа по форме на ракету и способна нести боевую часть весом 90 кг на 1000 километров, а классический заряд Шахеда (50 килограммов) на 1500 километров. Это фактически вся территория страны. Ну и конечно скорость "Герань-5" уже 500-600 километров, что недостижимо как для вертолетов, так и для существующих моделей зенитных дронов. МВГ конечно здесь тоже бессильны", - подчеркнул он.

Он также обратил внимание на важную особенность "Герань-5" — возможность ее запуска с реактивного самолета-носителя. Это существенно расширяет дальность применения, повышает скорость, особенно вблизи линии фронта, и дает больше свободы маневра, ведь пуск возможен из разных районов, а не только из известных точек. Дополнительное преимущество обеспечивает и высота полета до шести километров, что заметно влияет на боевые возможности этого средства поражения.

"Я точно знаю о наличии в "Герань-5" систем спутниковой навигации и уверен, что в "Герань-5" есть также активный высотомер, как в УМПБ-5Р. А вот, что еще есть в этой ракете, мы узнаем только после ее изучения", - добавил он.

Подытоживая, Безкрестнов отметил, что уровень угрозы от "Герань-5" будет определяться двумя ключевыми факторами:

развитием украинских зенитных дронов и снижением эффективности классических "Шахедов",

соотношением стоимости производства этой системы с ее реальной результативностью.

Какую новую тактику ударов дронов применяет Россия - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, российские оккупационные войска изменили тактику воздушных атак. Об этом сообщил президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан.

Он отметил, что противник активно использует беспилотники, которые движутся на крайне малых высотах. Такая тактика затрудняет их своевременное обнаружение системами противовоздушной обороны.

Эксперт подчеркнул, что полет дронов низко над землей снижает эффективность работы радаров и средств ПВО, одновременно существенно повышая опасность для гражданского населения.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне впервые использовали ударный беспилотник "Герань-5" во время атаки по Украине в начале 2025 года. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Эксперты Института изучения войны считают, что РФ уже наладила собственное производство этих дронов, используя переданные иранские технологии. По их мнению, Москва планирует применять "Герань-5" не только для ударов по наземным объектам, но и для борьбы с украинскими дронами-перехватчиками и элементами противовоздушной обороны.

Также в разных областях Украины фиксируют увеличение случаев, когда российские ударные дроны типа "Шахед" сбрасывают противотанковые мины ПТМ-3.

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш" Бескрестов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий". С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

