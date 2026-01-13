Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Угроза для всех областей - РФ начала бить новым видом оружия по Украине, что известно

Юрий Берендий
13 января 2026, 19:03
307
РФ начала наносить удары по Украине с помощью нового БпЛА"Герань-5", который обладает большей дальностью, скоростью и боевыми возможностями, указал эксперт.
Угроза для всех областей - РФ начала бить новым видом оружия по Украине, что известно
Россия начала бить новым видом оружия по Украине, что известно / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Командование Объединенных Сил ВС Украины

О чем идет речь в материале:

  • Новые российские ударные БПЛА внешне похожи на ракеты
  • Эксперт назвал технические характеристики дронов "Герань-5"

По данным Главного управления разведки, Россия начала применять для ударов по Украине новые ударные БПЛА. Об основных характеристиках нового дрона и о том, до каких областей Украины он может долететь, рассказал в посте в Telegram специалист по связи, радиоэлектронной борьбе и разведке Сергей "Флеш" Безкрестнов.

По словам эксперта, "Герань-5" является очередной попыткой России создать дешевую крылатую ракету. Подобные проекты уже появлялись ранее — в частности, решения типа "Бандероли", "Грома" и УМПБ-5Р.

видео дня

"Почему появилась Герань-5 и чем россиян не устраивает реактивный Шахед "Герань-3"? Основная причина — поиск решения против современных антишахедных решений Украины. Зенитные дроны, вертолеты, спортивные самолеты — все эти средства эффективны до определенной скорости цели", — указывает он.

Сергей Безкрестнов объяснил, что изначально ставка делалась на реактивные "Шахеды", однако во время испытаний и боевого применения стало понятно, что из-за аэродинамики корпуса и расхода топлива их крейсерская скорость на большие дистанции с боевой частью около 50 кг ограничивается примерно 290–330 км/ч. Такой показатель оказался вполне "по зубам" для украинских зенитных дронов.

"Герань-5" уже больше похожа по форме на ракету и способна нести боевую часть весом 90 кг на 1000 километров, а классический заряд Шахеда (50 килограммов) на 1500 километров. Это фактически вся территория страны. Ну и конечно скорость "Герань-5" уже 500-600 километров, что недостижимо как для вертолетов, так и для существующих моделей зенитных дронов. МВГ конечно здесь тоже бессильны", - подчеркнул он.

Он также обратил внимание на важную особенность "Герань-5" — возможность ее запуска с реактивного самолета-носителя. Это существенно расширяет дальность применения, повышает скорость, особенно вблизи линии фронта, и дает больше свободы маневра, ведь пуск возможен из разных районов, а не только из известных точек. Дополнительное преимущество обеспечивает и высота полета до шести километров, что заметно влияет на боевые возможности этого средства поражения.

"Я точно знаю о наличии в "Герань-5" систем спутниковой навигации и уверен, что в "Герань-5" есть также активный высотомер, как в УМПБ-5Р. А вот, что еще есть в этой ракете, мы узнаем только после ее изучения", - добавил он.

Подытоживая, Безкрестнов отметил, что уровень угрозы от "Герань-5" будет определяться двумя ключевыми факторами:

  • развитием украинских зенитных дронов и снижением эффективности классических "Шахедов",
  • соотношением стоимости производства этой системы с ее реальной результативностью.

Какую новую тактику ударов дронов применяет Россия - мнение эксперта

Как ранее писал Главред, российские оккупационные войска изменили тактику воздушных атак. Об этом сообщил президент Всеукраинской авиационной организации "Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов" Геннадий Хазан.

Он отметил, что противник активно использует беспилотники, которые движутся на крайне малых высотах. Такая тактика затрудняет их своевременное обнаружение системами противовоздушной обороны.

Эксперт подчеркнул, что полет дронов низко над землей снижает эффективность работы радаров и средств ПВО, одновременно существенно повышая опасность для гражданского населения.

Удары по Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, россияне впервые использовали ударный беспилотник "Герань-5" во время атаки по Украине в начале 2025 года. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Эксперты Института изучения войны считают, что РФ уже наладила собственное производство этих дронов, используя переданные иранские технологии. По их мнению, Москва планирует применять "Герань-5" не только для ударов по наземным объектам, но и для борьбы с украинскими дронами-перехватчиками и элементами противовоздушной обороны.

Также в разных областях Украины фиксируют увеличение случаев, когда российские ударные дроны типа "Шахед" сбрасывают противотанковые мины ПТМ-3.

Другие новости:

О персоне: Бескрестнов Сергей "Флеш"

Бескрестов Сергей Александрович с позывным "Флеш" - украинский специалист и консультант в области военных радиотехнологий. Окончил Киевский военный институт управления и связи по специальности "Радио, радиорелейная, тропосферная и космическая связь". Также учился в различных европейских технических центрах по направлениям радиорелейной и мобильной связи стандарта GSM. Он занимал руководящие должности в компаниях "Украинские радиосистемы", "Украинская мобильная связь", стал председателем ОО "Центр радиотехнологий".

С первых дней войны он принимал активное участие в обороне Киевской области с 3-м полком сил специальных операций. Он организовал систему военной радиосвязи севера Киевской области вместе с 136 батальоном ТРО. С апреля 2022 года консультировал и обучал различные военные подразделения и силовые структуры Украины. Он организовал службу технической поддержки и обмен опытом для нескольких тысяч военных связистов ВСУ и НГУ. Сейчас он разрабатывает средства малого РЭБ и изучает на фронтах радиосигналы российских БПЛА всех типов, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости Украины атака дронов
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Как будут отключать свет 14 января: в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях

Как будут отключать свет 14 января: в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях

19:28Энергетика
Угроза для всех областей - РФ начала бить новым видом оружия по Украине, что известно

Угроза для всех областей - РФ начала бить новым видом оружия по Украине, что известно

19:03Война
В Черном море дроны ударили по шедшим в РФ трем нефтяным танкерам – СМИ

В Черном море дроны ударили по шедшим в РФ трем нефтяным танкерам – СМИ

18:58Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

Графики становятся более строгими: как будут отключать свет в Днепре и области 13 января

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 13 января (обновляется)

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

РФ перебрасывает девять Ту-95МС: оккупанты готовят удар по Украине, названа вероятная цель

Свет будут отключать весь день: Черкасскую область накроют жесткие графики

Свет будут отключать весь день: Черкасскую область накроют жесткие графики

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там было

Последние новости

19:57

Малюк остается в СБУ и обещает новую "пылающую бавовну" в РФ

19:56

Мясо или растительная пища: ученые выяснили, какой рацион продлевает жизнь

19:28

Как будут отключать свет 14 января: в "Укрэнерго" рассказали об ограничениях

19:10

Почему война Путина становится позорной: что будет делать Кремльмнение

19:03

Угроза для всех областей - РФ начала бить новым видом оружия по Украине, что известно

Сергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактораСергиенко: Сливать воду нужно не во всех домах Киева, проблемы с отоплением из-за человеческого фактора
18:58

В Черном море дроны ударили по шедшим в РФ трем нефтяным танкерам – СМИ

18:57

Полесье отстранило двух лидеров от основной команды – стала известна причина

18:48

Доллар и евро пошли на спад после серии рекордов: новый курс валют на 14 января

18:18

Известный украинский рэпер мобилизовался в Нацгвардию - детали

Реклама
18:11

Коридор затмений развалит Россию - астролог назвал дату невозврата для КремляВидео

17:55

"Жесткие графики": стало известно, когда Киев вернется к почасовым отключениям

17:55

Как выбрать повербанк, чтобы не пожалеть: 4 крайне важные характеристики

17:22

Лобода стала причиной переполоха в РФ из-за помощи ВСУ — деталиВидео

17:14

Пойдет ли РФ на форсирование Днепра: Ступак об угрозе нового штурма Херсона

17:02

Эти знаки зодиака ждет переломный момент: жизнь изменится к лучшему

17:01

Детектив НАБУ Магамедрасулов не вернул в кассу 30 тыс. долларов, полученных на документирование преступления, – экс-прокурор САПФото

16:54

Пэрис Хилтон раскрыла правду о состоянии Бритни Спирс

16:54

Зимний прогрев двигателя: почему это важно и как понять, что авто уже готово к поездке

16:44

Рада не смогла назначить Дениса Шмыгаля на новую должность

16:43

Пропавший "Тамбовский волк" из "Квартала" объявился и сделал объявление

Реклама
16:34

Как высушить бельё зимой без батарей: простой лайфхак, о котором мало кто знаетВидео

16:24

Алчевский сценарий в Киеве - насколько реальна угроза замерзания столицы

16:07

"Наша гордость и наш рыцарь": на войне погиб известный археолог

15:57

Житомирщину скует лютый мороз: синоптики рассказали, когда ударят самые сильные холода

15:45

"У него родились дети": Дерюгина рассказала, почему развелась с Блохиным

15:35

"Не является приказом": будут ли вызывать в ЦПАУ Полтавы полицию на уклонистов

15:33

В честь родного человека: Дзидзьо раскрыл трогательную историю псевдонима

15:32

Может ли Украина уничтожать корабли РФ до запуска ракет "Калибр" - в ВМС ответили

15:11

Морозы и обстрелы в Харькове: что поручил создать Терехов в городе

14:59

Экономно и эффективно: лайфхак для украинцев, как зимой быстро высушить одежду

14:32

Как выбрать сладости, которые не вредят: советы кондитера-нутрициолога

14:11

"Чье-то детство осталось здесь": супруги ошеломили Сеть своими находками на чердаке

14:09

Транспорт стоит, сотни домов без тепла: в Киеве критический дефицит электроэнергии

13:59

Началось замерзание: украинцам назвали признаки, указывающие на возможный разрыв труб

13:58

Дети в Украине нашли самое большое сокровище Восточной Европы: что там былоВидео

13:44

Под угрозой была Одесса и не только: Сырский раскрыл тайные планы РФ

13:41

Шмыгаля, Федорова и Малюка в отставку: Рада поддержала ряд решений

13:21

Кабаева написала Дерюгиной после начала войны: что она сказалаВидео

13:19

"Нацепили наручники": ведущую-россиянку "Орла и Решки" выдворили из США

13:14

Очень вкусный ужин без грамма мяса: рецепт блюда за 20 минут

Реклама
13:09

Когда будет Пасха в 2026 году в Украине: точная дата и различия календарей

12:34

Блэкаут в Киевской области: часть супермаркетов прекращают работу

12:33

Точно не "хэштег" - как правильно называть на украинском этот символВидео

12:20

"Симптом отчаяния": СМИ узнали о катастрофических потерях РФ на фронте

12:19

Загремевшая в больницу Каменских дала знать, что с ней происходитВидео

12:17

Китайский гороскоп на завтра 14 января: Змеям - раздражение, Козлам - гнев

12:13

Кто познакомил диктатора Путина с Кабаевой: Дерюгина раскрыла главный секрет

11:46

Ситуация со светом на Правом берегу Киева ухудшилась: в ДТЭК сделали заявление

11:36

"Попробуй заставить": Лилия Ребрик показала, как греет детей

11:36

"Целая эпоха подходит к концу": у слабеющего Путина все больше проблем – Politico

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Регионы
Новости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости Сум
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять