РФ впервые атаковала Украину новым оружием: в ГУР показали, как оно выглядит

Основное:
- РФ применила против Украины ударный БПЛА "Герань-5"
- Масса боевой части беспилотника составляет около 90 кг
Российские оккупанты впервые применили ударный БПЛА "Герань-5". Этим дроном враг атаковал Украину в начале 2026 года. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).
Известно, что беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра.
"В отличие от предыдущих модификаций линейки Герань, аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии", — отметили в ГУР.
В частности, враг использовал 12-канальную систему спутниковой навигации "Комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов. Также установлено использование реактивного двигателя Telefly — такого, как враг применяет на БПЛА "Герань-3", однако с большей тягой.
Масса боевой части ударного БПЛА "Герань-5" составляет около 90 кг. Заявленная дальность поражения — около 1 000 км.
Разведка отметила, что новый ударный дрон россиян достаточно похож на иранский беспилотник Karrar.
Сколько воздушных целей против Украины выпустила РФ за неделю
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что почти 1100 дронов, более 890 КАБов и более 50 ракет различных типов запустили россияне в течение недели.
Он заявил, что в результате этих атак по критической инфраструктуре Украины во многих регионах все еще сохраняется сложная ситуация.
