РФ впервые атаковала Украину новым оружием: в ГУР показали, как оно выглядит

Разведка рассказала об основных характеристиках российского ударного БПЛА "Герань-5".

Враг впервые применил против Украины ударный БПЛА "Герань-5" — что известно о дроне / Коллаж: Главред, фото: 126 отдельная бригада сил ТРО, УНИАН

Основное:

РФ применила против Украины ударный БПЛА "Герань-5"

Масса боевой части беспилотника составляет около 90 кг

Российские оккупанты впервые применили ударный БПЛА "Герань-5". Этим дроном враг атаковал Украину в начале 2026 года. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины (ГУР МО).

Известно, что беспилотник имеет длину около 6 метров и размах крыльев до 5,5 метра.

"В отличие от предыдущих модификаций линейки Герань, аппарат выполнен по нормальной аэродинамической схеме. В то же время большинство ключевых узлов и компонентов унифицированы с другими образцами этой серии", — отметили в ГУР.

В частности, враг использовал 12-канальную систему спутниковой навигации "Комета", трекер на базе микрокомпьютера Raspberry и 3G/4G модемов. Также установлено использование реактивного двигателя Telefly — такого, как враг применяет на БПЛА "Герань-3", однако с большей тягой.

Масса боевой части ударного БПЛА "Герань-5" составляет около 90 кг. Заявленная дальность поражения — около 1 000 км.

Разведка отметила, что новый ударный дрон россиян достаточно похож на иранский беспилотник Karrar.

Дрон "Герань-5" / фото: ГУР

Сколько воздушных целей против Украины выпустила РФ за неделю

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что почти 1100 дронов, более 890 КАБов и более 50 ракет различных типов запустили россияне в течение недели.

Он заявил, что в результате этих атак по критической инфраструктуре Украины во многих регионах все еще сохраняется сложная ситуация.

Как писал Главред, в ночь на воскресенье, 11 января, страна-агрессор Россия нанесла удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области. В результате атаки ранения получили два работника. Также возникли пожары.

Напомним, в ночь на 11 января Киев снова оказался под атакой беспилотных летательных аппаратов. В КМВА говорили, что силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над Киевом.

В ночь на 9 января страна-агрессор Россия нанесла удар по Львовской области баллистической ракетой "Орешник". На фоне таких действий Украина в срочном порядке созывает заседание Совета Безопасности ООН.

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) — разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добывание, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

