"Останется только груда камней": армия РФ стирает с лица Земли украинский город

Российский диктатор Владимир Путин не отказывается от своих захватнических целей. Его оккупационная армия продолжает уничтожать украинские города, в частности враг стирает с лица Земли Константиновку, что в Донецкой области. Теперь противник приступил к уничтожению еще одного города – Дружковки. Об этом рассказал старший лейтенант Сил обороны Украины с позывным "Алекс", автор Телеграм-канала "Офицер".
Он отметил, что в Дружковке и ее окрестностях FPV-дроны противника "постепенно начинают становиться печальной реальностью".
"Когда уничтожение Константиновки продолжается в самом разгаре и скоро от города останется только груда камней, в то же время КАБами и FPV-дронами уже начинают уничтожать Дружковку и все живое в ней – таковы современные условия войны...", – пишет старший лейтенант.
Военный подчеркнул, что враг не имеет никакого желания штурмовать Константиновку "в лоб". Сейчас оккупанты пытаются действовать в обход населенного пункта, избегая городских боев.
Недавно военный эксперт, экс-сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак в интервью Главреду рассказал, что главная цель РФ на 2026 год - это город Запорожье.
По его словам, наблюдая за Покровском, Мирноградом и Купянском, мы пропустили момент продвижения российских войск в направлении Запорожья, в частности, мы пропустили то, что происходит со Степногорском.
Как писал Главред, общие темпы продвижения российских войск на фронте существенно снизились и в настоящее время составляют около 7 квадратных километров в сутки.
Напомним, спикер ГПСУ Андрей Демченко заявил, что российские оккупационные войска продолжают контролировать населенный пункт Грабовское в Сумской области, но расширить зону боевых действий им не удалось. В то же время ситуация в Сумской области остается под контролем.
Кроме того, оккупационная армия России продвигается в Днепропетровской области, однако пока ей удается лишь захватывать отдельные села. Но в этом году украинцев может ждать крайне неприятное развитие событий в этой области.
