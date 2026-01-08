Враг может продвинуться к важному городу на Днепропетровщине - прогноз эксперта

Что сказал Ступак:
- Россияне могут продвинуться к Павлограду
- Оккупанты будут интенсивно обстреливать Днепропетровщину
- В самом худшем случае оккупанты пройдут ближе к Днепру
Оккупационная армия страны-агрессорки России продвигается в Днепропетровской области, однако пока ей удается только захватывать отдельные села. Но в этом году украинцев может ожидать крайне неприятное развитие событий в этой области.
Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-работник Службы безопасности Украины Иван Ступак. По его словам, при положительных раскладах Днепропетровщину ждут интенсивные обстрелы и подход войск РФ к Павлограду.
"Это может стать крайне неприятным развитием событий для нас. Ведь Павлоград – это город, который имеет большое значение для Украины: там работала оборонка и в свое время ракетная программа. Поэтому я думаю, что задача по захвату Павлограда перед российскими войсками стоит", - подчеркнул Ступак.
Эксперт также озвучил худший сценарий. Он предполагает, что войска противника подойдут к городу Днепр на расстояние примерно 100 км, и это будет страх и ужас. А вот Павлоград может реально оказаться под угрозой в новом году.
Россия готовится к прорыву границы Украины – предупреждение эксперта
Главред писал, что по данным Ивана Ступака, россияне не только хотят продвигаться по Днепропетровщине, но и могут начать наземные операции в еще каких-то областях Украины.
Эксперт убежден, что россияне рассчитывают зайти небольшим количеством своих войск хотя бы на 10-15 км вглубь территории пограничных областей и растянуть украинские войска.
Боевые действия в Украине - последние новости
Напомним, Главред писал, что с начала года российские оккупанты значительно активизировали свои действия в Серебрянском лесу в Луганской области. Враг планирует взять под контроль стратегические населенные пункты вдоль реки Северский Донец.
Ранее сообщалось, что российские оккупанты отказываются идти на штурм, несмотря на приказы командования. А все потому, что они непригодны к службе и многие из них передвигаются на колесных креслах.
Накануне стало известно, что на востоке Запорожской области, на Гуляйпольском направлении, российская армия существенно нарастила интенсивность боевых действий. Количество штурмовых групп выросло в два-три раза.
О персоне: Иван Ступак
Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.
Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.
