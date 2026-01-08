Враг может продвинуться к важному городу на Днепропетровщине - прогноз эксперта

Армия РФ могла получить новое задание по продвижению на фронте.

https://glavred.info/front/vrag-mozhet-prodvinutsya-k-vazhnomu-gorodu-na-dnepropetrovshchine-prognoz-eksperta-10730543.html Ссылка скопирована

Оккупанты могут продвинуться вглубь Днепропетровщины / Коллаж: Главред, фото: ОК "Юг", скриншот из DeepState

Что сказал Ступак:

Россияне могут продвинуться к Павлограду

Оккупанты будут интенсивно обстреливать Днепропетровщину

В самом худшем случае оккупанты пройдут ближе к Днепру

Оккупационная армия страны-агрессорки России продвигается в Днепропетровской области, однако пока ей удается только захватывать отдельные села. Но в этом году украинцев может ожидать крайне неприятное развитие событий в этой области.

Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, экс-работник Службы безопасности Украины Иван Ступак. По его словам, при положительных раскладах Днепропетровщину ждут интенсивные обстрелы и подход войск РФ к Павлограду.

видео дня

"Это может стать крайне неприятным развитием событий для нас. Ведь Павлоград – это город, который имеет большое значение для Украины: там работала оборонка и в свое время ракетная программа. Поэтому я думаю, что задача по захвату Павлограда перед российскими войсками стоит", - подчеркнул Ступак.

Эксперт также озвучил худший сценарий. Он предполагает, что войска противника подойдут к городу Днепр на расстояние примерно 100 км, и это будет страх и ужас. А вот Павлоград может реально оказаться под угрозой в новом году.

Россия готовится к прорыву границы Украины – предупреждение эксперта

Главред писал, что по данным Ивана Ступака, россияне не только хотят продвигаться по Днепропетровщине, но и могут начать наземные операции в еще каких-то областях Украины.

Эксперт убежден, что россияне рассчитывают зайти небольшим количеством своих войск хотя бы на 10-15 км вглубь территории пограничных областей и растянуть украинские войска.

Боевые действия в Украине - последние новости

Напомним, Главред писал, что с начала года российские оккупанты значительно активизировали свои действия в Серебрянском лесу в Луганской области. Враг планирует взять под контроль стратегические населенные пункты вдоль реки Северский Донец.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты отказываются идти на штурм, несмотря на приказы командования. А все потому, что они непригодны к службе и многие из них передвигаются на колесных креслах.

Накануне стало известно, что на востоке Запорожской области, на Гуляйпольском направлении, российская армия существенно нарастила интенсивность боевых действий. Количество штурмовых групп выросло в два-три раза.

Другие новости:

О персоне: Иван Ступак Иван Ступак - военный эксперт, бывший сотрудник СБУ.

Окончил Национальную академию СБУ. После завершения учебы около 9 лет работал на оперативных и руководящих должностях в Главном управлении СБУ в Киеве и Киевской области. Занимался противодействием экономическим преступлениям.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред