Оккупанты рвутся к двум ключевым городам Украины: в ДШВ раскрыли план РФ

Главное:
- Россияне активизировали действия в Серебрянском лесу
- Враг пытается захватить Дроновку и продвинуться к Платоновке и Закитному
- Захват этих пунктов угрожает Лиману и Славянску
С начала года российские оккупанты значительно активизировали свои действия в Серебрянском лесу на Луганщине. Враг планирует взять под контроль стратегические населенные пункты вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщила 81 аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ.
Сейчас наиболее напряженная ситуация сохраняется вокруг Дроновки. Оккупанты планируют с помощью малых пехотных групп обойти поселок, чтобы продолжить продвижение в направлении Платоновки и Закитного.
"В случае оккупации данных населенных пунктов и с учетом сложного рельефа местности, враг сможет беспрепятственно настраивать логистическое обеспечение вдоль реки Северский Донец. Таким образом, это угрожает продвижению в сторону Лимана и Славянска", - говорится в сообщении.
Вооруженные силы Украины принимают контрмеры, чтобы сорвать планы агрессора. В частности, операторы дронов батальона беспилотных систем "Апачи" 81-й бригады сосредоточились на уничтожении логистических цепочек противника.
Украинские защитники целенаправленно атакуют районы накопления техники и живой силы. За последние сутки дроны ликвидировали двух российских оккупантов, уничтожили два багги, квадроцикл, четыре мотоцикла и пять укрытий противника.
Возможно ли замораживание войны - мнение эксперта
Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур рассказал в интервью Главреду, что даже частичного или временного прекращения войны в Украине в 2026 году ожидать не стоит. По его словам, на сегодня никаких признаков возможности замораживания войны нет.
"Если это произойдет и будет объявлено о прекращении огня, оно при любых условиях будет означать не завершение войны, а лишь остановку очередного этапа российской агрессии. В любом случае это будет пауза, и наше выживание как независимого, действительно суверенного государства - будет зависеть от того, как мы эту паузу используем", - пояснил бывший посол.
Ситуация на фронте - последние новости
Как сообщал Главред, российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой и Запорожской областях. По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 6 января произошло 200 боевых столкновений.
Также на Гуляйпольском направлении в Запорожской области количество атак оккупантов выросло в 2-3 раза. Враг привлек подкрепление из штурмовых полков "БАРС" и применяет большие группы, оснащенные РЭБ и средствами противодействия FPV-дронам.
Кроме этого, на Купянском направлении украинские десантники сорвали попытку штурма россиян через газопровод "Союз". Уничтожено не менее 40 оккупантов, прорыва не было, обстановка стабилизирована.
Читайте также:
- РФ пытается расширить фронт в двух областях: военный раскрыл план врага
- Градус напряжения растет: в Генштабе рассказали о последних событиях на фронте
- Россияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозу
Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред