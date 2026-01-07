Укр
Оккупанты рвутся к двум ключевым городам Украины: в ДШВ раскрыли план РФ

Руслана Заклинская
7 января 2026, 10:52
В 81-й аэромобильной бригаде сообщили об активизации врага в Серебрянском лесу.
Россияне активизировались в Серебрянском лесу / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 44 отдельная артиллерийская бригада имени гетмана Даниила Апостола

Главное:

  • Россияне активизировали действия в Серебрянском лесу
  • Враг пытается захватить Дроновку и продвинуться к Платоновке и Закитному
  • Захват этих пунктов угрожает Лиману и Славянску

С начала года российские оккупанты значительно активизировали свои действия в Серебрянском лесу на Луганщине. Враг планирует взять под контроль стратегические населенные пункты вдоль реки Северский Донец. Об этом сообщила 81 аэромобильная бригада Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Сейчас наиболее напряженная ситуация сохраняется вокруг Дроновки. Оккупанты планируют с помощью малых пехотных групп обойти поселок, чтобы продолжить продвижение в направлении Платоновки и Закитного.

"В случае оккупации данных населенных пунктов и с учетом сложного рельефа местности, враг сможет беспрепятственно настраивать логистическое обеспечение вдоль реки Северский Донец. Таким образом, это угрожает продвижению в сторону Лимана и Славянска", - говорится в сообщении.

Вооруженные силы Украины принимают контрмеры, чтобы сорвать планы агрессора. В частности, операторы дронов батальона беспилотных систем "Апачи" 81-й бригады сосредоточились на уничтожении логистических цепочек противника.

Украинские защитники целенаправленно атакуют районы накопления техники и живой силы. За последние сутки дроны ликвидировали двух российских оккупантов, уничтожили два багги, квадроцикл, четыре мотоцикла и пять укрытий противника.

Возможно ли замораживание войны - мнение эксперта

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур рассказал в интервью Главреду, что даже частичного или временного прекращения войны в Украине в 2026 году ожидать не стоит. По его словам, на сегодня никаких признаков возможности замораживания войны нет.

"Если это произойдет и будет объявлено о прекращении огня, оно при любых условиях будет означать не завершение войны, а лишь остановку очередного этапа российской агрессии. В любом случае это будет пауза, и наше выживание как независимого, действительно суверенного государства - будет зависеть от того, как мы эту паузу используем", - пояснил бывший посол.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска продвинулись на нескольких участках фронта в Донецкой и Запорожской областях. По данным Генштаба ВСУ, с начала суток 6 января произошло 200 боевых столкновений.

Также на Гуляйпольском направлении в Запорожской области количество атак оккупантов выросло в 2-3 раза. Враг привлек подкрепление из штурмовых полков "БАРС" и применяет большие группы, оснащенные РЭБ и средствами противодействия FPV-дронам.

Кроме этого, на Купянском направлении украинские десантники сорвали попытку штурма россиян через газопровод "Союз". Уничтожено не менее 40 оккупантов, прорыва не было, обстановка стабилизирована.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

война в Украине ВСУ ДШВ новости Луганской области война России и Украины
