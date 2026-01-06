Россияне в разы усилили штурмы возле важного города: в ВСУ оценили угрозу

Российская армия существенно нарастила интенсивность боевых действий на Гуляйпольском направлении - количество штурмовых групп возросло в 2-3 раза.

Коротко:

Армия РФ на Гуляйпольском направлении бросает все больше сил

Оккупанты в 2-3 раза увеличили штурмовые группы

В самом Гуляйполе есть критические проблемы с электроснабжением, газом и водой

На востоке Запорожской области, на Гуляйпольском направлении, российская армия существенно нарастила интенсивность боевых действий. Количество штурмовых групп возросло в два-три раза.

Мотострелковые бригады противника получили подкрепление штурмовыми полками "БАРС". Об этом рассказал офицер отделения коммуникаций 154 ОМБр Артем "Крузак" в эфире "Радио Донбасс Реалии".

По его словам, если раньше враг выдвигал небольшие группы по 2-3 человека, то сейчас на штурм идут подразделения по 5-6 бойцов, причем одновременно действует более семи таких групп. Каждая оснащена системами РЭБ и оружием для противодействия украинским FPV-дронам.

"Количество штурмов увеличилось вдвое, а то и втрое. Они отправляют группы, уже готовые к штурмам, каждая имеет на себе систему РЭБ, у них есть ружья, винтовки, чтобы отстреливать FPV-дронов. Это та самая тактика "болотных зомби". Большая часть из них просто взрывается еще до того, как доходят до позиций", - отметил военный.

Как объясняет военный, штурмовые полки "БАРС" - это добровольческие подразделения, созданные в рамках проекта Министерства обороны РФ "Боевой армейский резерв страны". Они состоят из опытных военных и выполняют задачи разведки, штурма и диверсий.

Офицер также отметил, что рельеф местности позволяет противнику двигаться без значительных препятствий. Сам город Гуляйполе, по его словам, поврежден на 30-40%, а проблемы с электроснабжением, газом и водой остаются критическими.

Способность армии РФ наступать на фронте - оценка эксперта

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко говорил, что Россия не имеет того потенциала, который у нее был в 2022 году.

По его словам, задача ВСУ - максимально истощить врага, ведь когда страна не может держать оборону, она начинает отступать.

"Россия показала себя как страну, которая не имеет возможности вести большие войны. И она проигрывает войну в Украине. Сейчас Россия пытается удержать ситуацию локальными тактическими действиями и демонстрировать свою способность наступать", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, по состоянию на 5 января, на фронте зафиксировано 172 боевых столкновения. Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, активнее всего враг действовал на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях.

Напомним, армия РФ пытается прорваться к Константиновке, что в Донецкой области. Об этом сообщил командир беспилотных систем 28 ОМБР Сергей Ярый. По его словам, украинским военным удается уничтожать россиян еще на подступах к городу. Кил-зона там удерживается даже в морозную погоду, из-за чего вражеские группы не могут зайти в Константиновку.

Кроме того, российские войска активно пытаются расширить зону боев на приграничных территориях Сумской и Харьковской областей.

Гуляйполе / Инфографика: Главред

Об источнике: 154 ОМБр 154-я отдельная механизированная бригада (154 ОМБр) - новое соединение Сухопутных войск ВСУ, сформированное осенью 2023 года. Подразделение получило на вооружение захваченные российские танки Т-62, впоследствии американские бронетранспортеры M1117 и советские САУ 2С1 "Гвоздика". Бригада активно применяет боевые дроны, имеет собственные мастерские для их ремонта и модернизации. Известно об участии 154-й ОМБр в боях на Харьковском и Покровском направлениях, в частности за Волчанск. Сегодня ее подразделения защищают Украину на востоке, включая Запорожское направление, а сама бригада проводит набор добровольцев на различные военные специальности.

