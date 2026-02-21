Kill-зона расширяется, напряжение зашкаливает: в ВСУ назвали опасное направление

Противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усиливают давление.

ВСУ отражают атаки врага / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Главное:

ВСУ сдерживают натиск противника и отразили 75 вражеских штурмов

Противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда

Ситуация остается сложной в условиях расширения килл-зоны

Подразделения Сил обороны Украины в зоне ответственности ГВ "Схид" сдерживают натиск противника и отразили 75 вражеских штурмов за прошедшие сутки.

Украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации, сообщили в пресс-центре ГВ "Схид".

Отмечается, что противник активизировал усилия по охвату Покровска и Мирнограда, россияне усиливают давление, в частности, в районах населенных пунктов Родинское и Гришино. Ситуация остается сложной. В условиях расширения килл-зоны и постоянной активности вражеских дронов логистика существенно затруднена, но обеспечивается.

В целом, за прошедшие сутки на Покровском направлении наши защитники остановили 39 штурмовых и наступательных действий агрессора.

/ Инфографика: Главред

По предварительным подсчетам, за прошедшие сутки на этом направлении наши воины уничтожили:

96 беспилотных летательных аппаратов;

четыре единицы автомобильного транспорта;

три единицы специальной техники;

пять квадроциклов;

две артиллерийские системы;

два укрытия личного состава;

поражены:

одна боевая бронированная машина;

11 единиц автомобильного транспорта;

две артиллерийские системы;

70 укрытий личного состава противника.

В целом, в зоне ответственности ГВ "Схид" потери оккупантов остаются самыми большими - 388 оккупантов за прошедшие сутки.

Подробности боев за Покровск

Диверсионно-разведывательная группа действовала малыми ячейками по 2–3 человека, пытаясь выйти в район ферм и закрепиться.

Передвижение врага своевременно зафиксировала воздушная разведка наших артиллеристов. После передачи точных координат по цели отработали артиллеристы 147, отдельная артиллерийская бригада 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

Огонь 155-мм калибра остановил противника еще на подходе к определенному району. По результатам поражения трое оккупантов ликвидированы, еще трое получили тяжелые ранения, уточняет 7 корпус ДШВ.

Ситуация на фронте - новости по теме

Ранее сообщалось, что в Покровске оборонительная операция существенно затруднена. Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное.

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

