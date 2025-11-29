В Покровске оборонительная операция существенно затруднена: в ДШВ раскрыли причину

Коротко о главном:
- Оборонительная операция в Покровске осложнена из-за густого тумана
- Несмотря на это Силы обороны уничтожили 29 оккупантов и ранили еще 9
- Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления
В Покровске Донецкой области плотный туман существенно усложнил работу украинских подразделений, особенно воздушной разведки. Это ограничивает видимость, а также возможность выявлять и уничтожать противника.
Несмотря на это, Силы обороны уничтожили 29 оккупантов и ранили еще 9. Об этом сообщает 7 корпус Десантно-штурмовых войск.
"Враг пытается использовать ухудшение видимости для наращивания сил, создания укрытий в застройках и подготовки условий для дальнейшего наступления. При неблагоприятных погодных условиях противник имеет возможность заводить в город больше личного состава", - говорится в сообщении.
Отмечается, что за 27-28 ноября украинские военные в Покровске уничтожили 29 оккупантов, еще 9 - ранены. Большинство противников ликвидированы в стрелковых боях.
Зимнее наступление россиян - мнение эксперта
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что во время зимнего наступления россиян их основной задачей будет - захват Донецкой и Запорожской областей.
"Абсолютно точно россияне будут растягивать нас по флангам, в частности, в Харьковской области, в основном - в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Плюс - в Херсонской области, где противник продолжит давить на Херсон", - считает он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное. Фактически, россияне захватили почти все поселки вблизи Гуляйполя. В течение прошлой недели была угроза полной потери Гуляйполя, сейчас ситуация стабилизирована.
Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.
Кроме того, оккупационная армия РФ недавно имела успех на Лиманском направлении в Донецкой области. Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские подразделения продвинулись в центральной части Новоселовки и на северо-западе от Лимана. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Читайте также:
- Битва за Покровск: что происходит на фронте
- Сыплется ли юг и есть ли окружение - командование прямо сказало, что происходит на фронте
- "Фактически линия фронта": назван город, где могут разместить иностранные войска
Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины
Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред