В Покровске оборонительная операция существенно затруднена: в ДШВ раскрыли причину

Инна Ковенько
29 ноября 2025, 19:25
Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления.
Коротко о главном:

  • Оборонительная операция в Покровске осложнена из-за густого тумана
  • Несмотря на это Силы обороны уничтожили 29 оккупантов и ранили еще 9
  • Враг использует погодные условия для наращивания сил и будущего наступления

В Покровске Донецкой области плотный туман существенно усложнил работу украинских подразделений, особенно воздушной разведки. Это ограничивает видимость, а также возможность выявлять и уничтожать противника.

Несмотря на это, Силы обороны уничтожили 29 оккупантов и ранили еще 9. Об этом сообщает 7 корпус Десантно-штурмовых войск.

"Враг пытается использовать ухудшение видимости для наращивания сил, создания укрытий в застройках и подготовки условий для дальнейшего наступления. При неблагоприятных погодных условиях противник имеет возможность заводить в город больше личного состава", - говорится в сообщении.

Отмечается, что за 27-28 ноября украинские военные в Покровске уничтожили 29 оккупантов, еще 9 - ранены. Большинство противников ликвидированы в стрелковых боях.

Оборонительная операция в Покровске
Оборонительная операция в Покровске / Скриншот

Зимнее наступление россиян - мнение эксперта

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что во время зимнего наступления россиян их основной задачей будет - захват Донецкой и Запорожской областей.

"Абсолютно точно россияне будут растягивать нас по флангам, в частности, в Харьковской области, в основном - в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Плюс - в Херсонской области, где противник продолжит давить на Херсон", - считает он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред ранее, на Запорожском направлении армия РФ оккупировала Зеленый Гай и продвинулась вблизи сел Высокое и Яблочное. Фактически, россияне захватили почти все поселки вблизи Гуляйполя. В течение прошлой недели была угроза полной потери Гуляйполя, сейчас ситуация стабилизирована.

Напомним, что ситуация в Купянске Харьковской области складывается в пользу Украины. Россияне пересматривают свои сроки наступления. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

Кроме того, оккупационная армия РФ недавно имела успех на Лиманском направлении в Донецкой области. Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские подразделения продвинулись в центральной части Новоселовки и на северо-западе от Лимана. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Об источнике: Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины

Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины - отдельный род войск в составе Вооруженных сил Украины, предназначенный действовать как воздушный десант, а также для выполнения боевых задач в тактическом и оперативном тылу врага. В состав войск входят воздушно-десантные, аэромобильные и штурмовые части, пишет Википедия.

