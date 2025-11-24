Готовятся к штурму двух городов: в ISW раскрыли планы и цели оккупантов

Россияне обстреливают город КАБами, чтобы разрушить логистику ВСУ.

Россияне готовятся к штурму / коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, ISW

Коротко:

Россияне продвинулись на Лиманском направлении

Оккупанты накапливаются в окрестностях города Лиман

Также в планах захватчиков, вероятно, есть штурмы Славянска

Оккупационная армия РФ недавно имела успех на Лиманском направлении в Донецкой области. Геолокационные видеозаписи свидетельствуют о том, что российские подразделения продвинулись в центральной части Новоселовки и на северо-западе от Лимана. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

В частности, аналитики приводят сообщения российских источников о том, что войска РФ продвинулись в восточной и южной частях Лимана и к югу от Ямполя, а также о том, что военные РФ контролируют примерно 70 процентов Ямполя.

Но по оценке ISW достижения россиян значительно скромнее, на уровне 18 процентов. Также аналитики фиксируют инфильтрацию на северо-восточной окраине поселка.

Лиманское направление / фото: ISW

"Также российские обозреватели сообщили о контратаках ВСУ вблизи Лимана и о маневрах собственных войск: они накапливаются на окраинах города, вероятно, готовясь его штурмовать", - говорится в сообщении.

Аналитики считают, что в планах захватчиков, вероятно, есть штурмы Славянска. Именно с этой целью они обстреливают его КАБами, чтобы разрушить логистику ВСУ и облегчить будущие атаки на город.

Лиман / Инфографика: Главред

Зимнее наступление РФ

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что во время зимнего наступления россиян их основной задачей будет - захват Донецкой и Запорожской областей.

"Абсолютно точно россияне будут растягивать нас по флангам, в частности, в Харьковской области, в основном - в районе Волчанска, то есть на Купянском направлении. Плюс - в Херсонской области, где противник продолжит давить на Херсон", - считает он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, россияне пытаются продвигаться в Покровске. В то же время украинские защитники смогли отбить атаки и уберечь собственные позиции в центральной части города.

Аналитики DeepState говорили, что российская армия оккупировала два села в Харьковской области, а также продвинулась в Запорожской и Донецкой областях. Оккупанты захватили Отрадное и Бологовку в Купянском районе Харьковской области, и продвинулись возле Двуречанского на этом же участке.

Военный обозреватель Иван Тимочко заявлял, что Гуляйполе это серьезный железнодорожный узел, а Александровка - направление, которое россияне могут рассматривать как плацдарм для наступления на Днепровщину. Поэтому они интересны оккупантам.

Об источнике: Институт изучения войны (ISW) Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия. Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

