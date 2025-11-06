'Взрывная операция': ВСУ уничтожили базу хранения и запуска Шахедов в Донецке

Операция была совместной работой ССО, РВиА и бригадной разведки 414 Обр СБС "Птицы Мадяра".

База хранения Шахедов поражена в оккупированном Донецке / Коллаж: Главред, фото: Мадьяр

Что известно:

ВСУ уничтожили российскую базу Шахедов в Донецке

Операция стала результатом слаженной работы ССО, артиллерии и разведки "Птиц Мадяра"

Потерянная база - минус один пункт запуска дронов

В ночь на 6 ноября украинские силы провели успешную операцию по ликвидации российской базы хранения дронов-камикадзе Шахед на территории Донецкого аэропорта. Именно оттуда оккупанты запускали беспилотники для атак по украинским городам.

Об эпическом уничтожении объекта сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. По его словам, операция стала результатом многомесячной разведывательной работы, которую проводили Силы специальных операций, ракетные войска и артиллерия, а также разведка 414-й отдельной бригады СБС - "Птицы Мадьяра".

"Цель была сложной, ее разработка длилась несколько месяцев. Мы собрали ее из мелких пазлов и этой ночью реализовали поражение", - отметил Мадяр.

Уничтожение базы имеет стратегическое значение: оно не только уменьшает количество атак дронами, но и демонстрирует способность украинских сил действовать эффективно даже в глубоком тылу врага.

В Генштабе также подтвердили, что подразделения Сил обороны нанесли удар по базе хранения, комплектования и запуска БПЛА типа "Shahed" в Донецке. На территории объекта зафиксированы взрывы и мощная вторичная детонация.

О персоне: кто такой "Мадьяр" Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины). До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фундации "БровдиАрт". С января 2024 года подразделение "Птицы Мадьяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

