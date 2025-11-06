Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

"Взрывная операция": ВСУ уничтожили базу хранения и запуска Шахедов в Донецке

Дарья Пшеничник
6 ноября 2025, 10:10
243
Операция была совместной работой ССО, РВиА и бригадной разведки 414 Обр СБС "Птицы Мадяра".
Донецкий аеропорт Шахеды
База хранения Шахедов поражена в оккупированном Донецке / Коллаж: Главред, фото: Мадьяр

Что известно:

  • ВСУ уничтожили российскую базу Шахедов в Донецке
  • Операция стала результатом слаженной работы ССО, артиллерии и разведки "Птиц Мадяра"
  • Потерянная база - минус один пункт запуска дронов

В ночь на 6 ноября украинские силы провели успешную операцию по ликвидации российской базы хранения дронов-камикадзе Шахед на территории Донецкого аэропорта. Именно оттуда оккупанты запускали беспилотники для атак по украинским городам.

видео дня

Об эпическом уничтожении объекта сообщил командующий СБС ВСУ Роберт "Мадяр" Бровди. По его словам, операция стала результатом многомесячной разведывательной работы, которую проводили Силы специальных операций, ракетные войска и артиллерия, а также разведка 414-й отдельной бригады СБС - "Птицы Мадьяра".

"Цель была сложной, ее разработка длилась несколько месяцев. Мы собрали ее из мелких пазлов и этой ночью реализовали поражение", - отметил Мадяр.

Уничтожение базы имеет стратегическое значение: оно не только уменьшает количество атак дронами, но и демонстрирует способность украинских сил действовать эффективно даже в глубоком тылу врага.

Смотрите видео сокрушительного поражения базы:

'Взрывная операция': ВСУ уничтожили базу хранения и запуска Шахедов в Донецке

В Генштабе также подтвердили, что подразделения Сил обороны нанесли удар по базе хранения, комплектования и запуска БПЛА типа "Shahed" в Донецке. На территории объекта зафиксированы взрывы и мощная вторичная детонация.

Операции ВСУ - последние новости

Как сообщал Главред, в Купянске ВСУ проводит спецоперацию. Ее цель - зачистить город и перерезать логистику противника. Об этом рассказал заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич. Сейчас над операцией работают несколько подразделений.

Напомним, ВМС Украины провели операцию на буровой платформе "Сиваш" в Черном море. Также в ходе операции ликвидирована техника наблюдения и ПТРК.

Кроме того, украинские военные в ночь на 31 октября провели успешную спецоперацию на территории России. Под ударом ракет Нептун были энергообъекты.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: кто такой "Мадьяр"

Бровди Роберт Иосифович (позывной "Мадьяр") - украинский военнослужащий, более известный как основатель и командир подразделения "Птицы Мадьяра" (ныне 414-й отдельный полк ударных беспилотных авиационных систем в составе Морской пехоты Украины).

До вторжения был бизнесменом, занимался зернотрейдингом, в частности известен проектом "Гранум", соучредитель арт-фундации "БровдиАрт".

С января 2024 года подразделение "Птицы Мадьяра" вместе с Робертом Броуди было переброшено на Харьковское направление, для усиления Волчанского соединения.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине донецкий аэропорт дроны Дрон Shahed-136
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Взрывная операция": ВСУ уничтожили базу хранения и запуска Шахедов в Донецке

"Взрывная операция": ВСУ уничтожили базу хранения и запуска Шахедов в Донецке

10:10Война
В Украине могут отменить графики отключений света: эксперт объяснил, что изменится

В Украине могут отменить графики отключений света: эксперт объяснил, что изменится

09:53Украина
За посылки до 150 евро придется платить: что предлагает НБУ и как это ударит по кошельку украинцев

За посылки до 150 евро придется платить: что предлагает НБУ и как это ударит по кошельку украинцев

09:00Аналитика
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

Украинские города могут остаться без отопления: гражданам советуют иметь план "Б"

Украинские города могут остаться без отопления: гражданам советуют иметь план "Б"

Китайский гороскоп на сегодня 6 ноября: Лошадям - срывы, Петухам - потери

Китайский гороскоп на сегодня 6 ноября: Лошадям - срывы, Петухам - потери

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

Доллар внезапно полетел вниз, евро дорожает: новый курс валют на 6 ноября

Гороскоп на сегодня 6 ноября: Стрельцы сорвут куш, Водолеям - большой успех

Гороскоп на сегодня 6 ноября: Стрельцы сорвут куш, Водолеям - большой успех

Последние новости

10:52

Китайский гороскоп на завтра 7 ноября: Быкам - тревога, Свиньям - сплетни

10:50

Шесть самых ревнивых знаков зодиака, с которыми нужно быть начеку

10:37

В Британии назвали человека, который может посадить Путина за стол переговоров

10:21

"Ждем и получаем": обрученная солистка Kazka заговорила о беременности

10:15

Дмитрий Кулеба сделал предложение возлюбленной - что она ответила

Запорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после ПокровскаЗапорожье, Днепр или Доброполье: Коваленко – о том, куда российские войска попрут после Покровска
10:10

"Взрывная операция": ВСУ уничтожили базу хранения и запуска Шахедов в Донецке

09:53

В Украине могут отменить графики отключений света: эксперт объяснил, что изменится

09:30

Отказалась от косы ради нового имиджа: Юлия Тимошенко изменила прическу

09:29

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 6 ноября (обновляется)

Реклама
09:25

"Семья": Владимир Ярославский сделал публичное признание

09:24

Скандал в Финляндии: 11-летнюю украинку заставили петь самую популярную в мире русскую песнюВидео

09:20

Гороскоп на завтра 7 ноября: Овнам - комплименты, Тельцам - разочарование

09:00

За посылки до 150 евро придется платить: что предлагает НБУ и как это ударит по кошельку украинцев

08:46

Почему Украине очень нужны Томагавки?мнение

08:33

Трамп заявил, что разговаривал с Путиным и тот просил его завершить войну в УкраинеВидео

08:26

Карта Deep State онлайн за 6 ноября: что происходит на фронте (обновляется)

08:25

Шпионский скандал в Германии: AfD подозревают в передаче военных тайн Кремлю

07:35

Массированная атака дронов по России: горят ГРЭС и нефтезавод, закрыты аэропорты

06:52

Зарево видно издалека: в Крыму после атаки дронов вспыхнул пожар на нефтебазе

06:11

Притягивают молнию и беду: какие деревья не стоит сажать возле дома

Реклама
06:10

Почему Трамп проиграл выборы в Нью-Йоркемнение

05:26

Как протирать листья комнатных растений, чтобы они блестели: бабушкин метод

05:00

Убежать не удастся: судьба подготовила сюрприз для трех знаков зодиака

04:47

Самый большой город в мире находился в Украине - как он называется теперьВидео

04:19

Популярный лайфхак оказался вредным: названы три вещи, которые нельзя мыть уксусомВидео

03:34

Владельцев автомобилей из США начали массово штрафовать - в чем причина

02:48

У трех знаков зодиака скоро будут бабочки в животе: кого ждет счастье

02:15

Солнце уничтожит Землю: раскрыт пугающий сценарий гибели человечества

01:42

Что стоит за атакой на Покровск и почему Украина не может отступать - BBC

01:30

Звезда "Людей Икс" едет развлекать россиян - детали

01:14

Поставила точку: чем закончился скандал с Okay Eva и брендом Bazhane

00:52

Дедова хитрость для урожая: что сделать с кукурузной ботвой осеньюВидео

05 ноября, среда
23:31

Впервые за 70 лет: крупная страна планирует дебютировать на Евровидении-2026

23:28

Заправка "под завязку": эксперт раскрыл последствия популярной привычки водителей

23:25

Как заставить Китай отказаться от российской нефти: назван главный аргументВидео

23:02

Почему кот бесится, если закрыть дверь - истинная причина удивит многихВидео

22:40

Промоутер раскрыл условия боя Усика с Уордли: подробности

22:28

РФ массированно бьет по Украине: раскрыты цели новых ударов

22:18

ВСУ подняли украинский флаг над горсоветом Покровска - какая ситуация в городеВидео

22:04

Кабмин утвердил "Зимнюю поддержку": Свириденко объяснила, кто получит 6500 грн

Реклама
21:50

"С разными целями": получают ли участницы "Холостяка" гонорары

21:31

Китай рассматривает замену Путину: назван вероятный преемник

21:10

"Нас кто-то слил": военный рассказал правду об атаке РФ по Днепропетровщине

20:48

Потап взялся за старое и сделал ошеломляющее признание

20:29

Состоит из более 2 000 уникальных слов: как звучит самое длинное имя в мире

20:27

Плита больше не нужна: как приготовить идеальную яичницу без сковородки

19:54

Завтра свет снова будут выключать: Укрэнерго обнародовало новые графики на 6 ноября

19:36

Водителям рекомендуют наносить крем для бритья на стекло в ноябре: что произошло

19:28

"США готовы разыграть ядерный сценарий": Розумный об ответе Трампа на шантаж РФ

19:25

ТЦК "задержали" охранника Анджелины Джоли - появилась реакция военных

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Интересное
Все о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Синоптик
Пылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтра
Новости шоу бизнеса
Алла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракЕлена ЗеленскаяКейт Миддлтон
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять