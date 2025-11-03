Разведчики уничтожили важные объекты российской ПВО в Крыму: детали операции

Разведчики ударили по вражескому пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф".

https://glavred.info/ukraine/razvedchiki-unichtozhili-vazhnye-obekty-rossiyskoy-pvo-v-krymu-detali-operacii-10711895.html Ссылка скопирована

Уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е / коллаж: Главред, фото: скриншот, uk.wikipedia.org

Кратко:

Уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е

Уничтожено оборудование системы энергообеспечения пункта управления С-400

Украинские разведчики уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

"В ночь с 1 на 2 ноября мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали очередные дорогостоящие объекты системы противовоздушной обороны московитов во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении. видео дня

Разведчики рассказали, что в результате удара по вражескому пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.

Также специалисты ГУР успешно поразили аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Терек" российской оккупационной армии.

Смотрите видео уничтожения ПВО оккупантов в Крыму

Операции ГУР на территории России - последние новости

Напомним, Главред писал, что бойцы ГУР МО и ССО провели несколько сложных операций, направленных на прекращение железнодорожного сообщения на направлениях Орел-Курск и Санкт-Петербург-Псков.

Ранее в ГУР сообщили, что на территории Кемеровской области РФ взорвался автомобиль, в котором находился Вениамин Мазжерин – подполковник спецподразделения ОМОН "Оберег" Росгвардии. Он был причастен к военным преступлениям, совершенным российскими оккупантами в Киевской области.

Накануне также в Ленинградской области России на железнодорожном участке между станциями "Строганово" и "Мшинская" произошел взрыв пути, в результате которого сошел с рельсов локомотив и вагоны поезда, перевозившего военный груз.

Другие новости:

Об источнике: ГУР Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет добычу, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации ее потребителям, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред