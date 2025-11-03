Разведчики уничтожили важные объекты российской ПВО в Крыму: детали операции

Кратко:
- Уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е
- Уничтожено оборудование системы энергообеспечения пункта управления С-400
Украинские разведчики уничтожили очередные объекты противовоздушной обороны российских захватчиков во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
"В ночь с 1 на 2 ноября мастера Департамента активных действий ГУР МО Украины атаковали очередные дорогостоящие объекты системы противовоздушной обороны московитов во временно оккупированном Крыму", - говорится в сообщении.видео дня
Разведчики рассказали, что в результате удара по вражескому пункту управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, уничтожена российская многофункциональная РЛС 92Н6Е и оборудование системы автономного энергообеспечения пункта управления С-400.
Также специалисты ГУР успешно поразили аэродромный обзорный радиолокатор "АОРЛ-1АС" и РЛС П-18 "Терек" российской оккупационной армии.
Напомним, Главред писал, что бойцы ГУР МО и ССО провели несколько сложных операций, направленных на прекращение железнодорожного сообщения на направлениях Орел-Курск и Санкт-Петербург-Псков.
Ранее в ГУР сообщили, что на территории Кемеровской области РФ взорвался автомобиль, в котором находился Вениамин Мазжерин – подполковник спецподразделения ОМОН "Оберег" Росгвардии. Он был причастен к военным преступлениям, совершенным российскими оккупантами в Киевской области.
Накануне также в Ленинградской области России на железнодорожном участке между станциями "Строганово" и "Мшинская" произошел взрыв пути, в результате которого сошел с рельсов локомотив и вагоны поезда, перевозившего военный груз.
