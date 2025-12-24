В Украину придут настоящие морозы: в каких областях будет самый большой 'минус'

Синоптик предупредила, что на дорогах будет гололедица.

https://glavred.info/synoptic/v-ukrainu-pridut-nastoyashchie-morozy-v-kakih-oblastyah-budet-samyy-bolshoy-minus-10726841.html Ссылка скопирована

Прогноз погоды в Украине на Рождество / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какой будет погода 25 декабря

Когда в Украине выпадет снег

Погода в Украине в четверг, 25 декабря, будет морозной, но солнечной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Рождество в Украине будет с настоящими морозами", - подчеркнула она. видео дня

По ее словам, 25 декабря погоду Украины еще будет определять антициклон, поэтому будет преобладать сухая и порой даже солнечная погода.

Ближайшей ночью в большинстве областей ожидается -5...-13 градусов, завтра днем -3...-8 градусов, на Закарпатье и в Крыму около нуля.

Диденко также предупредила, что на дорогах будет гололедица.

Погода 25 декабря / фото: meteoprog

Погода в Киеве

В Киеве ночь на Рождество покажет -10 градусов, завтра днем ожидается около -3...-4 градусов.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

Синоптик добавила, что сразу после Рождества, 26 декабря, Украину посетят атмосферные фронты - пойдет снег, усилится ветер, но повысится температура воздуха.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Будет ли зима с большими морозами

Синоптик Наталья Птуха ранее говорила, что этой зимой в отдельных регионах может возникать 10-20-дневный отрезок с минимальными температурами от -5 до -15 градусов.

"В такие дни, при условии мощных атмосферных фронтов, возможно формирование снежного покрова. Впрочем, из-за быстрых изменений температуры снег, скорее всего, будет непрочным и быстро таять", - подчеркнула она.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Наталья Диденко уже заявляла, что Святвечер и Рождество будут в Украине с морозом. В эти дни осадков не будет, но снег придет уже 26 декабря.

Синоптик Виталий Постригань говорил, что 25 декабря ожидается кульминация первой порции холода. Антициклон с севера будет формировать малооблачную сухую погоду и создаст условия для дополнительного ночного охлаждения воздуха, на что сразу отреагируют столбики термометров.

В то же время, синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что на этой неделе в отдельных регионах прогнозируют снегопады, на дорогах образуется гололедица.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред