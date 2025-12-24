В Украину придут настоящие морозы: в каких областях будет самый большой 'минус'

Вы узнаете:
- Какой будет погода 25 декабря
- Когда в Украине выпадет снег
Погода в Украине в четверг, 25 декабря, будет морозной, но солнечной. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Рождество в Украине будет с настоящими морозами", - подчеркнула она.видео дня
По ее словам, 25 декабря погоду Украины еще будет определять антициклон, поэтому будет преобладать сухая и порой даже солнечная погода.
Ближайшей ночью в большинстве областей ожидается -5...-13 градусов, завтра днем -3...-8 градусов, на Закарпатье и в Крыму около нуля.
Диденко также предупредила, что на дорогах будет гололедица.
Погода в Киеве
В Киеве ночь на Рождество покажет -10 градусов, завтра днем ожидается около -3...-4 градусов.
Синоптик добавила, что сразу после Рождества, 26 декабря, Украину посетят атмосферные фронты - пойдет снег, усилится ветер, но повысится температура воздуха.
Будет ли зима с большими морозами
Синоптик Наталья Птуха ранее говорила, что этой зимой в отдельных регионах может возникать 10-20-дневный отрезок с минимальными температурами от -5 до -15 градусов.
"В такие дни, при условии мощных атмосферных фронтов, возможно формирование снежного покрова. Впрочем, из-за быстрых изменений температуры снег, скорее всего, будет непрочным и быстро таять", - подчеркнула она.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Наталья Диденко уже заявляла, что Святвечер и Рождество будут в Украине с морозом. В эти дни осадков не будет, но снег придет уже 26 декабря.
Синоптик Виталий Постригань говорил, что 25 декабря ожидается кульминация первой порции холода. Антициклон с севера будет формировать малооблачную сухую погоду и создаст условия для дополнительного ночного охлаждения воздуха, на что сразу отреагируют столбики термометров.
В то же время, синоптик Игорь Кибальчич предупреждал, что на этой неделе в отдельных регионах прогнозируют снегопады, на дорогах образуется гололедица.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
