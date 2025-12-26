Температура упадет еще больше: когда Украину накроет снежная метель с морозами

Вы узнаете:
- Какой будет погода на выходных
- Когда температура начнет снижаться
Погода в Украине на выходных, 27-28 декабря, будет влажной, облачной, с периодическим небольшим мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Осадки будут скользить с севера, будто съезжать с горки - будет подсыпать, с перерывами, все ближайшее время. На дорогах будет невесть что, гололедица, порой ледяная каша, осторожно", - говорится в сообщении.видео дня
Синоптик предупредила, что и в субботу, и в воскресенье в Украине ожидается сильный ветер преимущественно северо-западного направления. По ее словам, порывы могут достигать 15-20 метров в секунду.
"Температура воздуха будет неинтересной - оттепель или колебания по градусу в ту или иную сторону", - отметила она.
Погода в Киеве
В Киеве на выходных также будет сыро и облачно. Температура воздуха будет около нуля. Кроме того, возможен сильный ветер.
Диденко добавила, что снижение температуры воздуха ожидается с 30 декабря.
"Похоже, что Новый год будет с морозом и снегом. Все, как просили", - подытожила она.
Какой будет погода на Новый год
Синоптик Украинского гидрометцентра Иван Семилит говорил, что в новогоднюю ночь украинцы смогут увидеть немного снега на земле.
По его словам, температура воздуха в дневные часы будет в пределах 0 градусов - 5. В ночные часы немного будет снижаться температура. В то же время, теплее всего будет на юге и западе страны.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, в ГСЧС опубликовали утром 26 декабря предупреждение, в котором говорится, что в Украину пришла настоящая зима. Ухудшение погодных условий может привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.
Синоптик Наталья Диденко говорила, что в пятницу, 26 декабря, в Украине прогнозируют снег, сильный ветер и метели. В то же время, наименьшая вероятность осадков в западных областях.
Синоптик Виталий Постригань заявлял, что умеренные морозы обусловят появление первого льда на малых и средних реках, а также на мелководных участках Кременчугского водохранилища.
О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
