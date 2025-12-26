Приметы на Новый год 2026: как приручить Огненную Лошадь и что нельзя делать

Чтобы год Огненной Лошади принес успех и благополучие, стоит знать, что делать, а что не делать в новогоднюю ночь.

Новый год - это всегда порог, за которым люди надеются оставить тревоги и открыть двери для светлых перемен. Согласно восточному календарю, 2026 год пройдет под знаком Огненной Лошади.

Чтобы этот год стал временем побед, стоит заранее подготовиться к его встрече. Главред выяснил, что стоит и не стоит делать в новогоднюю ночь.

Что нельзя делать на Новый год

Существует много суеверий о том, чего не стоит делать в новогоднюю ночь, чтобы не навлечь невзгоды. Например, нельзя занимать деньги или давать в долг в последние дни года или 31 декабря, так как это может "замуровать" финансовые потоки и принести недостаток в новом году.

Также не рекомендуется ссориться, ругаться или злиться. Наши предки верили, что негативные эмоции, перенесенные в праздничную ночь, могут запрограммировать следующие 12 месяцев на трудности. В народных приметах также упоминается, что нельзя выбрасывать еду и вещи в новогоднюю ночь, поскольку это, якобы, отгоняет достаток из дома.

Какие в Украине существуют традиции на Новый Год

Украинцы издавна празднуют Новый год с семьей и друзьями, соблюдая особые обряды. Главное - накрыть богатый стол с символическими блюдами.

Традиционные семейные застолья с обменом подарков, поздравлениями и совместными гуляниями тоже важной частью новогодней ночи. Это время, когда семья собирается вместе, желает друг другу здоровья, счастья и успехов в наступающем году.

Во время отсчета последних секунд до Нового года нужно загадать самое заветное желание.

Как привлечь удачу в 2026 году

Поскольку 2026-й - год Огненной Лошади, удача улыбнется смелым и активным. Чтобы "приручить" символ года, добавьте в интерьер и праздничный наряд красный, золотой или оранжевый цвета.

Также, чтобы привлечь удачу, полезно проводить подготовку еще до праздника. За несколько дней до Нового года следует убрать дом, раздать все долги, завершить дела и вступить в новый год с чистой энергией.

Как рассказали в TikTok-канале Infocus.goods, в период с 31 декабря до конца 1 января не нужно никому ничего давать в долг и не занимать. Иначе вся удача уйдет и притянется несчастье. Это касается не только денег, но и также пищи.

Во время празднования Нового года нужно положить хотя бы одну монету в карман, чтобы не нуждаться ни в чем. Также нужно выбросить старые и сломанные вещи, чтобы не знать скуки в новом году.

Чтобы удача была рядом в течение года, также советуют не оставлять проблемы в сердце. Лучше простить обиды и не переносить ссоры в грядущий год.

Важно не ссориться и не делать уборку в ночь на Новый год, чтобы не "смыть" счастье из дома. Кроме этого, чтобы жить в достатке нужно одеть на празднование самые дорогие украшения и новую одежду.

Приметы на Новый год 2026

Среди наиболее известных примет - как встретишь Новый год, так его и проведешь. Если первые минуты года провести в кругу близких людей, это сулит семейное счастье.

Нельзя выносить мусор перед Новым годом - иначе в доме не будет согласия. Чтобы жить богато, к столу подавали кашу, а зерном посыпали друзей и родных. Если утром 1 января на деревьях иней, то урожай будет богатым. А если совсем нет, то год будет голодным. Если 31 декабря по дороге домой встретите собаку, то в следующем году познакомитесь с верным другом. Если новогодняя ночь ясная и видны звезды, то грядущий год будет урожайным.

