Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Праздники

Что подарить на Новый год 2026: лучшие подарки на любой вкус и бюджет

Руслана Заклинская
19 декабря 2025, 14:21
60
Новогодний подарок должен не просто радовать глаз, но и быть точным и практичным.
Что подарить на Новый год 2026: лучшие подарки на любой вкус и бюджет
Идеи подарков на Новый год / Коллаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

  • Какие подарки будут удачными на Новый год 2026
  • Какие подарки подойдут разным знакам зодиака
  • Какие новогодние подарки стоит выбрать для детей и коллег

Новый год - это всегда время ожидания чуда и момент, когда мы стремимся выразить свою любовь и благодарность через подарки. Подарок должен не только радовать, но и нести символику, отражающую чувства к человеку.

Главред узнал, что 2026 год, согласно восточному календарю, будет проходить под знаком Огненной Лошади. Поэтому новогодние подарки должны учитывать энергию, скорость и благородство символа года.

видео дня

Что подарить на Новый год 2026

Подарок может быть практичным, эмоциональным или даже немного неожиданным, чтобы создать эффект приятного сюрприза. Важно помнить, что даря что-то от сердца, вы дарите не просто предмет, а тепло и внимание, которые остаются в памяти надолго

В этом году удачными будут подарки, подчеркивающие динамику жизни и стремление к саморазвитию. Лучшим выбором станут вещи, связанные с движением, путешествиями и яркими впечатлениями.

Блогер Катерна Гладыш в TikTok рассказала, что хорошим подарком будет набор для создания свечей и рисования картин. Обратите внимание на предметы, которые добавляют уюта, но имеют современный характер - умные светильники, которые имитируют закат, гирлянша-шторка на окно, праздничная посуда или качественный текстиль в оттенках красного, золотого и оранжевого.

Смотрите видео с идеями подарков на Новый год стоимостью до 1000 грн:

Сертификат на мастер-класс по верховой езде или билеты на долгожданное событие также станут идеальным отражением духа Огненного Коня. Главное - чтобы подарок вызвал "искру" в глазах получателя.

Подарки по знакам зодиака 2026 года

Астрология может стать необычным, но интересным ориентиром в выборе подарков. Каждый знак зодиака имеет свои преимущества и особенности, которые стоит учитывать.

  • Стихия Огня (Овен, Лев, Стрелец). Выбирайте что-то статусное или то, что подчеркивает их харизму: яркие аксессуары, духи с пряными нотами или современные гаджеты.
  • Стихия Земли (Телец, Дева, Козерог). Эти знаки оценят практичность: кожаные изделия, качественные органайзеры или наборы для садоводства (даже домашнего) будут уместны.
  • Стихия Воздуха (Близнецы, Весы, Водолей). Лучший подарок - знания или коммуникация. Поэтому удачными будут книги-бестселлеры, подписки на образовательные платформы или билеты на выставку.
  • Стихия Воды (Рак, Скорпион, Рыбы). Выбирайте эмоциональные подарки: фотоальбомы с памятными моментами, наборы для творчества или все для релаксации дома.
Знаки зодиака
Знаки зодиака / Инфографика: Главред

Новогодние подарки для детей 2026

Дети являются особой категорией, для которой подарки должны быть волшебными. В 2026 году актуальны как классические игрушки, так и развивающие наборы, сочетающие веселье и обучение.

Для самых маленьких это могут быть мягкие игрушки или книги с картонными страницами, которые стимулируют любопытство к миру. Дети постарше оценят конструкторы, научные эксперименты или творческие наборы, позволяющие развивать навыки и воображение.

В 2026 году на пике популярности будут игрушки, сочетающие реальный мир с цифровым. Поскольку Лошадь любит движение, обратите внимание на спортивные товары - от роликов до домашних скалодромов. Главное, чтобы подарок дарил радость, открывал новые возможности для игры и обучения, а также оставлял теплые воспоминания о празднике.

Новогодние подарки коллегам

В рабочей среде выбор подарков требует особого подхода. Они должны быть нейтральными, но в то же время приятными и практичными. Хорошим вариантом могут стать канцелярские наборы, ежедневник на 2026 год или красивый блокнот, стильные чашки, ароматические свечи или маленькие гаджеты, облегчающие рабочий день.

Также крафтовый шоколад, набор экзотических чаев или ароматный кофе - это всегда универсальный вариант, который создает праздничное настроение во время обеденного перерыва.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Екатерина Гладыш

Екатерину Гладыш - это украинский блогер, контент-криэйтор и монтажер, которая активно ведет свой личный блог, в частности в TikTok. Она создает разнообразный контент, не ограничиваясь только "мамской" тематикой, и работает как с собственными видео, так и над проектами для брендов и экспертов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

подарок подарки на Новый год Новый год 2026
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Польша готова пополнить авиапарк Украины: Навроцкий назвал условие передачи МиГ-29

Польша готова пополнить авиапарк Украины: Навроцкий назвал условие передачи МиГ-29

15:50Украина
"Нас надули": Путин начал ныть и оправдываться из-за войны

"Нас надули": Путин начал ныть и оправдываться из-за войны

15:32Политика
Уже скоро ворвется сильное похолодание: названа дата внезапного изменения погоды

Уже скоро ворвется сильное похолодание: названа дата внезапного изменения погоды

13:20Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Мощное похолодание обрушится на Украину: когда регионы накроет морозная зима

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

Цены обвалились уже на 30%: популярный вид мяса в Украине стремительно дешевеет

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

Последние новости

15:50

Польша готова пополнить авиапарк Украины: Навроцкий назвал условие передачи МиГ-29

15:46

Поздравления с Сочельником 2025: хорошие слова в прозе, стихах и открытках

15:32

"Нас надули": Путин начал ныть и оправдываться из-за войныВидео

15:16

Почему 20 декабря нельзя покупать обувь: какой церковный праздник

15:15

Может обойтись дорогим ремонтом: на какой колонке АЗС не стоит заправлять авто

Россия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - СлавскийРоссия хочет лишить Одессу электроэнергии и рассчитывает на социальное напряжение - Славский
15:10

Скачок цен перед Рождеством: в Украине стремительно подорожали популярные продукты

15:02

НБУ и банковская система не могли не быть частью схем Миндича, - IBTimes

14:41

Государственная энергокомпания "УРМ" займется наркотиками, медицинской практикой, изготовлением косметики - новый устав

14:21

Уже в 2026 году: украинцев предупредили о безумном подорожании базового продукта

Реклама
14:21

Что подарить на Новый год 2026: лучшие подарки на любой вкус и бюджетВидео

14:04

Как правильно нарезать ананас за считанные секунды: крутой способ

13:59

Врач в Киеве требовал с военного 30 тыс. грн за бесплатную операцию: детали скандала

13:45

Это трагедия: Рыбчинский рассказал, кому жестко завидовала Повалий

13:20

Уже скоро ворвется сильное похолодание: названа дата внезапного изменения погоды

13:16

Франция отказалась проводить детское Евровидение после победы: в чем причина

13:02

Слова "хештег" в украинском языке нет: как правильно называть странный символВидео

12:58

Праздничные традиции СССР: почему Новый год тогда был настоящим испытанием для семьи

12:55

Город скоро будет зачищен, ВСУ мощно контрнаступают - военный

12:28

Зачем водители кладут миску с солью в авто - хитрый трюк против трех проблем

12:26

Тина Кароль перепела свой легендарный хит на украинском языкеВидео

Реклама
12:10

"Проводил операции за границей по приказу Путина": ВСУ могли ликвидировать генерала ГРУ

11:57

Как быстро отмыть сито: гениальный метод, который экономит время и воду

11:47

Путин цинично заявил о завершении войны в Украине: какое главное условиеВидео

11:46

Жена беглеца Влада Ямы показала, от чего плачет танцор

11:43

Почти 80 лет носил имя организатора террора и друга Ленина - что это за город Украины

11:19

Антициклон атакует Украину: скоро погода резко изменит свое русло

11:16

Стоцкая с копией Киркорова похвасталась луком: как выглядит дочь певицы

11:14

Держатель для зубных щеток черный и плохо пахнет: как его правильно чистить

10:57

Почему счета украинцев за свет не уменьшаются даже с отключениями: объяснение ДТЭК

10:31

Усиливает атаки против Европы: в ISW заявили о вступлении РФ в "нулевую фазу"

10:11

Можно ли покупать одежду до рождения ребенка: священник расставил точки над "і"Видео

09:59

Враг имеет успех в двух областях: в DeepState рассказали, где ситуация наиболее напряженная

09:43

Путин был "взбешен": соратник главы РФ выступил против войны с Украиной - NYT

09:27

Удар РФ по Одесской области: люди остались без воды и тепла, отменены поездаФото

08:58

Гороскоп на завтра 20 декабря: Весам - светлые моменты, Козерогам - конфликт

08:32

В случае падения Покровска: известно, какие направления могут стать "горячими"Видео

08:10

Раздел Украины и похабный мир – к чему приведут переговоры и "план Трампа" в 2026 годумнение

07:45

Дроны атаковали три региона РФ: горит ТЭЦ в Орле и химзавод в Тольятти, нет света

07:02

Евросоюз одобрил €90 млрд помощи Украине без использования активов РФ

06:12

Самый важный Таро-расклад года: что принесет новолуние 20 декабря всем знакам зодиака

Реклама
06:10

У оккупантов новая тактика: что задумал Путинмнение

04:30

Судьба подарит настоящее рождественское чудо: двум знакам зодиака повезет 25 декабря

04:00

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинке лягушки и улитки за 17 секунд

03:46

Минута и можно выходить на улицу: как стильно завязать шарф на голове

03:03

Дезодорант или антиперспирант: что останавливает запах и пот и какая между ними разницаВидео

02:50

Четыре знака зодиака схватят удачу за хвост - названы счастливчики 2026-го года

02:23

Как почистить варенные яйца за 5 секунд: очень простой, но действенный метод

01:55

"НАТО не обязательно": Кулеба назвал, какие гарантии реально защитят Украину

00:18

Топ-8 для "Шахтера" и прощальный аккорд киевлян: итоги матчей украинских команд

00:01

"Фантастических условий не будет": Арахамия резко оценил шансы мирного соглашения с РФ

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять