"Нас надули": Путин начал ныть и оправдываться из-за войны

Российский диктатор снова во всем обвинил НАТО и Европу.

Путин сделал новые заявления / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

Путин сделал новые заявления

Диктатор говорит, что его "надули"

Путин снова набросился на НАТО

Российский диктатор Владимир Путин выдал новые заявления, в которых он начал жестко ныть и строить из себя жертву. "Директор" России утверждает, что его "надули". Об этом он сказал во время ежегодного мероприятия "Итоги года", видео разлетелись в Сети.

Путин жалуется на то, что ему отказали в проеме России в НАТО. При этом он недоволен и из-за того, что НАТО продолжило расширяться. Он утверждает, что это якобы угрожает "непобедимой" России.

"Нас в очередной раз обманули. Произошло несколько волн расширения НАТО. Это безусловно движение военной инфраструктуры к нашим границам вызывает и вызывало нашу законную озабоченность. И конечно в этих условиях новой системы безопасности в Европе она достаточно актуальна", - говорит Путин.

Он требует, чтобы западные партнеры выполняли "данные обещания и обязательства".

"Нас надули и мы хотим добиться ситуации, когда выстроится надежная система безопасности в Европе", - добавил диктатор.

Смотрите видео с заявлением Путина:

Путин сделал новые заявления / фото: скриншот

Возможно ли прекращение боевых действий

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что нынешний "мирный план" - это очередные Минские договоренности.

По его словам, перспективы прекращения боевых действий в 2026 году нет.

"Боевые действия не остановятся. Никогда. Может уменьшиться интенсивность боевых действий, но это не отменяет и не меняет основную задачу России - захват наших территорий", - подчеркнул он.

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский говорил, что заявления российского президента Владимира Путина о намерении продолжать войну и оккупацию украинских территорий не являются новыми для Киева. Украина всегда считала, что хозяин Кремля не желает заканчивать войну.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко также заявил, что российское руководство настроено продолжать войну в Украине в следующем году. Оно вообще не демонстрирует никакого желания завершать войну.

В то же время, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что прекращение войны в Украине зависит в значительной степени от позиции США и непосредственно американского лидера Дональда Трампа.

