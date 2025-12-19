Укр
Праздничные традиции СССР: почему Новый год тогда был настоящим испытанием для семьи

Дарья Пшеничник
19 декабря 2025, 12:58
Елка, праздничный стол и подарки были обязательными атрибутами, даже в условиях дефицита.

Новый год
Как праздновали Новый год в СССР / Коллаж: Главред, фото: freepik

Главное из новости:

видео дня
  • Новый год в СССР - праздник единства семей несмотря на дефицит
  • Продукты и деликатесы запасали заранее, открытки были главным поздравлением
  • Торжественный вид и избыток еды стали символами советского празднования

Во времена СССР Новый год был едва ли не единственным праздником, который объединял почти все семьи. Несмотря на дефицит и бытовые трудности, люди стремились создать атмосферу достатка и радости.

Елка, подарки и щедрый стол были обязательными атрибутами, даже если их приходилось доставать с большим трудом, пишет Oboz.ua.

Семейные собрания без предупреждения

На праздник часто приезжали всей семьей - без звонков и договоренностей. Квартиры переполнялись гостями, которых нужно было разместить и накормить. Отказать было невозможно: это считалось оскорблением. Такая практика символизировала единство и взаимную поддержку.

Продуктовые запасы "на Новый год"

Из-за постоянного дефицита хозяйки покупали продукты заранее, иногда за месяц. Деликатесы берегли до 31 декабря, а фраза "это на Новый год" была строгим запретом касаться запасов. Сегодня, когда полки магазинов полны круглый год, это выглядит как дикость.

Открытки вместо интернета

Без мобильной связи и соцсетей главным способом поздравить родных были почтовые открытки. Их присылали заранее, добавляя теплые пожелания и короткие рассказы о годе. Открытки хранили годами, превращая их в семейные архивы.

Торжественный вид даже дома

К бою курантов женщины надевали платья и украшения, мужчины - костюмы и галстуки. Это было знаком уважения к празднику. Сегодня же все больше людей встречают Новый год в домашнем, непринужденном стиле.

Избыток еды на столе

Хозяйки готовили десятки блюд в огромных объемах. Еды хватало на неделю, а часть портилась. Современные семьи все чаще выбирают умеренность и продуманное меню.

Советские новогодние привычки формировались в условиях дефицита и коллективной жизни. Для своего времени они были естественными, но сегодня выглядят как экзотика. В то же время именно эти традиции стали частью истории и памяти целого поколения.

Об источнике: Обозреватель

"Обозреватель" (стилизованное название - Oboz.ua) - украинское интернет-издание социально-политической направленности. Основано в 2001 году. Принадлежит украинскому политику и предпринимателю Михаилу Бродскому. В издании он занимает должность председателя редакционного совета "Обозревателя". Шеф-редактор - Орест Сохар.

Издание освещает социально-политические, культурные и другие важные новости Украины и мира.

