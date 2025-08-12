Укр
Чем заменяли всем известный йогурт в СССР и как он назывался

12 августа 2025, 17:21
Главред узнал о том, как именно производили йогурт в Советском Союзе и каким он был на вкус.
Чем в Советском Союзе заменяли йогурт / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

В современном мире йогурт - обычный напиток, которым уже никого не удивишь. Он продается в каждом продуктовом магазине. Производители стараются наполнить йогурты различными вкусами.

Приобрести йогурт можно было и в советском союзе, однако тогда он немного другим. Главред рассказывает о том, каким именно был йогурт в Советском Союзе и как его изготавливали.

Каким был йогурт в Советском Союзе

Некоторые могут помнить десертный напиток под названием гянджлик. Он имел приятный фруктовый вкус. Этот напиток производили в Азербайджанской ССР в городе Гянджа, от которого и пошло его название. Особую популярность советский йогурт приобрел в 1960-1980 годах.

Гянджлик - сочетание натурального молока, сливок и сладкого сиропа. Он был наполнен белком, кальцием и витаминами группы В. При изготовлении йогурта использовали жирное молоко. В зависимости от региона и сезона могли добавлять такие сиропы: малиновый, абрикосовый, вишневый или айвовый.

Гянджлик часто ели с хлебом, блинами или ложкой. Следует отметить, что питьевой йогурт появился значительно раньше, чем густой, который нужно было есть ложкой. Йогурт в стаканчиках завезли в магазины только в 90-х годах.

Смотрите видео о йогуртах в Советском Союзе:

Ранее Главред рассказывал, почему культовые советские продукты вовсе не из СССР. Отдельный символ советской пищевой промышленности - знаменитое мороженое по ГОСТу. Но и этот продукт имеет американское происхождение. Еще в 1936 году нарком пищевой промышленности СССР Анастас Микоян посетил США с рабочим визитом. Пробыв там несколько месяцев, он ознакомился с американским массовым производством мороженого, закупил необходимое оборудование и полностью привез технологию производства в Советский Союз.

Также рассказывалось о том, почему советская власть охотилась на кобзарей. По приказу органов ГПУ (предшественник НКВД) и милиции, в Харьков принудительно свозили кобзарей, лирников и народных певцов со всей Украины. Им обещали участие в большом собрании, где будут обсуждать "новые советские идеологические приоритеты" и роль народного искусства в социалистическом строительстве. На самом деле целью мероприятия было уничтожение носителей украинской национальной культурной традиции, которые не вписывались в рамки советской пропаганды.

