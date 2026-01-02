Не только 'борулька': как правильно сказать на украинском 'сосулька'

Острый кусок льда на крыше украинцам не стоит называть "сосулька".

Как сказать по-украински "сосулька" / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, pixabay.com

Вы узнаете:

Какое украинское слово соответствует русскому "сосулька"

Что означает слово сосулька

Какие еще украинские слова можно употреблять вместо "сосулька"

Украинский язык богат на интересные слова для описания явлений природы. Одним из них является слово, обозначающее "сосульку" - острый кусок льда, который свисает с крыши или дерева. Об этом рассказала украинская актриса дубляжа, радио- и телеведущая, а также тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в видео в TikTok.

По ее словам, самый распространенный вариант украинского слова для "сосульки" - борулька. Это ледышка, которая образовалась при стекании воды вниз и имеет форму заостренной палочки.

видео дня

Однако в нашем языке есть и другие интересные синонимы: мерзляк, висуля, висулька, копень. Каждое из этих слов не только передает форму и свойства льда, но и отражает богатство украинской лексики.

Правильно ли по-украински сказать "сосульки" - видео:

О персоне: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая - украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичных выступлений. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучки - ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.

