Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Не только "борулька": как правильно сказать на украинском "сосулька"

Руслана Заклинская
2 января 2026, 12:39
54
Острый кусок льда на крыше украинцам не стоит называть "сосулька".
Не только 'борулька': как правильно сказать на украинском 'сосулька'
Как сказать по-украински "сосулька" / Колаж: Главред, фото: скриншот из видео в TikTok, pixabay.com

Вы узнаете:

  • Какое украинское слово соответствует русскому "сосулька"
  • Что означает слово сосулька
  • Какие еще украинские слова можно употреблять вместо "сосулька"

Украинский язык богат на интересные слова для описания явлений природы. Одним из них является слово, обозначающее "сосульку" - острый кусок льда, который свисает с крыши или дерева. Об этом рассказала украинская актриса дубляжа, радио- и телеведущая, а также тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в видео в TikTok.

По ее словам, самый распространенный вариант украинского слова для "сосульки" - борулька. Это ледышка, которая образовалась при стекании воды вниз и имеет форму заостренной палочки.

видео дня

Однако в нашем языке есть и другие интересные синонимы: мерзляк, висуля, висулька, копень. Каждое из этих слов не только передает форму и свойства льда, но и отражает богатство украинской лексики.

Правильно ли по-украински сказать "сосульки" - видео:

Как сообщал Главред, всемирно известная украинская щедривка "Щедрик" содержит слово "товар", которое современным слушателям может показаться странным. Историк Александр Алферов объясняет, что оно не означает товар или имущество, а имеет глубокое праукраинское значение.

Также языковеды напоминают, что вместо "с наступающим" нормативно говорить "с прийдешним".

Кроме этого, фраза "яблоко от яблони недалеко падает" на украинском может звучать иначе. Правильные варианты назвала филолог Лариса Чемерис.

Читайте также:

О персоне: Виктория Хмельницкая

Виктория Хмельницкая - украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичных выступлений. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучки - ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

украинский язык русский язык Хмельницкая
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам России - опрос КМИС

Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам России - опрос КМИС

13:57Война
Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента: первые детали

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента: первые детали

13:42Украина
Оккупанты готовятся к новому штурму в Донецкой области: военные оценили угрозу

Оккупанты готовятся к новому штурму в Донецкой области: военные оценили угрозу

12:55Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

"Начали откачивать": известный украинский певец чуть не умер в новогоднюю ночь

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

"За постоянную помощь": Стерненко публично поблагодарил Ани Лорак

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Доллар, евро и злотый синхронно полетели вниз: новый курс валют на 2 января

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стереть

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

Последние новости

14:21

Реально ли перезакрепить номер с мотоцикла за авто: в МВД расставили точки над "і"

14:02

Финалистку "Холостяка" засняли в поцелуе с известным певцом - кто это был

13:57

Сколько украинцев готовы к территориальным уступкам России - опрос КМИС

13:57

Украинцам напомнили о простом способе сделать обувь не скользкой зимой

13:47

Наталка Денисенко поделилась интимным и растаяла в объятиях нового избранника

У Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях "атаки" на резиденцию ПутинаУ Трампа есть шанс дать заднюю: Жовтенко - о последствиях "атаки" на резиденцию Путина
13:42

Зеленский предложил Буданову возглавить Офис президента: первые детали

12:55

Оккупанты готовятся к новому штурму в Донецкой области: военные оценили угрозу

12:39

Не только "борулька": как правильно сказать на украинском "сосулька"Видео

12:38

Анджелина Джоли покидает Голливуд - детали

Реклама
12:19

Сколько топлива тратится на прогрев авто зимой: неожиданные цифры

12:19

В Украине начали принимать заявки на выплату "детских" 50 тысяч гривен - детали

12:00

Решение в кармане Путина: Шамшур - о том, ждать ли завершения войны в 2026 году

11:58

"Пока в тепле побухаем": Маричка Падалко высказалась о забронированных мужчинах

11:35

Можно ли приходить в храм без платка и не в юбке - честный ответ священникаВидео

11:27

Дочь звезды "Люди в черном" нашли мертвой в Новый год — что произошло

11:25

Температура будет прыгать от -12 до +11 градусов: когда погода удивит украинцев

11:03

РФ готовит масштабную провокацию с жертвами, чтобы сорвать мирные переговоры

10:42

Российские штурмовики массово сдают оружие и пытаются сдаться в плен

10:36

Забудьте о "яблоко от яблони недалеко падает": украинские варианты известной фразыВидео

10:29

Китайский гороскоп на завтра 3 января: Крысам - споры, Кроликам - страх

Реклама
10:24

Золотая карета и монеты: почему сокровища Ивана Мазепы не могут найти уже 300 лет

10:21

Надин "в пролете": Тараса Цимбалюка подловили на отдыхе с другой девушкой

09:40

Налчаджиоглу забрал дочь у Лорак и вывез за границу - как она выглядит

09:37

Европа молчит: эксперт объяснил позицию Запада по "атаке" на резиденцию Путина

09:26

Самая массированная атака РФ на Запорожье: повреждены дома и ТЦ, деталиФото

08:58

Когда Трамп начнёт адекватно реагировать на ложь Путинамнение

08:56

Хотят продвинуться в сторону города: россияне активно штурмуют одно направление

08:44

Гороскоп на завтра 3 января: Стрельцам - выгодная сделка, Водолеям - споры

08:13

Вступление в НАТО Украине не светит: в Словакии вышли с дерзким заявлением

08:04

Целями могли стать два НПЗ: Самарскую область РФ трясло от взрывовВидео

07:03

План Трампа не сработает: генерал назвал единственное условие окончания войны

06:33

Чего ждать от 2026 года?мнение

05:50

Победительница "Мастер Шеф" появилась в военной форме — что она сообщила

05:09

Обычные люди не могли купить: какие продукты в СССР были доступны лишь "избранным"Видео

04:22

Как подогреть еду, когда нет света за 5 минут: маленькая хитрость с ситом

03:34

Не "права" и не "прицеп" - как правильно на украинском говорить об авто

02:30

Сенсация из NASA: жизнь неожиданно выжила там, где ей не оставили ни шанса

01:11

Прозвучали взрывы, возникли пожары: Россия атаковала Запорожье, что известноФотоВидео

00:08

Аэропорты на паузе: россияне жалуются на атаку дронов в Москве, детали

01 января, четверг
23:45

Больше расходов, чем сбережений: четыре "гибрида", которые могут разочаровать

Реклама
22:19

РФ приволокла "доказательства", чтобы убедить США в "атаке" на резиденцию Путина

21:50

Чем объяснить трусливую бездеятельность американских военных моряков?мнение

21:31

Графики отключений в Днепре и области на 2 января: когда и где будут выключать светФото

21:28

"Я решила": Настя Каменских окончательно разрывает связь с прошлым

20:38

Украина была королевством почти столетие - история, которую Россия пыталась стеретьВидео

20:19

Угроза под белым покровом: когда избыток снега может нанести вред растениямВидео

20:00

Отключение света 2 января: в Укрэнерго рассказали об ограничениях в пятницу

19:22

Зеленский раскрыл детали новых переговоров по миру - какой следующий шагВидео

19:21

"Мир ближе, чем когда-либо": Стубб ошеломил заявлением о мирном соглашении

18:55

"Это финишная прямая": Усик назвал точное количество боев до конца карьеры

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Культура
Откуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали Луцкой
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиПростые блюдаСалатыЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять