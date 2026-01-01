Вы узнаете:
Российские пропагандисты переписали период Галицко-Волынского княжества так, чтобы он казался непонятным, нелогичным и неважным. На самом же деле это один из самых ярких периодов истории, когда Украина была королевством со своими королями.
Почему правильнее говорить "Волынско-Галицкое княжество"
Во время съемок проекта "Реальная история" в Луцком замке историк Виктор Баюк объяснил, что правильное название - Волынско-Галицкое княжество, ведь именно Волынь присоединила Галичину. Государство просто изменило свою форму после экономических изломов в Киеве и стало логическим наследником Руси.
Сначала Русь была централизованным государством с сильной властью киевского князя. Но с ростом количества династий начались междоусобицы.
На Любечском съезде в XII веке было принято решение закрепить земли за отдельными князьями. Так появилась политическая раздробленность - фактически конфедерация княжеств. Это уменьшило конфликты, но ослабило Киев.
Куда исчезло могущество Киева и при чем здесь крестоносцы
Киев находился на стратегическом пути "из варяг в греки". Однако в 1204 году крестоносцы захватили Константинополь, и Византия пришла в упадок. Торговая артерия пересохла, Киев потерял экономическую опору, а власть в нем стала объектом бесконечных распрей. Однако государственность не исчезла - ее центр просто сместился на запад.
Российский миф о переносе центра Руси в "Залесье" (Владимир-на-Клязьме) - это манипуляция. Политическая жизнь Руси на самом деле расцвела во Владимире-Волынском.
Что сделало Волынь и Галичину "экономическим тигром"
Этот регион имел то, чего не было у других - прямой выход на рынки Европы и стратегический ресурс - соль. Торговля солью, деревом и зерном создала мощный "средний класс" в виде бояр. Именно в этом регионе сформировались традиции коллективного управления, где община могла даже устранить князя, если тот не действовал в интересах государства.
В 1199 году князь Роман Мстиславич объединил Волынь и Галичину, создав сильное государство, которое претендовало на наследство Киевской Руси. Позже его сын Даниил Романович сделал его королевством. Именно он в 1253 году получил королевскую корону - и это была не формальность, а международное признание.
Как правильно - король Даниил или Даниил Галицкий
Приставка "Галицкий" - это типичный московский нарратив. Это то же самое, что называть Владимира Великого просто "Владимир Киевский", чтобы уменьшить его масштаб. На самом деле он - король Даниил. В 1253 году Украина-Русь официально трансформировалась в королевство, получив признание от Папы Римского.
Действительно ли государство пришло в упадок после Даниила
Существует также миф о том, что якобы после короля Даниила государство пришло в упадок. На самом деле его сын король Лев правил более 30 лет.
Лев контролировал Киев, отвоевал Закарпатье у соседей и перенес столицу во Львов. На тот момент Львов был мегаполисом, крупнейшим украинским городом по количеству населения и мощным ремесленным центром.
Почему Русь была королевством, а не княжеством
Титул короля носили не только Даниил, но и его потомки. На печати внука Даниила, Юрия I, четко указано: "Король Руси и князь Владимирии". Европейские хронисты XIV века знали это государство именно как Королевство Русь (Regnum Russiae).
Куда же в конце концов исчезло Королевство Русь
Упадок не был мгновенным. В 1323 году погибли последние прямые потомки Даниила по мужской линии - Андрей и Лев II. Бояре пригласили на трон Юрия II Болеслава, но впоследствии отравили и его.
Государство начало угасать из-за того, что слишком много зависело от личной харизмы правителя. После Даниила и Льва не нашлось фигуры такого же масштаба, которая смогла бы удержать баланс между амбициозными боярами и агрессивными соседями.
