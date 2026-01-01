Как украинцы раньше находили золото и сокровища - ритуал, который гарантировал успех

В давние времена украинцы верили, что найти золото или клад без мистических обрядов невозможно, ведь успех зависел от ритуалов и благосклонности высших сил.

Когда лучше всего искать сокровища - как украинцы раньше находили золото / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

В древности поиск золота и сокровищ в Украине был не просто делом удачи, а целым сакральным процессом, в котором сочетались мистика, народные верования и ритуалы, которые, по убеждению наших предков, открывали путь к скрытым богатствам. Об этом говорится в сюжете программы "Затерянный мир" на YouTube, передает 2+2.

Главред выяснил, как раньше искали сокровища в Украине.

Как кладоискатели защищали себя от опасности

По словам современной городской ведьмы Дарьи Куленковой, древние украинские кладоискатели никогда не отправлялись на поиски без специальной защиты, ведь верили, что сокровища охраняют потусторонние силы.

"Кладоискатели сначала приходили к ведьмам, они ставили на них определенную энергетическую защиту, с которой они безопасно могли идти и выкапывать сокровища", - указала она.

Считалось, что без такого оберега человек мог потерять не только находку, но и собственную жизнь.

Когда лучше всего искать сокровища в Украине

Украинские легенды, в частности собранные Николаем Гоголем в "Вечерах на хуторе близ Диканьки", утверждают, что лучшее время для поиска золота - купальская ночь.

В сюжете указывается, что согласно поверьям, именно тогда над спрятанными сокровищами расцветает цветок папоротника, который сияет ярким светом и указывает путь к богатству. В то же время верили, что нечистая сила может помешать человеку добраться до золота.

"Чтобы отогнать ее, нужно взять колесо от телеги, обмотать его ключом, поджечь и пустить сверху. Это отгонит нечистую силу и будто позволит отыскать клад", - говорится в видео.

Что за праздник Ивана Купала

Праздник Ивана Купала имеет дохристианское происхождение и связан с днем летнего солнцестояния. Для украинцев это была не только магическая ночь, но и символ единения природы, человека и энергий мира.

Эту ночь считали большой брачной ночью - временем соединения мужского и женского начал и продолжения рода. Люди гадали, прыгали через костры, водили хороводы и чествовали своих богов.

Зачем водили хороводы и танцевали на Ивана Купала

Этнопсихолог и исследователь дохристианских традиций Виктор Фиалковский объясняет, что народные танцы имели значительно более глубокий смысл, чем развлечение.

"Те танцы, которые у нас происходят в Украине, хороводные, круговые, они все направлены на сакрализацию нашего пространства и на пульсацию энергии", - резюмирует он.

Именно такая сакрализация, по верованиям предков, создавала благоприятные условия не только для ритуалов, но и для успешного поиска сокровищ.

Об источнике: телепрограмма "Затерянный мир" "Загублений світ" - это телевизионная программа, выходящая на канале 2+2, которая освещает чрезвычайные события, мировые тайны и невероятные истории. Новый сезон программы сосредоточен на войне в Украине. Он освещает ключевые события, которые меняют мир, и рассказывает о людях, которые стали героями во время войны, демонстрируя их стойкость, изобретательность и оптимизм. Программа также исследует темные аспекты войны, включая причины определенных событий и планы российских идеологов.

