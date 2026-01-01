Три области под ударами: названы регионы Украины, которым грозит "блекаут"

РФ пытается "отсечь" энергодефицитный Киев от основного источника энергообеспечения со стороны АЭС.

Главное из заявлений Гончара:

РФ пытается "отсечь" энергодефицитный Киев от основного источника

Сейчас тяжелее всего сейчас Одесской области

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI", эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар прокомментировал вопрос о том, какие регионы Украины являются наиболее уязвимыми для воздушных ударов страны-агрессора РФ.

Как подчеркнул он в интервью Главреду, РФ пытается "отсечь" энергодефицитный Киев от основного источника энергообеспечения со стороны атомной генерации.

Эксперт напомнил, что традиционно индустриальный восток и центр - Донетчина, Днепропетровщина, Запорожье - были колоссальными потребителями электроэнергии.

"Раньше значительную часть этого спроса покрывала Запорожская АЭС и крупные тепловые электростанции. Сейчас этого нет. Вся атомная генерация сосредоточена в западном регионе - девять энергоблоков трех атомных электростанций. Поэтому диспропорция есть, но это нормальная ситуация для любой страны: есть мощные источники генерации, а дальше электроэнергия распределяется через систему передачи и распределения на региональном уровне", - указал он.

По его словам, если смотреть объективно, тяжелее всего сейчас Одесской области, ведь она всегда была своеобразным энергетическим "тупичком" в энергосистеме.

"Поэтому ее легче всего изолировать с точки зрения системы передачи электроэнергии, а также местного распределения через облэнерго. Собственно, это врагу и удалось сделать довольно успешно", - предупредил он.

Гончар добавил, что в этом контексте подобные действия РФ пытается осуществить и в отношении Черниговщины и Сумщины.

"Поэтому в данном случае речь идет о том, чтобы в пределах имеющихся возможностей оператора "Укрэнерго" и местных распределительных компаний - облэнерго - находить варианты перекоммутации для восстановления энергоснабжения после таких атак. А то, что удары будут продолжаться, - в этом, думаю, сомнений уже ни у кого нет", - резюмировал он.

Отключения электроэнергии: прогноз эксперта

Руководитель Лиги энергетического развития Украины, эксперт в сфере энергетики Александр Голиздра отметил, что похолодание не представляет серьёзной угрозы для стабильной работы энергосистемы. По его словам, в настоящее время нет признаков, указывающих на возможные продолжительные или масштабные отключения электроэнергии.

Ранее сообщалось о том, что в Украине введены экстренные отключения электроэнергии. Аварийные отключения будут отменены после стабилизации работы энергосистемы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Киеве действовали экстренные отключения. Аварийные отключения рассчитаны до момента стабилизации работы энергосистемы.

Как писал ранее Главред, после атаки энергетики Украины начались экстренные отключения света. Во время экстренных отключений графики не действуют.

О персоне: Михаил Гончар Гончар Михаил Михайлович (род. 17 февраля 1963) — украинский эксперт по международным энергетическим и безопасностным отношениям. Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ", главный редактор журнала "Черноморская безопасность", пишет Википедия.

В 2000-х годах работал в системе нефтегазового комплекса Украины, занимая ответственные должности. Исследовал вопросы энергетической безопасности, международных энергетических отношений, нефтегазового сектора, нетрадиционных углеводородов, реформирования энергетического сектора, глобальных энергетических рынков. Был экспертом украинской части межправительственных комиссий по экономическому сотрудничеству с Германией, Польшей, Словакией, Чехией, Казахстаном, Азербайджаном, Грузией, Турцией. С 2007 года работает в неправительственном секторе — сначала возглавлял энергетические программы и киевское представительство "Номос-Энергия" аналитического центра "Номос", а в 2009 году основал и возглавил аналитический Think Tank Центр глобалистики "Стратегия ХХІ". Главный редактор журнала "Черноморская безопасность" (с 2017 года). Автор, соавтор и редактор ряда книг и публикаций по проблематике энергетики, энергетической безопасности, международных отношений, изданных как в Украине, так и в Польше, Словакии, Германии, Великобритании, Турции, Нидерландах, Финляндии и тому подобное. С 2016 года - член Государственного комитета по промышленной политике. Имеет статус ассоциированного эксперта Центра Разумкова и Центра исследования России.

