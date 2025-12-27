Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб командир РДК Денис Капустин

Сейчас устанавливаются детали происшествия.

https://glavred.info/ukraine/otdal-zhizn-za-ukrainu-na-fronte-pogib-komandir-rdk-denis-kapustin-10727429.html Ссылка скопирована

Погиб Денис Капустин / коллаж: Главред, фото: pixabay, t.me/rvc_army

Коротко:

27 декабря на фронте погиб Денис Капустин

Он был командиром Российского добровольческого корпуса

Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении

В ночь на 27 декабря на фронте погиб командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Об этом сообщили в РДК.

"Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта, во время выполнения боевого задания героически погиб наш командир - Денис "WhiteRex" Капустин. По предварительным данным - прилет FPV-дрона", - говорится в сообщении. видео дня

Отмечается, что все подробности будут обнародованы позже - пока устанавливаются детали происшествия.

"Мы обязательно отомстим, Денис. Твое дело живет", - добавили в РДК.

Что известно о Денисе Капустине

Денис Капустин, также известный как Денис Никитин или White Rex, родился в Москве в 1984 году. Был сторонником Евромайдана, а с 2017 года проживал в Украине.

В 2022 году в Украине основал и возглавил Русский добровольческий корпус (РДК) - группу россиян, стремящихся к прекращению политической системы Путина, и борющихся за Россию без Путина.

16 ноября 2023 года Денис Никитин заочно получил пожизненный срок заключения в России.

Напомним, как ранее сообщал Главред, в боях за Украину погибли двое американских добровольцев - военнослужащих Международного легиона оборонной разведки Украины. Бойцы отдали жизнь во время выполнения боевого задания.

15 ноября стало известно, что украинский поэт и художник из Харькова Сергей Науменко погиб, выполняя боевые задачи на передовой. Он вступил в ряды Вооруженных сил Украины в 2023 году и воевал на Запорожском направлении, участвуя в контрнаступательных действиях.

Читайте также:

Об источнике: Российский добровольческий корпус (РДК) Русский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины. В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред