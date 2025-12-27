Отдал жизнь за Украину: на фронте погиб командир РДК Денис Капустин

Коротко:
- 27 декабря на фронте погиб Денис Капустин
- Он был командиром Российского добровольческого корпуса
- Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении
В ночь на 27 декабря на фронте погиб командир Российского добровольческого корпуса Денис Капустин. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания на Запорожском направлении. Об этом сообщили в РДК.
"Сегодня ночью на Запорожском направлении фронта, во время выполнения боевого задания героически погиб наш командир - Денис "WhiteRex" Капустин. По предварительным данным - прилет FPV-дрона", - говорится в сообщении.видео дня
Отмечается, что все подробности будут обнародованы позже - пока устанавливаются детали происшествия.
"Мы обязательно отомстим, Денис. Твое дело живет", - добавили в РДК.
Что известно о Денисе Капустине
Денис Капустин, также известный как Денис Никитин или White Rex, родился в Москве в 1984 году. Был сторонником Евромайдана, а с 2017 года проживал в Украине.
В 2022 году в Украине основал и возглавил Русский добровольческий корпус (РДК) - группу россиян, стремящихся к прекращению политической системы Путина, и борющихся за Россию без Путина.
16 ноября 2023 года Денис Никитин заочно получил пожизненный срок заключения в России.
Напомним, как ранее сообщал Главред, в боях за Украину погибли двое американских добровольцев - военнослужащих Международного легиона оборонной разведки Украины. Бойцы отдали жизнь во время выполнения боевого задания.
15 ноября стало известно, что украинский поэт и художник из Харькова Сергей Науменко погиб, выполняя боевые задачи на передовой. Он вступил в ряды Вооруженных сил Украины в 2023 году и воевал на Запорожском направлении, участвуя в контрнаступательных действиях.
Об источнике: Российский добровольческий корпус (РДК)
Русский добровольческий корпус - военное подразделение Вооруженных сил Украины, сформированное выходцами из России, проживающими на территории стран Европейского союза, Украины, в августе 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в состав Интернационального легиона ТрО Украины.
В настоящее время проводят боевые действия на Авдеевском направлении, Запорожье, Лиманском направлении, так и на территории России в приграничных регионах, сообщает Википедия.
