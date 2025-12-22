Укр
Американцы воевали против РФ: на фронте погибли двое добровольцев из США

Алексей Тесля
22 декабря 2025, 23:28
Бойцы отдали жизни при выполнении боевого задания, рассказали в ГУР Минобороны.
В Украине погибли добровольцы из США

Главное:

  • В Украине погибли двое американских добровольцев
  • Члены семей также подтвердили их гибель в социальных сетях

В боях за Украину погибли двое американских добровольцев - военнослужащих Международного легиона оборонной разведки Украины.

Бойцы отдали жизни при выполнении боевого задания, говорится в сообщении ГУР Минобороны.

Отмечается, что среди погибших граждане США:

  • Тай Вингейт Джонс;
  • Брайан Закерл.

"Они с честью служили до самого конца, защищая Украину и свободу. Их мужество и стойкость навсегда останутся в нашей памяти", - подчеркнули в ГУР.

Подробности гибели американских добровольцев

По словам членов семей погибших, в начале этого месяца двое американских добровольцев, сражавшихся на стороне Украины против России, пишет Newsweek. Члены семей также подтвердили их гибель в социальных сетях.

"Все мы убиты горем, но очень гордимся", — написал Майкл Закерл, назвавший Брайана своим племянником, в посте на Facebook. Он сообщил, что 5 декабря Брайан "погиб в бою пару дней назад" в возрасте 29 лет, добавив, что его жена Ким и двое детей находятся в Киеве, "ожидая, пока условия позволят доставить его тело с поля боя".

Эмбер Джонс, сестра Тая, сообщила, что ее брат погиб, когда российский беспилотник ударил по бронетранспортеру медицинской службы, в котором он находился. Она сказала, что у него осталась беременная жена, и что он умер 3 декабря.

Как сообщал Главред, на войне в Украине погиб 37-летний доброволец из Германии, бывший солдат Вооруженных Сил ФРГ. Он возглавлял группу разведки спецподразделения Интернационального легиона.

Ранее, защищая Украину от российских оккупантов, погиб эстонский доброволец Танель Криггуль (позывной - "Стингер"). Он воевал в составе Международного легиона территориальной обороны Украины (также известного как Иностранный легион) с 2022 года.

Об источнике: Newsweek

Newsweek - еженедельный американский журнал с либеральным уклоном, один из трех крупнейших еженедельных журналов страны. Печатался в Нью-Йорке с 1933 по 2012 год. Выходил на английском языке в США, Европе, Ближнем Востоке, Африке и Азии. В других странах мира выходил на 12 различных языках. По распространению и тиражу был вторым крупнейшим изданием среди еженедельников новостей в США после журнала "Time". Начиная с 2012 года журнал доступен только онлайн, для всех платформ и устройств. Newsweek дает детальный анализ, новости и мнения по международным вопросам, технологии, бизнеса, культуры и политики, пишет Википедия.

Актер-воин Фединчик раскрыл, как демобилизировался из ВСУ: "Установили титановую конструкцию"

