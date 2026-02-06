Брак с 14 лет: в Раде сделали заявление о бракосочетании несовершеннолетних

Стефанчук прокомментировал законопроект, который вызвал волну возмущения.

Стефанчук прокомментировал законопроект о браке несовершеннолетних / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Кратко:

Норму о браке с 14 лет исключат из законопроекта

Сейчас в Украине минимальный брачный возраст составляет 18 лет

В Украине активно обсуждали возможные изменения в законодательство относительно минимального возраста для заключения брака. Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объяснил, что снижение брачного возраста до 14 лет не соответствует действительности.

Он поделился, что в сети распространяется критика в отношении проекта нового Гражданского кодекса Украины.

"Начну с того, что это не соответствует действительности. В проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременности, исключительно по решению суда может быть разрешено заключение брака", - сообщил Стефанчук.

Он подчеркнул, что такая норма "точно не имеет побудительного характера" - "чтобы вступали в брак с 14 лет".

По его словам, прежде всего эта норма носит защитный характер и направлена на охрану прав и интересов новорожденного ребенка, поэтому она предусматривает ряд ограничений:

Факт рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или ее беременность. Наличие решения суда.

"Именно это, по мнению авторов проекта, должно обеспечить то, что в мире называют учетом наилучших интересов ребенка: чтобы новорожденный ребенок, независимо от обстоятельств, которые он не создавал, имел шанс вырасти в полноценной, любящей семье, а не остаться без отца или матери", - подчеркнул Стефанчук.

Что решили в Верховной Раде

Он добавил, что общество воспринимает эту норму неоднозначно, поэтому Рада приняла решение - исключить эту норму из проекта и оставить действующую.

С какого возраста в Украине разрешено вступать в брак

Согласно статье 22 Семейного кодекса Украины, в настоящее время в Украине минимальный брачный возраст составляет 18 лет - одинаковый для женщин и мужчин.

То есть лица, желающие зарегистрировать брак, должны достичь брачного возраста на день регистрации брака.

О персоне: Руслан Стефанчук Руслан Стефанчук — украинский правовед и политик, государственный деятель, председатель Верховной Рады Украины IX созыва с 8 октября 2021 года. В 2019—2021 годах — советник Президента Украины, первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины (29 мая 2019—7 октября 2021), представитель президента в Верховной Раде (21 мая 2019—7 октября 2021). Доктор юридических наук и заслуженный деятель науки и техники Украины, пишет Википедия.

