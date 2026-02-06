Мелкий дождь и снег: синоптики объявили в Харькове первый уровень опасности

Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными 7 февраля.

https://glavred.info/synoptic/melkiy-dozhd-i-sneg-sinoptiki-obyavili-v-harkove-pervyy-uroven-opasnosti-10738556.html Ссылка скопирована

Синоптики объявили в Харькове первый уровень опасности / коллаж: Главред, фото: objectiv.tv

Кратко:

Харькову 7 февраля присвоили I уровень опасности, желтый

В Харькове 8 февраля пойдет мелкий дождь

В Харькове и Харьковской области на субботу, 7 февраля, объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В воскресенье, 8 февраля, синоптики прогнозируют в Харькове мелкий дождь. Об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Отмечается, что Харькову 7 февраля присвоили I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

видео дня

"В течение суток по городу и области ожидается гололедица, днем туман, видимость 200-500 м. На дорогах гололед", - отметили синоптики.

Утром 7 февраля в Харькове будет идти снег с дождем. Днем будет туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 6-8° мороза, днем 0-2° мороза.

В воскресенье, 8 февраля, синоптики прогнозируют в Харькове облачную погоду и осадки. Ночью местами туман. Гололед. На дорогах гололедица. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура воздуха в течение суток от 4° мороза до 1° тепла.

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 7 февраля на протяжении всего дня будет стоять облачная погода.

"С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Утром ожидается сильный снег, днем и вечером - мелкий дождь", - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный, 3, 7 м/с. Температура воздуха днем будет -2° ... +2°.

Фото: sinoptik.ua

Как прогнозирует сайт Sinoptik, в Харькове 8 февраля пойдет мелкий дождь.

"Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Мелкий дождь, который будет идти утром, после полудня сменится снегом. К вечеру он постепенно ослабнет.", - говорится в сообщении.

Ветер северный, 5, 3 м/с. Температура воздуха днем будет +2° ... -7°.

Фото: sinoptik.ua

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич заявлял, что во второй половине недели в западных областях, а в выходные на большей части территории страны пройдет снег, местами с дождем.

Ранее сообщалось, что в выходные Днепр окажется под влиянием переменчивых погодных процессов. После нескольких морозных дней в городе ожидается потепление, высокая облачность и существенные колебания температуры.

Как писал Главред, 6 февраля погода в Тернопольской области будет облачной. Днем ожидается небольшой дождь. Синоптики отмечают, что ветер немного ослабнет и будет юго-восточного направления, 9 – 14 м/с.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред