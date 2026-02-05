Укр
Читать на украинском
Погода готовит резкий кульбит: какие природные капризы ждут Днепр на выходных

Руслан Иваненко
5 февраля 2026, 19:38
Температура будет колебаться, а ветер и влажность будут влиять на ощущение холода
Днепр
Погода в Днепре изменится от мороза к оттепели / Фото: facebook.com/nashemistodnipro

Читайте в материале:

  • Когда ожидать потепления и оттепели в Днепре
  • Какие дни принесут дождь, снег и смешанные осадки
  • Как народные приметы объясняют зимние погодные явления

В выходные Днепр окажется под влиянием переменчивых погодных процессов. По прогнозу сервиса sinoptik, после нескольких морозных дней в городе ожидается потепление, высокая облачность и существенные колебания температуры.

Пятница: мороз и пасмурная стабильность

В пятницу Днепр будет находиться под влиянием холодного антициклона. В течение всего дня в городе сохранится пасмурная погода без осадков. Утром температура воздуха составит -8...-9°C, однако из-за повышенной влажности и ветра будет ощущаться значительно холоднее — до -14°C.

В дневные часы столбики термометров поднимутся до -3…-5°C. Ветер западный, умеренный, со скоростью до 4,2 м/с. Атмосферное давление в течение дня постепенно будет снижаться с 749 до 741 мм рт. ст.

В народе этот день считали переломным в зимнем цикле и по нему пытались предсказать весну. Наши предки говорили: "На полузимницу дорогу переметает — корм подметает", видя в этом знак затяжной зимы.

Погода в Днепре 6 февраля
Погода в Днепре 6 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Суббота: оттепель, дождь и высокая влажность

В субботу погодные условия резко изменятся. Морозы уступят оттепели, а в регион придут осадки. В ночные часы температура повысится до -1°C, днем воздух прогреется до +2°C. Утро начнется с дождя, который временно прекратится после обеда, но снова вернется ближе к вечеру.

Влажность воздуха достигнет 99%, а атмосферное давление снизится до 737–740 мм рт. ст., что может повлиять на самочувствие метеозависимых людей. Ветер изменит направление на юго-западное и усилится до 2,1–3,7 м/с.

В древности этот день считали показательным для прогнозирования зимы: какой была погода до обеда — такой ожидали первую половину следующей зимы, а погода после обеда указывала на ее вторую часть. Верили также, что густой туман предвещает мор скота, а ясная погода — благоприятный год.

Погода в Днепре 7 февраля
Погода в Днепре 7 февраля / Фото: скриншот sinoptik

Воскресенье: смешанные осадки и ощутимый холод

В воскресенье погода в Днепре будет оставаться нестабильной. Небо будет покрыто плотной облачностью в течение всего дня. Синоптики прогнозируют смешанные осадки: утром ожидается мелкий снег, после обеда — дождь со снегом, а ближе к вечеру осадки снова перейдут в снег.

Температура воздуха будет колебаться от 0°C днем до -3°C вечером, но из-за высокой влажности (до 99%) будет ощущаться как -8°C. Атмосферное давление останется низким — 736–738 мм рт. ст., порывы ветра достигнут 4,4 м/с.

По народным приметам, если в этот день мыши вылезают из-под снега — следует ждать оттепели. В то же время метель в этот день считалась плохим знаком и могла, по поверьям, указывать на слабый урожай.

Погода в Днепре 8 февраля
Погода в Днепре 8 февраля

Когда ожидать новую волну похолодания — прогноз синоптика

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, нынешние сильные морозы в Украине уже отступили. Теплая и влажная Атлантика приносит снег, а ветер усиливается из-за противостояния восточного антициклона и западной циклоничности. Температура воздуха местами уже поднимается выше нуля.

Однако не стоит рассчитывать на длительное потепление — с 9 по 11 февраля ожидается новое похолодание, вызванное прохождением еще одного антициклона.

Погода — новости по теме

Как сообщал Главред, погода в Тернопольской области в пятницу, 6 февраля, будет облачной. Ночью и днем ожидается небольшой дождь. Об этом сообщили в Тернопольском областном центре по гидрометеорологии.

Напомним, что в Харькове и Харьковской области также объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях. В городе и области сохранится гололед. На дорогах гололедица.

Кроме того, погода в Ровенской области в пятницу, 6 февраля, будет облачной. Ночью и утром ожидается мокрый снег с дождем, днем - снег и мокрый снег.

Читайте также:

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко — украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Днепра погода прогноз погоды Погода в Днепре
