Свет будут отключать почти весь день: новые графики в Черкасской области на 6 февраля

6 февраля в Черкасской области введут почасовые графики отключений электроэнергии.

Отключение света в Черкасской области - когда не будет света 6 февраля / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

Графики отключений будут действовать в течение суток

Ограничения будут действовать из-за последствий российских атак

Завтра, 6 февраля, в Черкасской области будут действовать графики почасовых отключений света. "Черкассыоблэнерго" опубликовало часы отключений электроэнергии для всех очередей и подочередей.

В "Черкассыоблэнерго" сообщили, что введение ограничений связано с постоянными вражескими обстрелами и последствиями предыдущих массированных ракетно-дроновых атак.

Отключение света 6 февраля Черкасская область очередь 1.1

1.1: 00:00 – 04:00, 06:00 – 10:30, 12:00 – 16:30, 18:00 – 22:30

Отключение света 6 февраля Черкасская область очередь 1.2

1.2: 01:00 – 05:00, 07:00 – 11:30, 13:00 – 17:30, 19:00 – 23:30

Отключение света 6 февраля Черкасская область очередь 2.1

2.1: 00:00 – 00:30, 02:30 – 07:00, 08:30 – 13:00, 14:30 – 19:00, 20:30 – 00:00

Отключение света 6 февраля Черкасская область очередь 2.2

2.2: 00:00 – 01:30, 03:30 – 08:00, 09:30 – 14:00, 15:30 – 20:00, 21:30 – 00:00

Отключение света 6 февраля Черкасская область очередь 3.1

3.1: 00:00 – 02:30, 04:30 – 09:00, 10:30 – 15:00, 16:30 – 21:00, 23:30 – 00:00

Отключение света 6 февраля Черкасская область очередь 3.2

3.2: 00:00 – 01:00, 03:00 – 07:30, 09:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 21:00 – 00:00

Отключение света 6 февраля Черкасская область очередь 4.1

4.1: 02:00 – 06:30, 08:00 – 12:30, 14:00 – 18:30, 20:00 – 00:00

Отключение света 6 февраля Черкасская область очередь 4.2

4.2: 00:00 – 03:00, 05:00 – 09:30, 11:00 – 15:30, 17:00 – 21:30, 23:00 – 00:00

Отключение света 6 февраля Черкасская область очередь 5.1

5.1: 00:00 – 02:00, 04:00 – 08:30, 10:00 – 14:30, 16:00 – 20:30, 22:00 – 00:00

Отключение света 6 февраля Черкасская область очередь 5.2

5.2: 01:30 – 05:30, 07:30 – 12:00, 13:30 – 18:00, 19:30 – 24:00

Отключение света 6 февраля Черкасская область очередь 6.1

6.1: 00:30 – 04:30, 06:30 – 11:00, 12:30 – 17:00, 18:30 – 23:00

Отключение света 6 февраля Черкасская область очередь 6.2

6.2: 00:00 – 03:30, 05:30 – 10:00, 11:30 – 16:00, 17:30 – 22:00, 23:30 – 00:00

Также, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго", для промышленных предприятий и бизнеса Черкасской области 6 февраля в течение суток будут действовать графики ограничения мощности.

Генерация электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Как найти свою группу отключения света

Найти свою группу графиков отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по адресу

Найти свой график отключения света в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать графики отключения света по лицевому счету

Найти свой график отключения света по лицевому счету в Черкасской области можно по ссылке.

Как узнать свою очередь аварийных отключений

Узнать свою очередь аварийных отключений света в Черкасской области можно по ссылке.

Пункты несокрушимости в Черкассах - где найти пункты несокрушимости в Черкасской области

Перечень адресов пунктов несокрушимости в Черкассах и области можно найти по ссылке.

Напомним, как ранее сообщал Главред, восстановительные работы на Дарницкой ТЭЦ после массированных российских обстрелов могут продолжаться около двух месяцев. Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Энергетический эксперт Геннадий Рябцев также высказался по поводу ситуации в регионах, объяснив, где сейчас наблюдаются наибольшие трудности с теплоснабжением и электроэнергией.

В Харькове из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате массированных российских ударов в городе и области введен режим чрезвычайной ситуации техногенного характера местного уровня, сообщили в городском совете.

Другие новости:

О компании: "Укрэнерго" ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена-наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации к распределительным сетям на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

