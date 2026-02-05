"Ваня дома": отец со слезами узнал об освобождении сына из плена

Отец после известия о возвращении сына не смог устоять на ногах.

Мужчина до последнего не мог поверить, что его сын наконец-то дома / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Главное:

Из плена вернулся сын Ивана Романа

Отец ждал своего сына более трех лет

Сегодня, 5 февраля, впервые с начала 2026 года Украина и страна-агрессор Россия провели обмен военнопленными. Среди защитников, вернувшихся на родину, был и сын Ивана Романа.

Как сообщает ТСН, отец ждал возвращения украинских военных и надеялся, что среди них будет его сын. Вдруг ему пришло уведомление в приложении "Дія", которое подтвердило - Иван дома.

видео дня

Мужчина так волновался, что даже не смог прочитать сообщение: "Защитник освобожден из плена". Когда он это услышал, не смог сдержать эмоций.

"Ура! Люди, Ваня дома", - прокричал он.

У мужчины потекли слезы, он упал на колени и начал благодарить всех за возвращение своего сына.

Скриншот из телеграмм-канала Главред

Смотрите видео, как отец узнал об освобождении сына:

Впоследствии стало известно, что Иван Романов три года ждал возвращения своего 36-летнего сына, бойца 72-й бригады. Мужчина попал в плен под Угледаром. До службы в армии был автомехаником.

После того, как Иван попал в плен, его отец ездил на все обмены и наконец дождался возвращения сына.

"Я еще не могу поверить, мне еще кажется, что я сплю", - добавил отец освобожденного из плена защитника.

Обмен пленными - последние новости

Напомним, Главред писал, что 5 февраля между Украиной и Россией состоялся первый за долгое время обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 157 украинских военных.

Накануне представитель президента США Дональда Трампа Стив Виткофф сообщил, что об обмене 314 пленными договорились делегации США, Украины и России во время переговоров.

Ранее в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что в Украине более 10 тысяч российских военных попали в плен с начала полномасштабного вторжения.

Другие новости:

Об источнике: ТСН ТСН (Телевизионная Служба Новостей) — ежедневная информационная телепрограмма новостей канала "1+1" производства "1+1 Media". ТСН является одной из самых популярных программ новостей в Украине. В декабре 2012 года программа установила абсолютный рекорд, получив долю аудитории 31,5 %. Это означает, что почти треть зрителей в Украине смотрела выпуски ТСН, пишет Википедия.

