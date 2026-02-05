Украина провела обмен пленными с РФ — кого удалось вернуть домой

Из плена в Украину вернулись 157 граждан — военные и гражданские, большинство из которых содержались в России с 2022 года, отметил Зеленский.

В Украину из российского плена удалось вернуть 157 защитников

Самому молодому из них - 23 года, самому старшему - 63

18 возвращенных из российского плена украинских защитников были осуждены в России к длительным срокам заключения

Сегодня, 5 февраля, между Украиной и страной-агрессором Россией состоялся первый за долгое время обмен пленными. Домой из российского плена вернулись 157 украинских военных. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

"Сегодня состоялся обмен, я поздравляю все семьи, которые встретили своих близких, родных дома в ближайшее время. Это очень хорошо. 157 воинов Украины вернутся домой. Это направление я попросил еще раз поднять. И поэтому, я думаю, что сейчас группы снова встретятся и обсудят вопрос. Потому что они обсудили этот обмен, он состоялся. Надо еще поднять вопрос следующих обменов. Потому что к следующим обменам пока что фидбека нет. Сейчас они об этом поговорят", - указал Зеленский.

В своем Telegram Владимир Зеленский сообщил о возвращении в Украину 157 граждан.

"Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы. Солдаты, сержанты и офицеры. А также с защитниками возвращаются гражданские. Большинство были в плену еще с 22-го года", - указал он.

По его словам, этот обмен стал возможен после длительного перерыва, и сам факт его проведения имеет большое значение. Президент поблагодарил всех, кто присоединяется к процессу обменов, а также военных на фронте, благодаря решительным действиям которых формируется обменный фонд, без чего такие возвращения были бы невозможны.

Он подчеркнул, что работа по освобождению пленных будет продолжаться и в дальнейшем, ведь цель — вернуть каждого украинца. По каждому имени ведется отдельная работа, чтобы все семьи смогли дождаться своих близких.

Кого удалось вернуть из плена

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными сообщил, что по итогам переговоров состоялся первый в этом году обмен. По поручению президента Украины из российского плена освободили 157 граждан — 150 военнослужащих и 7 гражданских.

В Украину в рамках обмена возвращаются бойцы Вооруженных сил Украины, в частности из Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, территориальной обороны, Десантно-штурмовых и Воздушных сил, а также военные Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. Среди освобожденных есть не только солдаты и сержанты, но и офицеры. Они защищали Украину на Луганском, Донецком, Харьковском, Запорожском, Херсонском, Сумском и Киевском направлениях.

"Большая половина освобожденных сегодня Защитников попала в плен во время обороны Мариуполя. Домой также возвращается военнослужащий Национальной Гвардии, порабощенный во время захвата ЧАЭС. 139 освобожденных сегодня украинских граждан находились в российском плену с 2022 года", - говорится в сообщении.

В Штабе также подчеркнули, что особенностью этого обмена стало возвращение украинцев, которых Россия незаконно осудила. Самый молодой освобожденный защитник — 23 года: в плен он попал в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя и был приговорен российским судом к пожизненному заключению. Самому старшему из освобожденных сейчас 63 года.

"Выражаем благодарность США и ОАЭ за помощь в организации обмена и возвращении домой гражданских и военных украинцев. Освобожденные из плена пройдут полное медицинское обследование, получат помощь по физической и психологической реабилитации и все предусмотренные государством выплаты. Украина обеспечит освобожденным реинтеграцию в общество после длительной изоляции в российском плену", - резюмировали в Штабе.

Какая особенность этого обмена пленными

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец указал на то, что особенностью этого обмена стало возвращение в Украину 18 защитников, которых российская сторона приговорила к длительным срокам заключения.

Среди освобожденных преобладают военные рядового состава, в то же время домой вернулись и 16 офицеров.

Также Украине удалось вернуть защитника, которому накануне, 4 февраля, исполнилось 28 лет — символический день рождения он встретил уже на родной земле.

"В целом освобожденные находятся в сложном психологическом состоянии, но все они невероятно счастливы быть дома. У некоторых фиксируется критически низкий вес тела", - указал он.

Министр внутренних дел Игорь Клименко сообщил, что украинские военные, которых удалось вернуть из российского плена, пережили чрезвычайно сложные испытания, поэтому их ждет длительный период восстановления.

"Мы обеспечим всестороннюю помощь для наших военнослужащих: обследование, при необходимости - лечение и реабилитация, программы для поддержки ментального здоровья", - добавил он.

Он также подчеркнул, что даже несмотря на длительную паузу в обменах, работа над возвращением украинцев продолжается непрерывно, ведь этот процесс сложен и состоит из многих этапов.

"Мы помним о всех, кто еще в неволе. И будем продолжать работу, пока все наши не вернутся домой!", - резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 5 февраля во время второго этапа мирных переговоров представители США, Украины и России достигли договоренности об обмене 314 военнопленными. По словам спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Виткоффа, который участвует в переговорах, это первый обмен такого масштаба за последние пять месяцев.

С начала полномасштабной войны в украинский плен попали более 10 тысяч российских военных, причем среди них все чаще фиксируют иностранных наемников, сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Также отмечается, что 16 декабря Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой и руководителями миссий Международного комитета Красного Креста в Украине и России, в ходе которых, в частности, обсуждали вопрос обмена пленными.

