Украина провела прямые переговоры с Россией - о чем договорились

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец провел переговоры с российской представительницей и сообщил о возвращении 60 граждан Украины домой.

Украина провела прямые переговоры с Россией по обмену пленными и возвращению украинцев / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Дмитрий Лубинец/Facebookl

Лубинец провел переговоры с российским уполномоченным по правам человека в РФ

В Украину удалось вернуть 60 граждан

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец провел переговоры с российским омбудсменом Татьяной Москальковой и руководителями миссий Международного комитета Красного Креста в Украине и России. Об этом он сообщил в своем Facebook.

Лубинец отметил, что по итогам переговоров передано 2000 посылок с гуманитарной помощью и письма от родных для украинских военнопленных, согласована верификация лиц, пропавших без вести, и переданы соответствующие списки, включая тяжелораненых и тяжелобольных граждан.

Также обсуждалось возвращение незаконно задержанных гражданских, состояние осужденных украинских военнопленных в РФ и ряд других гуманитарных вопросов.

В ответ на комментарий под сообщением в Facebook, Лубинец также сообщил о том, что на переговорах обсуждалось возвращение всех военнопленных.

"Также по результатам предварительной системной работы провели процедуру взаимного воссоединения семей. На территорию Украины из РФ и временно оккупированных территорий вернулись 15 наших граждан, большинство из которых маломобильные", - говорится в сообщении.

Лубинец отметил, что удалось организовать возвращение 56-летней женщины, которая перенесла инсульт и имеет ограниченную мобильность, и вынуждена была находиться в России с 2022 года. Благодаря обращению ее дочери в Офис Омбудсмена мать и дочь впервые за почти четыре года встретятся.

Кроме того, на родину вернули еще 45 украинцев, которые содержались в пунктах временного содержания иностранцев на территории РФ.

"Большинство из возвращенных маломобильных, их доставят в больницу для оказания первой медицинской помощи, необходимой поддержки и сопровождения", - резюмирует он.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 20 ноября российские оккупанты передали Украине еще 1000 тел, якобы погибших воинов ВСУ, после чего начнутся мероприятия по их идентификации. Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Украина и Россия возобновляют переговоры по обмену пленными по "стамбульскому формату", отметил секретарь СНБО Рустем Умеров.

До этого, последний обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 2 октября. В рамках обмена из российского плена домой вернулись 185 защитников и 20 гражданских.

О персоне: Дмитрий Лубинец Дмитрий Валерьевич Лубинец (родился 4 июля 1981, Волноваха, Донецкая область) - украинский юрист и политик. В 2010-2014 годах был депутатом Волновахского городского совета VI созыва. Член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы. 1 июля 2022 года Верховная Рада назначила Лубинца Уполномоченным (омбудсменом) ВРУ по правам человека. Это решение поддержали 250 депутатов, пишет Википедия.

