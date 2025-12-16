Уступки Кремлю: генерал объяснил, почему "обмен территорий на мир" не сработает

Россия неоднократно нарушала подписанные соглашения - как в отношениях с Украиной, так и с другими странами.

Основные тезисы:

Передача России всей Донецкой области не остановит Путина

Трамп спешит завершить войну из-за внутренних скандалов и падения рейтингов

Санкции США против РФ фактически не работают

Любые попытки умиротворить Кремль путем территориальных уступок не дадут результата - такую позицию в чате на Главреде озвучил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, комментируя гипотетический сценарий передачи России всей Донецкой области. По его словам, история доказывает: Москва системно нарушает договоренности и использует любые уступки как трамплин для новых требований.

Россия не остановится на Донетчине

Романенко отметил, что Кремль неоднократно демонстрировал неспособность соблюдать подписанные соглашения. Поэтому даже полная передача Донецкой области не стала бы финалом агрессии. По его оценке, в таком случае Россия могла бы выдвинуть новые претензии - на Запорожье, Херсон, Днепр или Харьков.

Американский фактор

Генерал также обратил внимание на поведение президента США Дональда Трампа, который, по его словам, стремится к быстрому завершению войны, чтобы продемонстрировать глобальное лидерство. На этом фоне, отмечает Романенко, в США разворачивается скандал вокруг "файлов Эпштейна", что давит на рейтинги Трампа и влияет на его политические решения.

По словам эксперта, президент США пытается переключить внимание американцев на другие темы - в частности, на объявленную борьбу с наркотрафиком в Колумбии, для которой уже задействован авианосец.

Санкции, которые не заработали

Романенко подчеркнул, что санкционное давление, о котором заявлял Вашингтон, так и не было реализовано в полном объеме. В частности, решение по Лукойлу, компании, связанной с российским руководством, было фактически отложено.

Так же, по его словам, выглядела ситуация с возможными поставками Украине ракет Tomahawk: информационный шум был громким, но реальных решений не приняли.

Зависимость, которую замечают эксперты

Все больше специалистов в сфере безопасности, отмечает Романенко, говорят о том, что в действиях американского президента просматривается определенная зависимость от Кремля. По мнению эксперта, это влияет на переговорный процесс и создает дополнительные риски для Украины.

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение военного

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин считает, что единственной гарантией безопасности могло бы стать присутствие военных НАТО или Соединенных Штатов на линии разграничения. Однако западный мир пока не показывает свою готовность к такому шагу.

"Во всех остальных случаях эта история будет исключительно на желании россиян - стрелять или не стрелять, наступать или не наступать, делать провокации или не делать. Мы будем регистрировать, передавать. ООН снова слепая будет ходить, как в комнате без света, искать доказательства. Весь этот цирк будет снова происходить", - сказал Жорин.

Мирные переговоры - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время мирных переговоров обсуждают вопрос территорий, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской ни де-факто, ни де-юре.

В случае нового нападения России на Украину США дадут Кремлю военный ответ. Это предусмотрено в гарантиях безопасности, которые сейчас обсуждаются. Такое заявление озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на пять документов "мирного плана", которые должен будет утвердить Конгресс США. Часть из них - о гарантиях безопасности.

О персоне: Игорь Романенко Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

