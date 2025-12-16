Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Уступки Кремлю: генерал объяснил, почему "обмен территорий на мир" не сработает

Дарья Пшеничник
16 декабря 2025, 15:18
45
Россия неоднократно нарушала подписанные соглашения - как в отношениях с Украиной, так и с другими странами.
Романенко
Романенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Wikipedia

Основные тезисы:

  • Передача России всей Донецкой области не остановит Путина
  • Трамп спешит завершить войну из-за внутренних скандалов и падения рейтингов
  • Санкции США против РФ фактически не работают

Любые попытки умиротворить Кремль путем территориальных уступок не дадут результата - такую позицию в чате на Главреде озвучил военный эксперт, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко, комментируя гипотетический сценарий передачи России всей Донецкой области. По его словам, история доказывает: Москва системно нарушает договоренности и использует любые уступки как трамплин для новых требований.

Россия не остановится на Донетчине

Романенко отметил, что Кремль неоднократно демонстрировал неспособность соблюдать подписанные соглашения. Поэтому даже полная передача Донецкой области не стала бы финалом агрессии. По его оценке, в таком случае Россия могла бы выдвинуть новые претензии - на Запорожье, Херсон, Днепр или Харьков.

видео дня

Американский фактор

Генерал также обратил внимание на поведение президента США Дональда Трампа, который, по его словам, стремится к быстрому завершению войны, чтобы продемонстрировать глобальное лидерство. На этом фоне, отмечает Романенко, в США разворачивается скандал вокруг "файлов Эпштейна", что давит на рейтинги Трампа и влияет на его политические решения.

По словам эксперта, президент США пытается переключить внимание американцев на другие темы - в частности, на объявленную борьбу с наркотрафиком в Колумбии, для которой уже задействован авианосец.

Санкции, которые не заработали

Романенко подчеркнул, что санкционное давление, о котором заявлял Вашингтон, так и не было реализовано в полном объеме. В частности, решение по Лукойлу, компании, связанной с российским руководством, было фактически отложено.

Так же, по его словам, выглядела ситуация с возможными поставками Украине ракет Tomahawk: информационный шум был громким, но реальных решений не приняли.

Зависимость, которую замечают эксперты

Все больше специалистов в сфере безопасности, отмечает Романенко, говорят о том, что в действиях американского президента просматривается определенная зависимость от Кремля. По мнению эксперта, это влияет на переговорный процесс и создает дополнительные риски для Украины.

Смотрите видео, в котором генерал Романенко рассказал, что будет с войной в 2026 году:

Какие гарантии безопасности нужны Украине - мнение военного

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин считает, что единственной гарантией безопасности могло бы стать присутствие военных НАТО или Соединенных Штатов на линии разграничения. Однако западный мир пока не показывает свою готовность к такому шагу.

"Во всех остальных случаях эта история будет исключительно на желании россиян - стрелять или не стрелять, наступать или не наступать, делать провокации или не делать. Мы будем регистрировать, передавать. ООН снова слепая будет ходить, как в комнате без света, искать доказательства. Весь этот цирк будет снова происходить", - сказал Жорин.

Мирные переговоры - последние новости

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время мирных переговоров обсуждают вопрос территорий, однако Украина не будет признавать временно оккупированную часть Донбасса российской ни де-факто, ни де-юре.

В случае нового нападения России на Украину США дадут Кремлю военный ответ. Это предусмотрено в гарантиях безопасности, которые сейчас обсуждаются. Такое заявление озвучил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина рассчитывает на пять документов "мирного плана", которые должен будет утвердить Конгресс США. Часть из них - о гарантиях безопасности.

Также стоит прочитать:

О персоне: Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

перемирие война в Украине Дональд Трамп Игорь Романенко мирные переговоры Мирный план Трампа
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Уступки Кремлю: генерал объяснил, почему "обмен территорий на мир" не сработает

Уступки Кремлю: генерал объяснил, почему "обмен территорий на мир" не сработает

15:18Война
В Генштабе ответили, есть ли угроза широкомасштабного наступления на Черниговскую область

В Генштабе ответили, есть ли угроза широкомасштабного наступления на Черниговскую область

14:42Фронт
"Путину все равно": Зеленский озвучил реальные ежемесячные потери России

"Путину все равно": Зеленский озвучил реальные ежемесячные потери России

14:23Война
Реклама

Популярное

Ещё
Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Неудачи обойдут их стороной: каких знаков зодиака ожидает финансовый прорыв

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Начался пожар: Украина ударила по военному кораблю РФ в Крыму, что известно

Часть Украины будет в полном блэкауте, угроза обесточивания высокая - WP

Часть Украины будет в полном блэкауте, угроза обесточивания высокая - WP

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Графики отключения света для Киева и области: ДТЭК вводит новые ограничения на 16 декабря

Последние новости

15:36

"Нам будет непросто": генерал назвал дату и сценарий прекращения боевых действий

15:30

Известная украинская актриса перенесла жизненно необходимую операцию

15:19

Как украинка стала последней принцессой Кореи - случайная встреча изменила историюВидео

15:18

Уступки Кремлю: генерал объяснил, почему "обмен территорий на мир" не сработает

15:10

Гороскоп Таро на завтра 17 декабря: Львам - перемены, Весам - стабильность

Что будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала РоманенкоЧто будет с войной в 2026 году, и готовит ли РФ обстрел на Новый год – прогноз генерала Романенко
15:07

Украинцам придется раскошелиться: во сколько обойдется новогодний стол-2026

14:42

В Генштабе ответили, есть ли угроза широкомасштабного наступления на Черниговскую область

14:23

"Путину все равно": Зеленский озвучил реальные ежемесячные потери России

14:17

Дочь Заворотнюк прячет фигуру после родов: показалась на пляже

Реклама
14:12

"Супер токсично и высокомерно": MELOVIN резко ответил обиженной Джамале

13:39

"Минусы" будут и днем, и ночью: известна дата значительного похолодания в Украине

13:34

Продукты, за которыми стояли ночами: что в СССР было настоящим дефицитом

13:32

Враг пытается прорваться к двум ключевым городам: в ДШВ раскрыли ситуацию на фронте

13:16

"Незабываемая пара": Ольга Сумская появилась в объятиях бывшего мужаВидео

13:09

У Путина ответили на идею рождественского перемирия и отличились порцией цинизма

12:48

Россия может перебросить войска к границе другой страны: СМИ раскрыли угрозу

12:36

Свет только 2-4 часа в сутки: названы города, которые окажутся под ударом зимой

12:35

Лидер по пестицидам: какую ягоду нужно мыть особенно тщательно

12:31

В РФ заявили, что мирное соглашение с Украиной "на грани" заключения, но есть нюанс

12:30

Энергосистема под постоянными ударами РФ: где самая сложная ситуация со светом

Реклама
12:23

Киномикс для новогоднего настроения: топ-5 лучших фильмов всех времен

12:22

Джамала сделала заявление о артистах, для которых могут изменить правила Нацотбора — детали

12:05

Люди назвали 5 причин, почему не стоит покупать солнечные панели

11:58

Не только без света, но и без воды: назван город, где ситуация может ухудшиться

11:38

США поставили Киеву ультиматум: щедрое предложение нужно принять быстро - Politico

11:32

Как очистить микроволновку всего за 5 минут: лайфхак, который точно сработаетВидео

11:30

Новые детали в деле об убийстве Парубия: найден пистолет и новые доказательства

11:24

"Опасности они не чувствовали": в ВМС раскрыли, как удалось взорвать субмарину РФ

11:21

Что известно о женах Степана Гиги: школьная любовь и 20-летний бракВидео

10:58

Россияне сдаются в плен: военный заявил об успешной зачистке важного города

10:55

Платежек становится больше: почему некоторым украинцам выставят еще один счет за газ

10:23

Военный ответ на новую агрессию РФ: Туск раскрыл детали гарантий для Украины

10:17

Александр Похилко, который известен нанесением убытков многим энергокомпаниям, возглавил "УРМ", которая управляет госпакетами облэнерго - СМИ

10:10

Орхидеи пышно зацветут весной: что нужно сделать уже сейчасВидео

10:10

Впервые после развода: Тарас Тополя неожиданно появился с семьей

10:03

Гороскоп на завтра 17 декабря: Скорпионам - триумф, Рыбам - страх

09:54

"Что у нее с лицом": жена путиниста Пескова сделала себе пластику

09:46

Украинцы могут потратить "зимнюю тысячу" на лекарства: где и как воспользоваться помощью

09:20

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 16 декабря (обновляется)

09:16

Астрологи назвали знаки зодиака, которые доминируют в финансовой сфере в семье

Реклама
09:08

"Рассчитываем на пять документов": Зеленский анонсировал встречу с Трампом

09:00

Джамала раскрыла секрет невероятного похудения после третьих родов

08:46

Карта Deep State онлайн за 16 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

08:27

Если Кремль скажет "нет" миру: Зеленский предупредил о последствиях позиции Путина

08:11

Выше на две головы: Джанабаева показала взрослого сына Меладзе

08:10

РФ атаковала Запорожье: дрон попал в жилую многоэтажку, пострадали людиФотоВидео

08:10

Мир до Рождества: есть ли основания ожидать окончания войнымнение

07:32

"Территория потеряна": Трамп сделал заявление о мире и гарантиях безопасности для Киева

06:39

США предлагают компромисс по поводу Донбасса: Зеленский раскрыл детали переговоров

06:10

Как ВСУ бьют оккупантов и издеваются над бахвальством Путинамнение

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга Сумская
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Интересное
Народные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять