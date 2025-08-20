В Третьей штурмовой назвали единственную гарантию безопасности для Украины

Любое прекращение огня будет паузой, Россия не придерживается своих обещаний.

Гарантией безопасности Украины станут лишь войска США или НАТО в зоне боевых действий - военный / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, nato.int

Кратко:

Любое прекращение огня в войне с Россией будет паузой

Единственная гарантия безопасности для Украины – войска США или НАТО

Страна-оккупант Россия в любых форматах прекращения огня никогда не держит слово. Единственной гарантией безопасности для Украины станет размещение военных США или НАТО на линии разграничения. Об этом заявил заместитель командира Третьей штурмовой бригады, подполковник Максим Жорин.

"Это все равно будет пауза"

В эфире Киев 24 он напомнил, что ни разу с 2014 года затишье или паузы не работали. Международные организации, миссии, подписанные бумаги – все это не работает, когда речь идет о России.

"Надо отдавать себе отчет, что бы россияне не обещали, какие бы гарантии нам не давали, это все равно будет пауза. Ее Украина должна использовать в своих интересах", - говорит Жорин.

Какие гарантии безопасности нужны Украине

Как полагает подполковник, единственной гарантией безопасности могло бы стать присутствие военных НАТО или Соединенных Штатов на линии разграничения. Однако западный мир пока не показывает свою готовность к такому шагу.

"Во всех остальных случаях эта история будет исключительно на желании россиян — стрелять или не стрелять, наступать или не наступать, делать провокации или не делать. Мы будем регистрировать, передавать. ООН снова слепая будет ходить, как в комнате без света, искать доказательства. Весь этот цирк будет снова происходить", считает Жорин.

Максим Жорин подчеркнул: если солдаты НАТО появятся на фронте, россияне дважды подумают перед тем, как предпринимать какие-либо шаги.

Когда и какие страны вступили в НАТО / Инфографика: Главред

Что говорит эксперт

Встреча Зеленского и Путина под вопросом, считает советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам Вадим Денисенко.

По его мнению, сейчас Путин выиграл время, чтобы вести переговоры без прекращения огня.

"Стратегия Путина будет, похоже, та же, что и раньше - льстить Трампу тянуть время. На Аляске он выиграл самое главное: возможность вести переговоры без прекращения огня. Однако, играть в эту игру бесконечно невозможно, но и играть в нее еще определенный период времени он сможет без каких-либо проблем. Это главное негативное последствие Аляски, которое было "подтверждено" встречей в Вашингтоне", - подчеркнул Денисенко.

Гарантии безопасности – главные новости:

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Владимиром Зеленским выразил готовность предоставить Украине гарантии безопасности. Он не исключил размещения на территории украинского государства американских войск.

Кроме того, Трамп выступил против вступления Украины в НАТО. Однако, по словам главы Белого дома, гарантии безопасности будут "очень хорошими", и они устроят все стороны.

Впрочем, позже Трамп заявил, что Штаты не отправят войска в Украину. Но военные силы могут разместить европейцы, а американцы окажут им воздушную поддержку.

О персоне: Максим Жорин Максим Жорин - заместитель командира 3-й ОШБр, командир полка "Азов" (2016-2017), подполковник ВСУ, начальник Центрального штаба Национального Корпуса. С первого дня полномасштабной агрессии РФ против Украины, 24 февраля 2022 г., принял участие в формировании киевского добровольческого отряда ТрО "Азов — Киев", который в марте расширился до батальона ТрО "Азов — Киев", а впоследствии - Отдельного полка специального назначения ВСУ, который позднее перешел в ряды ССО.

