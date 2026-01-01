Трамп в новогоднюю ночь назвал главную цель на 2026 год

Новый год Трамп встретил на приеме вместе с первой леди Меланией.

Дональд Трамп с Меланией на торжественном приеме в Мар-а-Лаго / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Главная цель Трампа на 2026 год - достижение мира

Новый год Трамп встретил на приеме вместе с первой леди Меланией

Во время празднования состоялся благотворительный аукцион

Президент США Дональд Трамп заявил, что в 2026 году будет стремиться к достижению мира в мире. Об этом он сообщил вечером 31 декабря во время общения с журналистами в своем имении Мар-а-Лаго, пишет Clash Report.

Трамп отпраздновал Новый год на торжественном приеме в своей резиденции Мар-а-Лаго, что в штате Флорида. На мероприятие американский лидер прибыл в сопровождении первой леди Мелании Трамп.

Во время общения с прессой Трамп был лаконичным относительно своих планов на грядущий год. На вопрос журналистки о его основной новогодней цели, президент ответил: "Мир на земле".

В то же время президент США избежал ответа на вопрос о возможном участии американских военных в войне в Украине. На это он лишь улыбнулся и поблагодарил представителей СМИ, не комментируя тему подробнее.

По данным The New York Post, во время празднования состоялся благотворительный аукцион. Картину с изображением Иисуса, созданную прямо во время мероприятия, продали за 2,75 млн долларов. Половину средств передадут детской больнице St. Jude, остальные - местному офису шерифа.

Среди почетных гостей вечера был премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вместе с женой.

Когда начнутся серьезные мирные переговоры - мнение эксперта

Исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в комментарии Главреду заявил, что текущие многосторонние консультации между Россией, Украиной и США по прекращению войны носят скорее формальный характер и не способны привести к реальному результату. По словам эксперта, главная проблема заключается в составе участников переговоров и самом формате встреч.

Эксперт считает, что реальные переговоры возможны не ранее 2026 года и только при совпадении нескольких условий. Главные условия - серьезное истощение ресурсов России, давление со стороны возможной администрации Дональда Трампа и вынужденные уступки Украины.

"Примерно с апреля 2026-го можно ожидать серьезных переговоров на эту тему", - предположил Горбач.

Американский план окончания войны / Инфографика: Главред

Встреча Трампа с Зеленским 28 декабря - новости по теме

Напомним, 28 декабря во Флориде состоялась встреча президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского. Переговоры продолжались более двух с половиной часов, после чего обсуждение продолжили в формате видеоконференции с европейскими лидерами.

По итогам переговоров Дональд Трамп заявил, что видит все предпосылки для достижения "хорошего для всех" мирного соглашения между Украиной и Россией. По его словам, российский диктатор Владимир Путин "серьезно настроен на мир", а Украина может рассчитывать на "прочные" гарантии безопасности при поддержке европейских стран.

Как сообщал Главред, в администрации Дональда Трампа обострился конфликт относительно политики в отношении Украины. По данным The New York Times, напряжение возросло после того, как Кит Келлог публично поддержал Владимира Зеленского, что противоречило заявлениям Трампа.

Об источнике: Clash Report Clash Report - это международный информационный канал, специализирующийся на освещении актуальных событий, в частности зоны боевых действий, международных конфликтов и политических процессов в мире. Он активно публикует новости и репортажи о ситуации в Украине, США, в странах Ближнего Востока и других странах мира.

